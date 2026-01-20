Globinsko čiščenje se sreča z največjo svobodo gibanja: SE 3-18 Compact Home globinski sesalnik očisti tekstilne površine do vlaken, ne pušča dražečih ostankov in deluje enako učinkovito kot globinski sesalnik na kabel. Globinsko čiščenje olajša trdo delo in vam omogoča, da v hipu odstranite umazanijo z oblazinjenja, vzmetnic in preprog v hiši, vrtnega pohištva in notranjosti vašega avtomobila ali avtodoma. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi naprava ni le enostavna za uporabo, ampak jo lahko uporabljate tudi, ko v bližini ni električne vtičnice, zahvaljujoč 18 V bateriji Kärcher Battery Power (ni vključena v obseg dobave). Dolga in fleksibilna sesalna cev z vgrajeno cevjo za detergent prav tako zagotavlja veliko udobje in prilagodljivost tudi v težko dostopnih prostorih. Za doseganje čistih rezultatov so potrebna čista orodja: s pomočjo higienske funkcije čiščenja sistema čistilo za ekstrakcijo s pršenjem odstrani tudi vso umazanijo in bakterije v sami napravi ter prepreči neprijeten vonj. Zvest geslu "čisto vozilo, čista čistilna naprava".