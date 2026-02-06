Robotska kosilnica RCX 4 popolnoma samodejno kosi trate do 1500 kvadratnih metrov brez žic. GPS, RTK antena in AI kamera omogočajo navigacijo brez omejitvenih žic. Natančno pozicioniranje omogoča košnjo v vzporednih tirih in delo opravi v najkrajšem možnem času. Ovire, kot so drevesa ali ježi, inteligentno prepozna in se jim izogne ​​na optimalni razdalji. Višino reza lahko nastavite med 2 in 6 centimetri. Robotska kosilnica preslika delovna območja prek daljinskega upravljalnika aplikacije ali prepoznavanja površin z umetno inteligenco. Nastavite lahko delovna in prepovedana območja. Individualne nastavitve za urnik, obnašanje med vožnjo in še veliko več lahko naredite prek aplikacije za dodatno udobje. Štirikolesni pogon omogoča košnjo do 60-odstotnih naklonov skupaj s posebej nežnim obračanjem za zaščito trate. Vse osnovne nastavitve lahko preberete in prilagodite na LCD zaslonu.