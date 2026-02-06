Robotska vrtna kosilnica RCX 4
Robotska kosilnica RCX 4 kosi popolnoma samodejno brez potrebe po žicah, zahvaljujoč GPS-u, RTK-ju in AI-kameri. S pogonom na vsa kolesa brez napora premaga še tako zahteven teren in varuje zelenico.
Robotska kosilnica RCX 4 popolnoma samodejno kosi trate do 1500 kvadratnih metrov brez žic. GPS, RTK antena in AI kamera omogočajo navigacijo brez omejitvenih žic. Natančno pozicioniranje omogoča košnjo v vzporednih tirih in delo opravi v najkrajšem možnem času. Ovire, kot so drevesa ali ježi, inteligentno prepozna in se jim izogne na optimalni razdalji. Višino reza lahko nastavite med 2 in 6 centimetri. Robotska kosilnica preslika delovna območja prek daljinskega upravljalnika aplikacije ali prepoznavanja površin z umetno inteligenco. Nastavite lahko delovna in prepovedana območja. Individualne nastavitve za urnik, obnašanje med vožnjo in še veliko več lahko naredite prek aplikacije za dodatno udobje. Štirikolesni pogon omogoča košnjo do 60-odstotnih naklonov skupaj s posebej nežnim obračanjem za zaščito trate. Vse osnovne nastavitve lahko preberete in prilagodite na LCD zaslonu.
Značilnosti in prednosti
Navigacija z GPS in RTK
- Omejitveni kabel ni potreben, kar pomeni, da ni potrebe po dolgotrajni namestitvi ali zamudnem prilagajanju žice.
- Zahvaljujoč komunikaciji s sateliti in RTK anteno je možno določiti položaj do centimetra natančno, da se določijo natančna delovna območja.
- Območje košnje je zelo preprosto preslikano z neposrednim daljinskim upravljanjem robotske kosilnice.
AI kamera
- 3D-stereo kamera prepozna površine, kot so trava ali kamen, in lahko tako samostojno izvede kartiranje območja košnje.
- Kamera, ki jo poganja AI, inteligentno prepoznava predmete in prilagaja vedenje med vožnjo glede na oviro. Robotska kosilnica se približuje drevesom in grmovjem, vendar ohranja oddaljenost od živih bitij.
- Če je signal GPS šibek, kamera pomaga pri navigaciji, da robotska kosilnica vozi učinkovito in varno.
Vzporedna košnja
- Robotska kosilnica kosi vzporedno za največjo učinkovitost. Razdaljo med tiri je mogoče prilagoditi.
- Če se želite izogniti sledi, lahko robotska kosilnica po vsaki košnji spremeni smer ali izbere prilagojeni kot za košnjo.
Pogon na vsa kolesa
- S tremi gnanimi kolesi lahko robotska kosilnica pleza in kosi naklone do 60 odstotkov.
- Na neravnih površinah se lahko robotska kosilnica reši težkih situacij.
- Lahko potuje preko višjih pragov, npr. za preklapljanje med dvema območjema različnih višin.
Nežno obračanje
- Interakcija koles s 360° prilagodljivim zadnjim kolesom omogoča, da se robotska kosilnica gladko in nežno vrti, da zaščiti travo.
Senzor za dež
- Robotska kosilnica s senzorjem zazna, ali dežuje, in se nato vrne na polnilno postajo, dokler se trata spet ne posuši.
- Vendar pa je nastavitev mogoče prilagoditi tako, da naprava še vedno kosi v dežju, ali pa prilagoditi časovno omejitev.
LCD zaslon
- Velik LCD zaslon omogoča odčitavanje statusa robotske kosilnice z naprave kadarkoli.
- Osnovne nastavitve lahko izvedete preko zaslona na sami napravi.
Samodejni urnik z več conami
- Robotska kosilnica ustvari prilagojen urnik glede na območje in stanje, ki ga nato redno izvaja.
- Ustvarite lahko različna območja, med katerimi lahko robotska kosilnica samostojno in selektivno preklaplja.
- Urnik je mogoče prilagoditi, npr. da se izognete vožnji v določeno območje košnje ob določenem času dneva.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Površinska zmogljivost (m²)
|1500
|Tip kosilnice
|Prosto nihajoča rezila
|Število nožev
|3
|Širina reza (cm)
|22
|Višina rezanja (mm)
|20 / 60
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|max. 60
|Aplikacija za košnjo
|Mulčenje
|Navigacijska tehnologija
|GPS / RTK / AI kamera
|Vrsta kamere
|3D stereo
|Opredelitev območja košnje
|GPS lokalizacija / Zaznavanje trave
|Najmanjša širina hodnika (cm)
|80
|Število območij košnje (Kos(i))
|max. 10
|Čas polnjenja baterije (min)
|75
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost baterije (V)
|18
|Kapaciteta baterije (Ah)
|5
|Polnilni tok (A)
|3
|Zvočna moč (dB(A))
|60
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Črna
|Mere (D × Š × V) (mm)
|680 x 420 x 275
|Trajanje košnje na eno polnjenje baterije (min)
|90
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,42
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|31
Obseg dobave
- Polnilna postaja
- RTK antena
- Ozemljitveni klini za pritrditev polnilne postaje: 8 Kos(i)
- Ozemljitveni klini za pritrditev RTK antene: 4 Kos(i)
- Vijaki za namestitev RTK antene: 4 Kos(i)
- Kosilni noži in vijaki: 9 Kos(i)
Oprema
- Navigacijski sistem: Sistematični trakovi
- Prepovedane cone
- Funkcija rezanja robov
- Senzorska tehnologija: Optični senzor/ Senzor za dež/ Senzor dviga/ senzor proti nagibanju/ Senzor udarca
- LoRa®
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Povezava preko WLAN
- Povezava preko Bluetooth
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- Zaklepanje s PIN kodo
- Posodobitev vdelane programske opreme OTA
- Lebdeča rezalna enota
- Pogon na vsa kolesa
- Zaslon
- zamuda zaradi dežja
- Število koles: 3 Kos(i)
- Ročaj za prenašanje
- Zaščita pred krajo
Video posnetki
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.