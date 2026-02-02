Priročni globinski sesalnik SE 2 Spot je odličen pomočnik za takojšnje in ciljno odstranjevanje madežev z oblazinjenega pohištva in tekstila. SE 2 Spot hitro odstrani umazanijo in vonjave, na primer učinkovito odstrani madeže hrane in pijače. Zaradi kompaktne zasnove je globinski sesalnik še posebej enostaven za uporabo in v shranjenem stanju zavzame malo prostora. To pomeni, da je hitro pripravljeno za uporabo, kadar koli se morate spopasti z nepričakovano umazanijo. Velik radij delovanja, ki ga omogoča 4,5-metrski kabel, omogoča prilagodljivo čiščenje kjer koli v prostoru. Praktično shranjevanje dodatkov na sami napravi pomeni, da so vsi nastavki hitro pri roki in pripravljeni za uporabo. Vključuje krtačo za odstranjevanje madežev, šobo za oblazinjeno pohištvo in detergent.