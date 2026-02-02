Globinski sesalniki SE 3 Compact Home Shoe N1
Globinski čistilnik z razpršilno ekstrakcijo navdušuje s čiščenjem tekstilnih površin v globino vlaken, ima kompaktno zasnovo in funkcijo čiščenja sistema, ki ohranja čistočo same naprave.
Globinsko čiščenje do vlaken: globinski čistilnik z ekstrakcijo SE 3 Compact Home Shoe N1 je zmogljiva in energetsko učinkovita rešitev za čiščenje tekstilnih površin. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi je mogoče napravo pospraviti, da prihranite prostor, in jo tako hitro pripravite za uporabo, kadar koli jo potrebujete za temeljito in priročno globinsko čiščenje vlaken. Umazanija se hitro in učinkovito odstrani z oblazinjenega pohištva in preprog. Prilagodljiva sesalna cev zagotavlja visoko stopnjo udobja in svobode gibanja. S priloženim čistilom za čevlje Shoe!Cleaner lahko hitro, temeljito in brez kapljanja očistite tudi različne vrste obutve. Zahvaljujoč samodejnemu sesanju vode med čiščenjem se čevlji hitro posušijo za idealen rezultat čiščenja v hipu. S praktičnimi možnostmi shranjevanja na napravi je vsa dodatna oprema vedno pri roki. Sistem rezervoarja 2 v 1 zagotavlja, da uporabniki ne pridejo v stik z umazanijo. Ko je čiščenje končano, čistilo z ekstrakcijo še dodatno navduši s svojo higiensko funkcijo čiščenja sistema, ki preprečuje nastanek bakterij in vonjav. Vključuje čistilo za čevlje Shoe!Cleaner, šobo za špranje s ekstrakcijo innaravni detergent RM 519N.
Značilnosti in prednosti
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija za optimalne rezultate čiščenjaGlobinsko čiščenje v vlakna tekstilnih površin. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin. Enostavno in hitro čiščenje zaradi učinkovite metode čiščenja s pršenjem v kombinaciji z zmogljivim, a energijsko učinkovitim motorjem.
Inovativno čistilo za čevlje! za optimalno čiščenje čevljevNanos brez kapljanja, ker se voda med postopkom čiščenja samodejno posesa. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje čevljev. Funkcija čiščenja sistema preprečuje, da bi se pribor med čiščenjem umazal. Roke ostanejo čiste, dodatke pa lahko pospravite takoj po uporabi.
Funkcija higienskega splakovanjaPo čiščenju se naprava očisti s funkcijo splakovanja. S tem odstranimo ostanke umazanije in preprečimo neprijetne vonjave zaradi kopičenja bakterij. Omogoča takojšnje shranjevanje čiste naprave.
Izjemno kompaktna naprava, ki prihrani prostor
- Prilagodljiv tudi na ozkih ali težko dostopnih območjih.
- S praktičnim ročajem za hiter in udoben transport naprave.
- Shranjevanje naprave, ki ne zavzame veliko prostora.
Sistem 2 rezervoarjev
- Enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Priročno odstranjevanje in praznjenje rezervoarja za umazano vodo brez stika z umazanijo.
Izjemno prilagodljiva cev 2 v 1
- Vgrajena pršilna cev za dodatno udobje pri čiščenju.
- Dolga, zelo fleksibilna sesalna cev za dodatno udobje pri čiščenju.
- Z vrtljivim spojem na cevi za še večjo svobodo gibanja.
Praktično shranjevanje dodatkov in cevi
- Enostaven transport z eno roko – vse priložene dodatke in cev lahko pospravite neposredno na napravo.
- Vsi dodatki so vedno pritrjeni na napravo, tako da se lahko zanesete, da so tam, ko jih potrebujete.
Prostor za shranjevanje majhnih dodatkov
- Praktično za začasno shranjevanje med čiščenjem.
- Popoln za gobice, krpe in druge majhne dele.
Enostavno in priročno rokovanje
- Vklop in izklop naprave je enostaven.
- Intuitivno upravljanje.
- Takoj pripravljen za čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|500
|Polmer (m)
|5,8
|Kapaciteta posode za čisto vodo (l)
|1,7
|Kapaciteta posode za umazano vodo (l)
|2,9
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|3,6
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,26
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|450 x 225 x 260
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.9 m
- Nastavek za pranje oblazinjenega pohištva: 88 mm
- Pralni nastavek za reže
- Shoe!Cleaner
- Čistilna sredstva: Naravno čistilo za preproge in oblazinjeno pohištvo RM 519N, 1 l
- Udoben Komfort sistem 2-v-1: integrirana pršilno-ekstrakcijska cev
Oprema
- Shranjevanje kabla
- Sistem 2 rezervoarjev
- Praktično shranjevanje cevi in dodatkov
- Predal za majhne dele
- Funkcija čiščenja sistema
Področja uporabe
- Preproge
- Oblazinjene površine
- Avtomobilski sedeži
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
