Krpa za čiščenje s paro SC 2 Upright
Parni čistilnik SC 2 Upright odstrani 99,999 % koronavirusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih bakterij²⁾ s trdnih talnih površin.
Uporaba pare za spopadanje z umazanijo: Kärcherjev parni čistilnik SC 2 Upright očisti vse vrste gladkih trdnih talnih površin – tudi lesene. Pri čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilnikom s prednastavljenim in enostavnim upravljanjem pretoka pare v dveh stopnjah odstranite 99,999 % koronavirusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih bakterij²⁾ z običajnih trdnih talnih površin. Parni čistilnik se segreje v zelo kratkem času in je opremljen z odstranljivo posodo z možnostjo sprotnega polnjenja med uporabo, vključno s kartušo za odstranjevanje vodnega kamna, zato je hitro pripravljen za uporabo. LED-trak na napravi z različnimi barvnimi kodami vas neposredno obvešča o stanju delovanja. Talna šoba EasyFix s sprijemalnim trakom v kombinaciji s Kärcherjevimi krpami iz mikrovlaken omogoča še temeljitejše čiščenje in hitro menjavo krpe brez stika z umazanijo.
Značilnosti in prednosti
Prednastavljeno upravljanje pretoka pare v dveh stopnjah za čiščenje različnih površin.Možnost izbiranja optimalne količine pare za čiščenje različnih talnih oblog (les ali ploščice).
Vitka zasnova izdelka in talna glava z vrtljivim delomErgonomsko, učinkovito čiščenje s dobrim kontaktom s tlemi pri vseh velikostih zahvaljujoč prilagodljivemu zglobu šob.
Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamnaInteligentna kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samodejno odstrani vodni kamen iz vode, kar močno podaljša življenjsko dobo naprave. Posodo je mogoče kadar koli polniti brez težav – za stalno paro brez prekinitev dela.
Kratek čas segrevanja
- S hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
Talna šoba EasyFix z gibljivim zglobom in pritrditvijo krpe za tla s sprijemalom
- Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji.
- Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.9% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 50
|Izhod za ogrevanje (W)
|1600
|Dolžina kabla (m)
|5
|Čas ogrevanja (min)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|0,4
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,54
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Najmanjši faktor, za katerega se podaljša življenjska doba izdelka, na podlagi internih testov s trdoto vode 20 °dH in karbonatno trdoto 15 °dH.
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Talna šoba: EasyFix
Oprema
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na ročaju (dvostopenjski)
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.