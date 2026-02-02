Uporaba pare za spopadanje z umazanijo: Kärcherjev parni čistilnik SC 2 Upright očisti vse vrste gladkih trdnih talnih površin – tudi lesene. Pri čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilnikom s prednastavljenim in enostavnim upravljanjem pretoka pare v dveh stopnjah odstranite 99,999 % koronavirusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih bakterij²⁾ z običajnih trdnih talnih površin. Parni čistilnik se segreje v zelo kratkem času in je opremljen z odstranljivo posodo z možnostjo sprotnega polnjenja med uporabo, vključno s kartušo za odstranjevanje vodnega kamna, zato je hitro pripravljen za uporabo. LED-trak na napravi z različnimi barvnimi kodami vas neposredno obvešča o stanju delovanja. Talna šoba EasyFix s sprijemalnim trakom v kombinaciji s Kärcherjevimi krpami iz mikrovlaken omogoča še temeljitejše čiščenje in hitro menjavo krpe brez stika z umazanijo.