Globinski sesalniki SE 3 Compact Home Floor
Zmogljiv globinski sesalnik navdušuje s svojim globinskim čiščenjem tekstilnih površin ter s svojo kompaktno zasnovo in funkcijo čiščenja sistema, ki ohranja napravo čisto.
Globinsko čiščenje do vlaken: SE 3 Compact Home Floor rglobinski sesalnik je močna in energijsko učinkovita rešitev za čiščenje tekstilnih površin. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi lahko napravo pospravite in tako prihranite prostor, kar zagotavlja, da je hitro pripravljena za uporabo. Umazanijo hitro in učinkovito odstranimo z oblazinjenega pohištva in preprog. Fleksibilna sesalna cev in dolg kabel zagotavljata visoko raven udobja, prilagodljivosti in svobode gibanja. Inovativna pršilna ekstrakcijska šoba XXL 2 v 1 v kombinaciji s podaljški omogoča udobno pokončno čiščenje srednje velikih preprog. Nastavek, ki se uporablja na samem ročaju, lahko očisti večje mehko pohištvo dvakrat hitreje kot običajni nastavek za pršenje za oblazinjeno pohištvo. S praktičnimi možnostmi shranjevanja na napravi so vsi dodatki vedno pri roki. Sistem rezervoarja 2 v 1 zagotavlja, da uporabnikom ni treba priti v stik z umazanijo. In ko je čiščenje končano, čistilnik še dodatno navduši s funkcijo higienskega čiščenja sistema, ki preprečuje nastajanje bakterij in vonjav. Vključuje šobo za ekstrakcijo pršila za oblazinjeno pohištvo, šobo za ekstrakcijo pršila za reže in detergent.
Značilnosti in prednosti
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija za optimalne rezultate čiščenjaGlobinsko čiščenje v vlakna tekstilnih površin. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin. Enostavno in hitro čiščenje zaradi učinkovite metode čiščenja s pršenjem v kombinaciji z zmogljivim, a energijsko učinkovitim motorjem.
Posebej razviti dodatki za enostavno globinsko čiščenje vlakenInovativna pršilna ekstrakcijska šoba XXL 2 v 1 skupaj s podaljški omogoča udobno čiščenje srednje velikih preprog. Lahko se uporablja tudi neposredno na ročaju za hitro čiščenje oblazinjenja. S pršilno šobo za sesanje oblazinjenega pohištva je mogoče hitro in enostavno očistiti vkoreninjeno umazanijo, medtem ko s pršilno šobo za odsesavanje rež olajšate čiščenje še posebej težko dostopnih mest. Dolga, zelo fleksibilna sesalna cev za dodatno udobje pri čiščenju.
Funkcija higienskega splakovanjaPo čiščenju se naprava očisti s funkcijo splakovanja. S tem odstranimo ostanke umazanije in preprečimo neprijetne vonjave zaradi kopičenja bakterij. Omogoča takojšnje shranjevanje čiste naprave.
Izjemno kompaktna naprava, ki prihrani prostor
- Prilagodljiv tudi na ozkih ali težko dostopnih območjih.
- S praktičnim ročajem za hiter in udoben transport naprave.
- Shranjevanje naprave, ki ne zavzame veliko prostora.
Sistem 2 rezervoarjev
- Enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Priročno odstranjevanje in praznjenje rezervoarja za umazano vodo brez stika z umazanijo.
Izjemno prilagodljiva cev 2 v 1
- Vgrajena pršilna cev za dodatno udobje pri čiščenju.
- Dolga, zelo fleksibilna sesalna cev za dodatno udobje pri čiščenju.
- Z vrtljivim spojem na cevi za še večjo svobodo gibanja.
Praktično shranjevanje dodatkov in cevi
- Enostaven transport z eno roko – vse priložene dodatke in cev lahko pospravite neposredno na napravo.
- Vsi dodatki so vedno pritrjeni na napravo, tako da se lahko zanesete, da so tam, ko jih potrebujete.
Prostor za shranjevanje majhnih dodatkov
- Praktično za začasno shranjevanje med čiščenjem.
- Popoln za gobice, krpe in druge majhne dele.
Enostavno in priročno rokovanje
- Vklop in izklop naprave je enostaven.
- Intuitivno upravljanje.
- Takoj pripravljen za čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|500
|Polmer (m)
|6
|Kapaciteta posode za čisto vodo (l)
|1,7
|Kapaciteta posode za umazano vodo (l)
|2,9
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|3,6
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,26
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,574
|Mere (D × Š × V) (mm)
|450 x 225 x 260
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.9 m
- Pršilno sesalne cevi: 2 Kos(i), 0.5 m, Plastika
- 2-v-1 razpršilna ekstrakcijska šoba XXL
- Nastavek za pranje oblazinjenega pohištva: 88 mm
- Pralni nastavek za reže
- Čistilna sredstva: Čistilo za preproge RM 519, 100 ml
- Udoben Komfort sistem 2-v-1: integrirana pršilno-ekstrakcijska cev
Oprema
- Shranjevanje kabla
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Sistem 2 rezervoarjev
- Praktično shranjevanje cevi in dodatkov
- Predal za majhne dele
- Funkcija čiščenja sistema
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
