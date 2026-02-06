RVF 7

Samostojno sesanje in brisanje podlage: RVF 7 z lahkoto čisti trda tla in preproge z nizkim vlaknom. Majhnim oviram se z lahkoto izognete zahvaljujoč kameri in umetni inteligenci.

Izkusite enostavno čiščenje tal z inteligentnim RVF 7. Inovativni robotski sesalnik in mop ne čisti le trdih tal, temveč tudi preproge z nizkim vlaknom – in to popolnoma avtonomno. Zahvaljujoč inteligentni navigaciji LiDAR, kameri in tehnologiji umetne inteligence prepozna ovire in se brezhibno premika po vseh prostorih. S sesalno močjo do 10.000 paskalov brez napora odstranjuje umazanijo med kemičnim čiščenjem, preizkušena tehnologija valjev pa zagotavlja odlično mokro čiščenje. Upravljajte RVF 7 priročno prek aplikacije in uživajte v več prostega časa, medtem ko ohranja vaš dom bleščeče čist.

Značilnosti in prednosti
RVF 7: Preizkušena tehnologija valjev
Vrteči se valj se nenehno vlaži s svežo vodo in po vsakem vrtljaju temeljito obriše. To zagotavlja higiensko čiščenje in učinkovito odstranjuje umazanijo.
RVF 7: Inteligentno zaznavanje umazanije
RVF 7 prepozna stopnjo umazanije in nato samodejno prilagodi parametre čiščenja, da zagotovi učinkovito in temeljito čiščenje.
RVF 7: Kamera v živo z oddaljenim dostopom
Do žive kamere vašega povezanega RVF 7 lahko kadar koli dostopate prek aplikacije, kar vam omogoča spremljanje lastnega doma med potovanjem.
Natančna navigacija z LiDAR in umetno inteligenco
  • Omogoča hitro in natančno zaznavanje prostorov, tudi v temi. To pomeni, da robotski sesalnik vedno ohranja smer in zanesljivo čisti.
  • Dodatni laserski senzor in inteligentna kamera prepoznata majhne ali ploščate predmete, ki so za LiDAR nevidni. Ovire se prenesejo na shranjene zemljevide.
  • Navigacija LiDAR ima vgradni senzor, ki zmanjša skupno višino robota in omogoča optimalno čiščenje tudi pod nizkim pohištvom.
Dvižni valj za krpe in glavna krtača s tehnologijo proti nabiranju dlak
  • Če RVF 7 zazna mokro umazanijo ali tekočino na tleh, se glavna krtača za suho čiščenje samodejno dvigne.
  • Če RVF 7 med mokrim čiščenjem zazna preprogo, se valj za brisanje samodejno dvigne, da zaščiti preprogo pred vlago (individualno nastavljivo v aplikaciji).
  • Glavna krtača je opremljena s posebnim elementom proti zapletanju las, tako da je veliko manj verjetno, da se bodo dolgi lasje ovili okoli krtače in jih je zato mogoče veliko lažje odstraniti.
Sistem z dvema rezervoarjema in integriranim senzorjem
  • Valji iz mikrovlaken se nenehno vlažijo z vodo iz rezervoarja za svežo vodo, medtem ko se umazana voda zbira v ločenem rezervoarju. Za čista tla – vsakič, ko brišete tla.
  • Integrirana funkcija obveščanja vizualno, zvočno in s sporočilom v aplikaciji signalizira, kdaj je rezervoar za svežo vodo prazen ali poln rezervoar za umazano vodo.
Polnilna postaja, vključno z zaščitno ploščo za tla
  • RVF 7 med čiščenjem nenehno spremlja stanje baterije, se po potrebi samodejno vrne na polnilno postajo in po polnjenju samodejno nadaljuje s čiščenjem.
  • Priložena zaščitna plošča za tla ščiti občutljiva tla pred vlago, ki jo lahko sprosti valj za brisanje.
Sprememba načina s pritiskom na gumb
  • Hitra in enostavna sprememba načina čiščenja s pritiskom na gumb neposredno na napravi, upravljanje je intuitivno, priročno in možno brez aplikacije.
Valj, pralni v pralnem stroju
  • Valj za brisanje je pralni v pralnem stroju do 60 °C. To pomeni, da je mogoče učinkovito odstraniti tudi trdovratno umazanijo, ki se je sčasoma nabrala na valju iz mikrovlaken.
  • Čiščenje z valjčkom v pralnem stroju ponuja veliko bolj higienski rezultat, poleg preprostega čiščenja pod tekočo vodo.
Priročno upravljanje z aplikacijo
  • Prilagojena nastavitev parametrov čiščenja: ustvarjanje zemljevidov za različna tla, nastavitev prepovedanih območij, poimenovanje prostorov, nastavitev časov čiščenja in še veliko več.
  • Sesalno moč, porabo vode in druge nastavitve čiščenja je mogoče nastaviti individualno za vsak prostor.
  • Napredek čiščenja je mogoče neprekinjeno spremljati in priklicati podrobna poročila o čiščenju.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Čas polnjenja baterije (min) 230
Tip baterije Litij-ionska baterija
Napetost baterije (V) 14,4
Kapaciteta baterije (Ah) 5,2
Sesalna moč (Pa) max. 13000
Rezervoar za svežo vodo (ml) 300
Rezervoar za umazano vodo (ml) 130
Posoda za odpadke (ml) 250
Čas čiščenja na eno polnjenje (min) 150 (vakuum)
Površinska zmogljivost (m²) 160 (vakuum) / 60 (sesalnik in krpa)
Dimenzije robota (D x Š x V) (mm) 105
Premer robota (mm) 360
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 5,62
Teža vključno z embalažo (Kg) 9,2
Mere (D × Š × V) (mm) 350 x 350 x 105

Obseg dobave

  • Krtača za čiščenje
  • Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo za tla RM 536, 2 x 30 ml, Foam Stop brez vonja, 30 ml
  • Posoda za odpadke
  • Stranska krtača: 4 x
  • Enota za brisanje
  • Valj iz mikrofibre: 2 Kos(i)
  • Filter: 2 x
  • Orodje za čiščenje
  • Rezervoar za svežo vodo
  • Rezervoar za umazano vodo
  • Polnilna postaja
  • Talna zaščita/parkirna plošča

Oprema

  • Senzorji proti padcu
  • avtonomno čiščenje
  • Zaznavanje umazanije z umetno inteligenco
  • Zaznavanje ovir z umetno inteligenco
  • Kamera v živo
  • Senzor za preproge
  • uporaba s pomočjo aplikacije
  • Povezava preko WLAN
  • Povezava preko Bluetooth
  • pametne storitve/funkcije v aplikaciji
  • Glasovni izhod
  • Laserski navigacijski sistem (LiDAR)
  • Funkcija časovnika: možnih več časovnikov
  • Način suhega čiščenja
  • Kombinirani način čiščenja (mokro in suho)
  • Pometanje tik ob robu
  • dvižna čistilna krtača
  • dvižna krpa
Video posnetki

Področja uporabe
  • Za vsa trda tla, kot so parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
  • Na preprogah z nizkim dlakami
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.