Globinsko čiščenje do vlaken: SE 3 Compact Home Floor rglobinski sesalnik je močna in energijsko učinkovita rešitev za čiščenje tekstilnih površin. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi lahko napravo pospravite in tako prihranite prostor, kar zagotavlja, da je hitro pripravljena za uporabo. Umazanijo hitro in učinkovito odstranimo z oblazinjenega pohištva in preprog. Fleksibilna sesalna cev in dolg kabel zagotavljata visoko raven udobja, prilagodljivosti in svobode gibanja. Inovativna pršilna ekstrakcijska šoba XXL 2 v 1 v kombinaciji s podaljški omogoča udobno pokončno čiščenje srednje velikih preprog. Nastavek, ki se uporablja na samem ročaju, lahko očisti večje mehko pohištvo dvakrat hitreje kot običajni nastavek za pršenje za oblazinjeno pohištvo. S praktičnimi možnostmi shranjevanja na napravi so vsi dodatki vedno pri roki. Sistem rezervoarja 2 v 1 zagotavlja, da uporabnikom ni treba priti v stik z umazanijo. In ko je čiščenje končano, čistilnik še dodatno navduši s funkcijo higienskega čiščenja sistema, ki preprečuje nastajanje bakterij in vonjav. Vključuje šobo za ekstrakcijo pršila za oblazinjeno pohištvo, šobo za ekstrakcijo pršila za reže in detergent.