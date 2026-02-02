Globinski sesalniki SE 2 Spot Care
Kompakten in enostaven globinski sesalnik SE 2 Spot je odličen pomočnik za hitro in ciljno odstranjevanje madežev ter umazanije z oblazinjenega pohištva in tekstila.
Priročni globinski sesalnik SE 2 Spot je odličen pomočnik za takojšnje in ciljno odstranjevanje madežev z oblazinjenega pohištva in tekstila. SE 2 Spot hitro odstrani umazanijo in vonjave, na primer učinkovito odstrani madeže hrane in pijače. Zaradi kompaktne zasnove je globinski sesalnik še posebej enostaven za uporabo in v shranjenem stanju zavzame malo prostora. To pomeni, da je hitro pripravljeno za uporabo, kadar koli se morate spopasti z nepričakovano umazanijo. Velik radij delovanja, ki ga omogoča 4,5-metrski kabel, omogoča prilagodljivo čiščenje kjer koli v prostoru. Praktično shranjevanje dodatkov na sami napravi pomeni, da so vsi nastavki hitro pri roki in pripravljeni za uporabo. Vključuje krtačo za odstranjevanje madežev, šobo za oblazinjeno pohištvo in detergent.
Značilnosti in prednosti
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija za optimalne rezultate čiščenjaGlobinsko čiščenje v vlakna tekstilnih površin. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin. Enostavno in hitro čiščenje zaradi učinkovite metode čiščenja s pršenjem v kombinaciji z zmogljivim, a energijsko učinkovitim motorjem.
Posebej razviti dodatki za enostavno globinsko čiščenje vlakenŠoba za čiščenje oblazinjenega pohištva omogoča hitro in enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije. Vgrajena pršilna cev za dodatno udobje pri čiščenju. Krtača za odstranjevanje madežev za ciljno in učinkovito čiščenje trdovratnih ali zasušenih madežev.
Izjemno kompaktna naprava, ki prihrani prostorPrilagodljiv tudi na ozkih ali težko dostopnih območjih. S praktičnim ročajem za hiter in udoben transport naprave. Shranjevanje naprave, ki ne zavzame veliko prostora.
Praktično shranjevanje dodatkov in cevi
- Enostaven transport z eno roko – vse priložene dodatke in cev lahko pospravite neposredno na napravo.
- Vsi dodatki so vedno pritrjeni na napravo, tako da se lahko zanesete, da so tam, ko jih potrebujete.
Enostavno in priročno rokovanje
- Vklop in izklop naprave je enostaven.
- Intuitivno upravljanje.
- Takoj pripravljen za čiščenje.
Sistem 2 rezervoarjev
- Enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Priročno odstranjevanje in praznjenje rezervoarja za umazano vodo brez stika z umazanijo.
Izjemno prilagodljiva cev 2 v 1
- Vgrajena pršilna cev za dodatno udobje pri čiščenju.
- Dolga, zelo fleksibilna sesalna cev za dodatno udobje pri čiščenju.
- Z vrtljivim spojem na cevi za še večjo svobodo gibanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|450
|Polmer (m)
|6,3
|Kapaciteta posode za čisto vodo (l)
|1,5
|Kapaciteta posode za umazano vodo (l)
|0,8
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|4,5
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,03
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|385 x 215 x 310
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.8 m
- Nastavek za pranje oblazinjenega pohištva: 88 mm
- Krtača za madeže
- Čistilna sredstva: Čistilo za preproge RM 519, 100 ml
- Udoben Komfort sistem 2-v-1: integrirana pršilno-ekstrakcijska cev
Oprema
- Shranjevanje kabla
- Sistem 2 rezervoarjev
- Praktično shranjevanje cevi in dodatkov
Video posnetki
Področja uporabe
- Preproge
- Oblazinjene površine
- Oblazinjeno pohištvo
- Avtomobilski sedeži
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
