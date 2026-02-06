Robot za čiščenje oken RCW 2 Extra +
Robotski čistilnik oken RCW 2 Extra+ brez napora očisti velika in težko dostopna okna, medtem ko krpe iz mikrovlaken in dve razpršilni šobi zagotavljajo brezhibne rezultate vsakič.
Robotski čistilnik oken RCW 2 Extra+ nadomešča ročno čiščenje oken in samodejno zagotavlja čist pogled brez lis. Zahvaljujoč zmogljivi tehnologiji sesanja RCW 2 Extra+ zagotavlja varen oprijem na vseh gladkih površinah, idealen za velika in težko dostopna okna in ogledala. Sistematična navigacija in dva senzorja za zaznavanje okvirjev in predmetov zagotavljata hitro in zanesljivo čiščenje. Dva vrteča se diska z mikrovlakenskimi krpami simulirata ročno brisanje in zagotavljata bleščeče čiste rezultate. Dve ultrazvočni razpršilni šobi ustvarjata fino meglico čistila, ki se natančno razprši po okenski plošči brez kapljanja. Glede na čistilno nalogo je mogoče izbrati štiri samodejne načine čiščenja in en ročni način ter jih priročno upravljati z daljinskim upravljalnikom. Poleg tega LED-signali in glasovni izhod kadar koli zagotavljajo sporočila o stanju naprave. Priloženo čistilo za okna RM 503 zanesljivo odstrani umazanijo, se posuši brez puščanja lis in omogoča hitrejše odtekanje dežja za dolgotrajno čistočo. Tudi v primeru izpada električne energije ostane RCW 2 Extra+ zaradi rezervne baterije in varnostnega kabla pritrjen na steklo.
Značilnosti in prednosti
Sistematična navigacijaSistematično očisti celotno območje, ne da bi pri tem kaj pozabil. Smer vožnje se samodejno spremeni, ko kosilnica pride v stik z ovirami. Samodejno se vrne v začetni položaj.
Samodejni nanos detergentaDve ultrazvočni razpršilni šobi zagotavljata vlaženje okenske stekle brez kapljanja. Priloženo čistilo za okna zagotavlja sijaj brez lis in omogoča hitrejše odtekanje dežja – kar upočasni ponovno umazanijo.
Visok varnostni standardVaren oprijem zahvaljujoč zanesljivi vakuumski tehnologiji in dodatnemu varnostnemu sistemu. Dodatna zaščita zahvaljujoč integrirani bateriji za nujne primere, ki robotskega čistilca oken varno pritrdi na okensko steklo tudi v primeru izpada električne energije.
Pameten daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje in spremljanje
- 4 samodejni načini za učinkovito čiščenje: hitro čiščenje, intenzivno čiščenje, čiščenje točk in poliranje.
- Možno je tudi ročno upravljanje.
Intuitiven uporabniški vmesnik
- Gumb VKLOP/IZKLOP za enostavno uporabo.
- Lahko čitljiv LED-prikazovalnik za prikaz informacij in sporočil o napakah.
- Vedno dobro obveščeni: pomembne informacije ali trenutno stanje se sporočijo z glasovnim izhodom.
Dva senzorja za zaznavanje okvirja in predmetov
- Zanesljivo zaznavanje okenskih okvirjev in drugih ovir.
Krpe za brisanje iz visokokakovostnih mikrovlaken
- Mehka vlakna v krpi raztopljeno umazanijo optimalno pobrišejo.
- Primerno za pranje v pralnem stroju pri temperaturi do 40 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Prostornina rezervoarja za detergent (ml)
|70
|Zmogljivost čiščenja (m²/min)
|0,33
|Sesalna moč (Pa)
|3300
|Največja sesalna moč (Pa)
|5000
|Dolžina kabla (m)
|5
|Zvočna moč (dB(A))
|< 76
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|62
|Velikost okna (Š x V) (cm)
|35 x 35
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,153
|Mere (D × Š × V) (mm)
|292 x 160 x 71
Obseg dobave
- Daljinski upravljalnik
- Steklenica za polnjenje
- Čistilna krpa: 6 Par
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 125 ml
Oprema
- Način hitrega čiščenja
- Način intenzivnega čiščenja
- Način točkovnega čiščenja
- Način zaključne obdelave
- Način ročnega čiščenja
- Glasovni izhod
- Varnostna vrv
Video posnetki
Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Velike, težko dostopne steklene površine
- Ogledala
- Gladke površine
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.