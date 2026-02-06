Robotski čistilnik oken RCW 4 nadomešča ročno čiščenje velikih in težko dostopnih oken ter zagotavlja jasen pogled. Zahvaljujoč zmogljivi vakuumski tehnologiji zagotavlja varen oprijem na vseh gladkih površinah, vključno z ogledali in tuš kabinami. Tudi steklene površine brez okvirja se hitro in zanesljivo očistijo zahvaljujoč sistematični navigaciji s štirimi senzorji za zaznavanje okvirjev, predmetov in robov. Za najboljše rezultate se krpa iz mikrovlaken neprekinjeno in natančno vlaži s čistilno raztopino s šestimi razpršilnimi šobami, ki jih upravlja črpalka. Neposredno vlaženje preprečuje nastajanje kapljic in odnašanje zaradi vetra. Glede na stopnjo umazanije je mogoče izbrati štiri samodejne načine čiščenja in en ročni način, ki jih je mogoče priročno upravljati z daljinskim upravljalnikom. LED-signali in glasovni izhod zagotavljajo natančne informacije o stanju naprave, na primer, ko je posoda za detergent prazna. Priloženo čistilo za okna RM 503 zanesljivo odstrani umazanijo, se posuši brez sledov in omogoča hitrejše odtekanje dežja za dolgotrajno čistočo. Tudi v primeru izpada električne energije ostane RCW 4 pritrjen na steklo zaradi rezervne baterije in varnostnega kabla.