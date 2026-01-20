Globinsko čiščenje do vlaken z največjo svobodo gibanja: globinski sesalnik SE 3-18 Compact s pršilno ekstrakcijo očisti tekstilne površine temeljito brez ostankov umazanije. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi naprava ni le priročen, ampak ga lahko uporabljate tudi, ko v bližini ni električne vtičnice, zahvaljujoč 18 V bateriji Kärcher Battery Power (ni vključena v obseg dobave). To omogoča čiščenje notranjosti vozila v samo 12 do 24 minutah. Tako v trenutku odstranite umazanijo iz avtomobilskih sedežev, talnih predpražnikov in prtljažnika ter vrtnega pohištva in oblazinjenja – enako močno kot z našimi čistilniki s pršenjem. Dolga in gibljiva sesalna cev z notranjo cevjo za čistilno sredstvo prav tako zagotavlja veliko udobje in prilagodljivost tudi na težko dostopnih mestih. Tudi po čiščenju vas bo globinski sesalnik navdušil s funkcijo higienskega splakovanja, ki odstrani umazanijo iz naprave in cevi ter tako prepreči nastanek bakterij in neprijetnih vonjav. Popolnoma v skladu z rekom 'čisto vozilo, čista čistilna naprava'.