Trda tla in preproge z nizkimi vlakni samostojno in sistematično očisti pametni čistilni robot RCV 5. Rotirajoča krtača, stranska krtača za robove in ventilator odvajajo suho umazanijo v vgradno posodo za smeti. Ultrazvočni senzor zazna preproge, ki bi jih bilo bolje očistiti s funkcijo Auto Boost za največjo moč sesanja. RCV 5 ne samo sesa, ampak lahko tudi obriše. V načinu brisanja se preproge samodejno izogne. Preko aplikacije se RCV 5 pošlje na raziskovalno turnejo in samodejno ustvari zemljevid prostorov z zaznavanjem okolice (LiDAR). Za vsak prostor lahko nastavite individualne parametre čiščenja. Na primer, katere prostore je treba posesati, obrisati ali ne čistiti. Zahvaljujoč dvojnemu laserskemu sistemu s kamero vrhunski model RCV 5 zaznava in se izogiba tudi ravnim oviram, kot so kabli, nogavice ali čevlji. Dodatni senzorji preprečujejo, da bi naprava padla. Za čiščenje lahko RCV 5 priročno zaženete prek aplikacije, z vnaprej nastavljenim individualnim urnikom ali s pritiskom na gumb na napravi. Če čistilni robot potrebuje pomoč, vam bo v mnogih situacijah povedal z glasovnim izhodom.