Robotski čistilnik oken RCW 2 nadomešča ročno čiščenje oken in samodejno zagotavlja čist pogled brez lis. Zahvaljujoč zmogljivi vakuumski tehnologiji RCW 2 zagotavlja varen oprijem na vseh gladkih površinah, idealen za velika in težko dostopna okna in ogledala. Sistematična navigacija in dva senzorja za zaznavanje okvirjev in predmetov zagotavljata hitro in zanesljivo čiščenje. Dva vrteča se diska z mikrovlakenskimi krpami simulirata ročno brisanje in zagotavljata bleščeče čiste rezultate. Dve ultrazvočni razpršilni šobi ustvarjata fino meglico čistila, ki se natančno razprši po okenski plošči brez kapljanja. Glede na čistilno nalogo je mogoče izbrati štiri samodejne načine čiščenja in en ročni način ter jih priročno upravljati z daljinskim upravljalnikom. Poleg tega LED-signali in glasovni izhod kadar koli zagotavljajo sporočila o stanju naprave. Priloženo čistilo za okna RM 503 zanesljivo odstrani umazanijo, se posuši brez puščanja lis in omogoča hitrejše odtekanje dežja za dolgotrajno čistočo. Tudi v primeru izpada električne energije ostane RCW 2 zaradi rezervne baterije in varnostnega kabla pritrjen na steklo.