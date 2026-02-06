Izkusite enostavno čiščenje tal z inteligentnim RVF 7. Inovativni robotski sesalnik in mop ne čisti le trdih tal, temveč tudi preproge z nizkim vlaknom – in to popolnoma avtonomno. Zahvaljujoč inteligentni navigaciji LiDAR, kameri in tehnologiji umetne inteligence prepozna ovire in se brezhibno premika po vseh prostorih. S sesalno močjo do 10.000 paskalov brez napora odstranjuje umazanijo med kemičnim čiščenjem, preizkušena tehnologija valjev pa zagotavlja odlično mokro čiščenje. Upravljajte RVF 7 priročno prek aplikacije in uživajte v več prostega časa, medtem ko ohranja vaš dom bleščeče čist.