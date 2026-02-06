Robot za čiščenje oken RCW 4
Robotski čistilnik oken RCW 4 brez napora očisti velika, težko dostopna in okna brez okvirja ter zagotavlja čistočo brez lis zaradi stalnega vlaženja krp.
Robotski čistilnik oken RCW 4 nadomešča ročno čiščenje velikih in težko dostopnih oken ter zagotavlja jasen pogled. Zahvaljujoč zmogljivi vakuumski tehnologiji zagotavlja varen oprijem na vseh gladkih površinah, vključno z ogledali in tuš kabinami. Tudi steklene površine brez okvirja se hitro in zanesljivo očistijo zahvaljujoč sistematični navigaciji s štirimi senzorji za zaznavanje okvirjev, predmetov in robov. Za najboljše rezultate se krpa iz mikrovlaken neprekinjeno in natančno vlaži s čistilno raztopino s šestimi razpršilnimi šobami, ki jih upravlja črpalka. Neposredno vlaženje preprečuje nastajanje kapljic in odnašanje zaradi vetra. Glede na stopnjo umazanije je mogoče izbrati štiri samodejne načine čiščenja in en ročni način, ki jih je mogoče priročno upravljati z daljinskim upravljalnikom. LED-signali in glasovni izhod zagotavljajo natančne informacije o stanju naprave, na primer, ko je posoda za detergent prazna. Priloženo čistilo za okna RM 503 zanesljivo odstrani umazanijo, se posuši brez sledov in omogoča hitrejše odtekanje dežja za dolgotrajno čistočo. Tudi v primeru izpada električne energije ostane RCW 4 pritrjen na steklo zaradi rezervne baterije in varnostnega kabla.
Značilnosti in prednosti
Sistematična navigacijaSistematično očisti celotno območje, ne da bi pri tem kaj pozabil. Smer vožnje se samodejno spremeni, ko kosilnica pride v stik z ovirami. Samodejno se vrne v začetni položaj.
Samodejni nanos detergentaŠest šob za pršenje s črpalko neprekinjeno vlaži krpo za brisanje. Brez kapljanja ali odnašanja curka. Priloženo čistilo za okna zagotavlja sijaj brez lis in omogoča hitrejše odtekanje dežja – kar upočasni ponovno umazanijo.
Senzorji za zaznavanje oken brez okvirja in steklenih površinZanesljivo zaznavanje okenskih okvirjev in drugih ovir. Štirje vogalni senzorji zaznavajo tudi robove steklenih površin brez okvirja in ustrezno prilagajajo navigacijo.
Visok varnostni standard
- Varen oprijem zahvaljujoč zanesljivi vakuumski tehnologiji in dodatnemu varnostnemu sistemu.
- Dodatna zaščita zahvaljujoč integrirani bateriji za nujne primere, ki robotskega čistilca oken varno pritrdi na okensko steklo tudi v primeru izpada električne energije.
Pameten daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje in spremljanje
- 4 samodejni načini za učinkovito čiščenje: hitro čiščenje, intenzivno čiščenje, čiščenje točk in poliranje.
- Možno je tudi ročno upravljanje.
Intuitiven uporabniški vmesnik
- Gumb VKLOP/IZKLOP za enostavno uporabo.
- Lahko čitljiv LED-prikazovalnik za prikaz informacij in sporočil o napakah.
- Vedno dobro obveščeni: pomembne informacije ali trenutno stanje se sporočijo z glasovnim izhodom.
Krpa za brisanje iz mikrovlaken
- Mehka vlakna v krpi raztopljeno umazanijo optimalno pobrišejo.
- Primerno za pranje v pralnem stroju pri temperaturi do 40 °C.
- Zahvaljujoč sistemu pritrditve krpe na ježke, se lahko pralne krpe za brisanje zlahka pritrdijo in odstranijo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Prostornina rezervoarja za detergent (ml)
|150
|Zmogljivost čiščenja (m²/min)
|0,4
|Sesalna moč (Pa)
|3000
|Največja sesalna moč (Pa)
|5000
|Dolžina kabla (m)
|5
|Zvočna moč (dB(A))
|< 77
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|62
|Velikost okna (Š x V) (cm)
|40 x 40
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,48
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,65
|Mere (D × Š × V) (mm)
|264 x 256 x 72
Obseg dobave
- Daljinski upravljalnik
- Steklenica za polnjenje
- Čistilna krpa: 3 Kos(i)
- Čistilna sredstva: RM 503 čistilnik za okna, 125 ml
Oprema
- Način hitrega čiščenja
- Način intenzivnega čiščenja
- Način točkovnega čiščenja
- Način zaključne obdelave
- Način ročnega čiščenja
- Senzorji za steklene površine brez okvirja
- Glasovni izhod
- Udoben ročaj
- Pritrditev z ježkom za krpo za brisanje
- Varnostna vrv
Video posnetki
Področja uporabe
- Okna in steklene površine
- Velike, težko dostopne steklene površine
- Steklene površine brez okvirja
- Ogledala
- Gladke površine
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
