Izkusite enostavno čiščenje tal z inteligentnim RVF 7 Comfort Extra. Inovativni robotski sesalnik in mop ne čisti le trdih tal, temveč tudi preproge z nizkimi vlakni – in to popolnoma avtonomno. Zahvaljujoč inteligentni navigaciji LiDAR, kameri in tehnologiji umetne inteligence prepozna ovire in se brezhibno premika po vseh prostorih. S sesalno močjo do 10.000 paskalov brez napora odstranjuje umazanijo med kemičnim čiščenjem, preizkušena Kärcherjeva tehnologija valjev pa zagotavlja odlično mokro čiščenje. Večfunkcijska postaja RVF 7 Comfort Extra omogoča še večjo avtonomijo. Takoj ko zmanjka sveže vode ali ko so posode za umazano vodo in suho umazanijo polne, se RVF 7 Comfort Extra samodejno premakne na postajo. Tam se dolije sveža voda, umazana voda in suha umazanija pa se odstranijo – vse brez kakršnega koli posredovanja. RVF 7 Comfort Extra priročno upravljajte prek aplikacije in uživajte v več prostega časa, medtem ko vaš dom ohranja bleščeče čist.