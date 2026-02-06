RVF 7
Samostojno sesanje in brisanje podlage: RVF 7 z lahkoto čisti trda tla in preproge z nizkim vlaknom. Majhnim oviram se z lahkoto izognete zahvaljujoč kameri in umetni inteligenci.
Izkusite enostavno čiščenje tal z inteligentnim RVF 7. Inovativni robotski sesalnik in mop ne čisti le trdih tal, temveč tudi preproge z nizkim vlaknom – in to popolnoma avtonomno. Zahvaljujoč inteligentni navigaciji LiDAR, kameri in tehnologiji umetne inteligence prepozna ovire in se brezhibno premika po vseh prostorih. S sesalno močjo do 10.000 paskalov brez napora odstranjuje umazanijo med kemičnim čiščenjem, preizkušena tehnologija valjev pa zagotavlja odlično mokro čiščenje. Upravljajte RVF 7 priročno prek aplikacije in uživajte v več prostega časa, medtem ko ohranja vaš dom bleščeče čist.
Značilnosti in prednosti
Preizkušena tehnologija valjevVrteči se valj se nenehno vlaži s svežo vodo in po vsakem vrtljaju temeljito obriše. To zagotavlja higiensko čiščenje in učinkovito odstranjuje umazanijo.
Inteligentno zaznavanje umazanijeRVF 7 prepozna stopnjo umazanije in nato samodejno prilagodi parametre čiščenja, da zagotovi učinkovito in temeljito čiščenje.
Kamera v živo z oddaljenim dostopomDo žive kamere vašega povezanega RVF 7 lahko kadar koli dostopate prek aplikacije, kar vam omogoča spremljanje lastnega doma med potovanjem.
Natančna navigacija z LiDAR in umetno inteligenco
- Omogoča hitro in natančno zaznavanje prostorov, tudi v temi. To pomeni, da robotski sesalnik vedno ohranja smer in zanesljivo čisti.
- Dodatni laserski senzor in inteligentna kamera prepoznata majhne ali ploščate predmete, ki so za LiDAR nevidni. Ovire se prenesejo na shranjene zemljevide.
- Navigacija LiDAR ima vgradni senzor, ki zmanjša skupno višino robota in omogoča optimalno čiščenje tudi pod nizkim pohištvom.
Dvižni valj za krpe in glavna krtača s tehnologijo proti nabiranju dlak
- Če RVF 7 zazna mokro umazanijo ali tekočino na tleh, se glavna krtača za suho čiščenje samodejno dvigne.
- Če RVF 7 med mokrim čiščenjem zazna preprogo, se valj za brisanje samodejno dvigne, da zaščiti preprogo pred vlago (individualno nastavljivo v aplikaciji).
- Glavna krtača je opremljena s posebnim elementom proti zapletanju las, tako da je veliko manj verjetno, da se bodo dolgi lasje ovili okoli krtače in jih je zato mogoče veliko lažje odstraniti.
Sistem z dvema rezervoarjema in integriranim senzorjem
- Valji iz mikrovlaken se nenehno vlažijo z vodo iz rezervoarja za svežo vodo, medtem ko se umazana voda zbira v ločenem rezervoarju. Za čista tla – vsakič, ko brišete tla.
- Integrirana funkcija obveščanja vizualno, zvočno in s sporočilom v aplikaciji signalizira, kdaj je rezervoar za svežo vodo prazen ali poln rezervoar za umazano vodo.
Polnilna postaja, vključno z zaščitno ploščo za tla
- RVF 7 med čiščenjem nenehno spremlja stanje baterije, se po potrebi samodejno vrne na polnilno postajo in po polnjenju samodejno nadaljuje s čiščenjem.
- Priložena zaščitna plošča za tla ščiti občutljiva tla pred vlago, ki jo lahko sprosti valj za brisanje.
Sprememba načina s pritiskom na gumb
- Hitra in enostavna sprememba načina čiščenja s pritiskom na gumb neposredno na napravi, upravljanje je intuitivno, priročno in možno brez aplikacije.
Valj, pralni v pralnem stroju
- Valj za brisanje je pralni v pralnem stroju do 60 °C. To pomeni, da je mogoče učinkovito odstraniti tudi trdovratno umazanijo, ki se je sčasoma nabrala na valju iz mikrovlaken.
- Čiščenje z valjčkom v pralnem stroju ponuja veliko bolj higienski rezultat, poleg preprostega čiščenja pod tekočo vodo.
Priročno upravljanje z aplikacijo
- Prilagojena nastavitev parametrov čiščenja: ustvarjanje zemljevidov za različna tla, nastavitev prepovedanih območij, poimenovanje prostorov, nastavitev časov čiščenja in še veliko več.
- Sesalno moč, porabo vode in druge nastavitve čiščenja je mogoče nastaviti individualno za vsak prostor.
- Napredek čiščenja je mogoče neprekinjeno spremljati in priklicati podrobna poročila o čiščenju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Čas polnjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost baterije (V)
|14,4
|Kapaciteta baterije (Ah)
|5,2
|Sesalna moč (Pa)
|max. 13000
|Rezervoar za svežo vodo (ml)
|300
|Rezervoar za umazano vodo (ml)
|130
|Posoda za odpadke (ml)
|250
|Čas čiščenja na eno polnjenje (min)
|150 (vakuum)
|Površinska zmogljivost (m²)
|160 (vakuum) / 60 (sesalnik in krpa)
|Dimenzije robota (D x Š x V) (mm)
|105
|Premer robota (mm)
|360
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,62
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|350 x 350 x 105
Obseg dobave
- Krtača za čiščenje
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo za tla RM 536, 2 x 30 ml, Foam Stop brez vonja, 30 ml
- Posoda za odpadke
- Stranska krtača: 4 x
- Enota za brisanje
- Valj iz mikrofibre: 2 Kos(i)
- Filter: 2 x
- Orodje za čiščenje
- Rezervoar za svežo vodo
- Rezervoar za umazano vodo
- Polnilna postaja
- Talna zaščita/parkirna plošča
Oprema
- Senzorji proti padcu
- avtonomno čiščenje
- Zaznavanje umazanije z umetno inteligenco
- Zaznavanje ovir z umetno inteligenco
- Kamera v živo
- Senzor za preproge
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Povezava preko WLAN
- Povezava preko Bluetooth
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- Glasovni izhod
- Laserski navigacijski sistem (LiDAR)
- Funkcija časovnika: možnih več časovnikov
- Način suhega čiščenja
- Kombinirani način čiščenja (mokro in suho)
- Pometanje tik ob robu
- dvižna čistilna krtača
- dvižna krpa
Področja uporabe
- Za vsa trda tla, kot so parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Na preprogah z nizkim dlakami
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.