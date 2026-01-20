Robotski sesalnik s funkcijo brisanja RCV 5
RCV 5 popolnoma samostojno sesa in briše s pomočjo umetne inteligence. Opremljen z natančno navigacijo LiDAR, sistemom z dvojnim laserjem in kamero, se oviram izogne brez težav.
Trda tla in preproge z nizkimi vlakni samostojno in sistematično očisti pametni čistilni robot RCV 5. Rotirajoča krtača, stranska krtača za robove in ventilator odvajajo suho umazanijo v vgradno posodo za smeti. Ultrazvočni senzor zazna preproge, ki bi jih bilo bolje očistiti s funkcijo Auto Boost za največjo moč sesanja. RCV 5 ne samo sesa, ampak lahko tudi obriše. V načinu brisanja se preproge samodejno izogne. Preko aplikacije se RCV 5 pošlje na raziskovalno turnejo in samodejno ustvari zemljevid prostorov z zaznavanjem okolice (LiDAR). Za vsak prostor lahko nastavite individualne parametre čiščenja. Na primer, katere prostore je treba posesati, obrisati ali ne čistiti. Zahvaljujoč dvojnemu laserskemu sistemu s kamero vrhunski model RCV 5 zaznava in se izogiba tudi ravnim oviram, kot so kabli, nogavice ali čevlji. Dodatni senzorji preprečujejo, da bi naprava padla. Za čiščenje lahko RCV 5 priročno zaženete prek aplikacije, z vnaprej nastavljenim individualnim urnikom ali s pritiskom na gumb na napravi. Če čistilni robot potrebuje pomoč, vam bo v mnogih situacijah povedal z glasovnim izhodom.
Značilnosti in prednosti
Mokro brisanjeZa še boljše rezultate čiščenja lahko RCV 5 tudi pobriše tla. Po potrebi uporabite enoto za brisanje s krpo iz mikrovlaken, napolnite rezervoar za svežo vodo in že ste pripravljeni. Čistilni robot RCV 5 se lahko uporablja samo za suho čiščenje, samo za mokro brisanje ali z obema možnostma skupaj v kombiniranem načinu čiščenja.
Natančna navigacija z uporabo umetne inteligenceS hitro in robustno navigacijo LiDAR robot natančno skenira in preslika prostore ter tako zagotavlja najboljšo orientacijo za zanesljive čistilne poti tudi v temi. Dvojni laserski senzor in kamera na robotu omogočata celo prepoznavanje majhnih ali ravnih predmetov, ki so premajhni za sistem LiDAR (npr. čevlji, nogavice ali kabli). Če sistem dvojne laserske kamere zazna ovire, jih vključi v zemljevid. Robot jih obide z inteligentnim navigacijskim manevrom in se tako izogne zagozditvi ali povzročitvi škode.
Zaznavanje preprog in samodejno povečanje močiRCV 5 samodejno zazna tapecirane površine z ultrazvočnim senzorjem in jih prikaže na zemljevidu v aplikaciji. Če je aktivirano mokro brisanje, se robot izogne zaznanim preprogam in jih obide. Funkcija Auto Boost po potrebi poveča sesalno moč na preprogah za še boljše rezultate čiščenja.
Senzorji proti padcu
- Senzorji padca zanesljivo preprečujejo, da bi RCV 5 padel po stopnicah ali kje drugje.
- Senzorji skenirajo tla. Če je zaznan velik padec, krmilnik prejme signal, ki sproži robota, da se obrne.
Varovanje podatkov in posodobitve
- Kärcher kot proizvajalec s sedežem v Nemčiji daje velik pomen varstvu podatkov in skrbi za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih zahtev v zvezi s tem.
- Celoten prenos podatkov med aplikacijo Home Robots na vašem pametnem telefonu ter vašim robotskim sesalnikom in krpo poteka prek oblaka do strežnikov, ki se nahajajo samo v Nemčiji.
- Redne posodobitve izboljšajo in razširijo delovanje robotskega sesalnika in aplikacije. To tudi pomeni, da se varnost sistema nenehno posodablja, da ustreza trenutnim specifikacijam.
Glasovni izhod
- Vedno dobro obveščen: RCV 5 uporablja glasovni izhod za zagotavljanje pomembnih informacij in deljenje trenutnega stanja.
- Če robotski sesalnik RCV 5 potrebuje pomoč ali servis, vam bo v mnogih situacijah povedal z glasovnim izhodom.
Priročno upravljanje aplikacije prek WLAN
- Aplikacijo je mogoče uporabiti za prilagoditev številnih nastavitev, ki ustrezajo individualnim željam.
- Z aplikacijo lahko konfigurirate čistilnega robota RCV 5 in ga upravljate s katere koli lokacije. Tudi če vas ni doma.
- Informacije o trenutnem stanju naprave in prikaz trenutnega poteka čiščenja so na voljo prek aplikacije.
Natančna možnost označitve poti z vsestranskimi možnostmi prilagajanja
- Aplikacija lahko shrani več zemljevidov, npr. za več nadstropij.
- Možno je določiti območja, kamor ne želite, da gre robot čistit (npr. mačji praskalnik, igralne površine v otroških sobah ali ovire, ki jih robot ne more obiti).
- Opredelitev izbranih področij, ki jih je treba večkrat očistiti, očistiti z intenzivnim načinom čiščenja ali obrisati z več vode.
Prilagoditev parametrov čiščenja
- Določitev različnih parametrov čiščenja v aplikaciji, za posamezne predele prostorov (npr. sesalna moč ali količina vode, število čiščenj na površino).
Funkcija časovnika
- Prek aplikacije lahko načrtujete čas čiščenja in ustvarite načrte čiščenja.
- RCV 5 neodvisno začne s čiščenjem na podlagi načrtovanih datumov / ur.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Čas polnjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapaciteta baterije (Ah)
|5,2
|Čas čiščenja na eno polnjenje (min)
|120
|Območna zmogljivost (odvisno od načina čiščenja) (m²/h)
|85
|Posoda za odpadke (ml)
|330
|Rezervoar za svežo vodo (ml)
|240
|Sesalna moč (Pa)
|5000
|Zvočna moč (dB(A))
|66
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža robotskega sesalnika (vključno z enoto za brisanje in krpo za brisanje) (Kg)
|3,9
|Teža polnilne postaje (Kg)
|0,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,49
|Višina robotskega sesalnika (mm)
|97
|Premer robota (mm)
|350
|Mere polnilna postaja (D x Š x V) (mm)
|135 x 150 x 99
Obseg dobave
- Krtača za čiščenje
- Stranska krtača: 2 x
- Filter: 2 x
- Orodje za čiščenje
- Enota za brisanje
- Čistilna krpa: 2 x
- Posoda za odpadke
- Rezervoar za svežo vodo
- Polnilna postaja
Oprema
- avtonomno čiščenje
- Senzorji proti padcu
- Senzor za preproge
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Povezava preko WLAN
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- Glasovni izhod
- Laserski navigacijski sistem (LiDAR)
- Laserski senzor in kamera
- Funkcija časovnika: možnih več časovnikov
- Vrste čiščenja: Suho čiščenje/ Mokro čiščenje/ Kombinirano čiščenje (mokro in suho)/ Avtomatski sistem/ Točka
