Popolno čiščenje zraka za večje notranje prostore, dnevne sobe in delovna mesta: čistilnik zraka AF 50 očisti notranji zrak alergenov, onesnaževalcev in patogenov s svojim večslojnim filtrirnim sistemom. Dodatne funkcije vključujejo: polnilo z aktivnim ogljem, zaslon za alfanumerično prikazovanje kakovosti zraka v delcih PM2,5 v µg/m³, kakovost zraka z barvno kodo, temperaturo in relativno vlažnost. Čistilnik zraka je odlična izbira tudi zaradi svoje funkcije časovnika, otroške varnostne ključavnice, nočnega načina in izjemno tihega delovanja ter učinkovitosti filtra 99,95 % za delce velikosti 0,3 µm in visokokakovostnega laserskega senzorja za avtomatski način. To pomeni, da se nivo delovanja samodejno prilagaja stopnji onesnaženosti zraka. Filter ima življenjsko dobo približno eno leto, odvisno od onesnaženosti in intenzivnosti uporabe.