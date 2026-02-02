Globinsko čiščenje do vlaken: globinski čistilnik z ekstrakcijo SE 3 Compact Home Shoe N1 je zmogljiva in energetsko učinkovita rešitev za čiščenje tekstilnih površin. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi je mogoče napravo pospraviti, da prihranite prostor, in jo tako hitro pripravite za uporabo, kadar koli jo potrebujete za temeljito in priročno globinsko čiščenje vlaken. Umazanija se hitro in učinkovito odstrani z oblazinjenega pohištva in preprog. Prilagodljiva sesalna cev zagotavlja visoko stopnjo udobja in svobode gibanja. S priloženim čistilom za čevlje Shoe!Cleaner lahko hitro, temeljito in brez kapljanja očistite tudi različne vrste obutve. Zahvaljujoč samodejnemu sesanju vode med čiščenjem se čevlji hitro posušijo za idealen rezultat čiščenja v hipu. S praktičnimi možnostmi shranjevanja na napravi je vsa dodatna oprema vedno pri roki. Sistem rezervoarja 2 v 1 zagotavlja, da uporabniki ne pridejo v stik z umazanijo. Ko je čiščenje končano, čistilo z ekstrakcijo še dodatno navduši s svojo higiensko funkcijo čiščenja sistema, ki preprečuje nastanek bakterij in vonjav. Vključuje čistilo za čevlje Shoe!Cleaner, šobo za špranje s ekstrakcijo innaravni detergent RM 519N.