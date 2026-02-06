RVF 7 Comfort Extra
Samostojno sesanje in brisanje podlage: RVF 7 Comfort s kamero in umetno inteligenco čisti trda tla in preproge z nizkim vlaknom, medtem ko večfunkcijska postaja zagotavlja še večjo avtonomijo.
Izkusite enostavno čiščenje tal z inteligentnim RVF 7 Comfort Extra. Inovativni robotski sesalnik in mop ne čisti le trdih tal, temveč tudi preproge z nizkimi vlakni – in to popolnoma avtonomno. Zahvaljujoč inteligentni navigaciji LiDAR, kameri in tehnologiji umetne inteligence prepozna ovire in se brezhibno premika po vseh prostorih. S sesalno močjo do 10.000 paskalov brez napora odstranjuje umazanijo med kemičnim čiščenjem, preizkušena Kärcherjeva tehnologija valjev pa zagotavlja odlično mokro čiščenje. Večfunkcijska postaja RVF 7 Comfort Extra omogoča še večjo avtonomijo. Takoj ko zmanjka sveže vode ali ko so posode za umazano vodo in suho umazanijo polne, se RVF 7 Comfort Extra samodejno premakne na postajo. Tam se dolije sveža voda, umazana voda in suha umazanija pa se odstranijo – vse brez kakršnega koli posredovanja. RVF 7 Comfort Extra priročno upravljajte prek aplikacije in uživajte v več prostega časa, medtem ko vaš dom ohranja bleščeče čist.
Značilnosti in prednosti
Preizkušena tehnologija valjevVrtljivi valj se nenehno vlaži s svežo vodo in po vsakem vrtenju temeljito obriše. To zagotavlja higiensko in učinkovito mokro čiščenje trdih tal.
Inteligentno zaznavanje umazanijeRVF 7 Comfort Extra zazna stopnjo umazanije in nato samodejno prilagodi parametre čiščenja, da zagotovi učinkovito in temeljito čiščenje.
Kamera v živo z oddaljenim dostopomDo žive kamere vašega povezanega sesalnika RVF 7 Comfort Extra lahko dostopate kadar koli prek aplikacije, kar vam omogoča spremljanje vašega doma, ko ste na poti.
Natančna navigacija z LiDAR in umetno inteligenco
- Omogoča hitro in natančno zaznavanje prostorov, tudi v temi. To pomeni, da robotski sesalnik vedno ohranja smer in zanesljivo čisti.
- Dodatni laserski senzor in inteligentna kamera prepoznata majhne ali ploščate predmete, kot so čevlji, nogavice ali kabli, ki so za LiDAR nevidni.
- Če sistem laserskih kamer zazna ovire, se te prenesejo na shranljive zemljevide.
Dvižni valj za krpe in glavna krtača s tehnologijo proti nabiranju dlak
- Če RVF 7 Comfort Extra zazna mokro umazanijo ali tekočino na tleh, se glavna krtača za suho sesanje samodejno dvigne.
- Če RVF 7 Comfort Extra med mokrim čiščenjem zazna preprogo, se valj za brisanje samodejno dvigne, da zaščiti preprogo pred vlago (individualno nastavljivo v aplikaciji).
- Glavna krtača je opremljena s posebnim elementom proti zapletanju las, tako da je veliko manj verjetno, da se bodo dolgi lasje ovili okoli krtače in jih je zato mogoče veliko lažje odstraniti.
Sistem z dvema rezervoarjema in integriranim senzorjem
- Valji iz mikrovlaken se nenehno vlažijo z vodo iz rezervoarja za svežo vodo, medtem ko se umazana voda zbira v ločenem rezervoarju. Za čista tla – vsakič, ko brišete tla.
večnamenska postaja
- Večnamenska postaja samodejno izprazni in napolni rezervoarje za vodo ter izprazni posodo za suho umazanijo. Robot nato samostojno nadaljuje s čiščenjem.
- Po vsakem čiščenju se valj za brisanje pomivalnega stroja samodejno očisti s toplo vodo in nato posuši s toplim zrakom.
Sprememba načina s pritiskom na gumb
- Hitra in enostavna sprememba načina čiščenja s pritiskom na gumb neposredno na napravi ali na večnamenski postaji, upravljanje je intuitivno, priročno in možno brez aplikacije.
Valj, pralni v pralnem stroju
- Valj za brisanje tal je pralen v pralnem stroju do 60 °C. To pomeni, da je mogoče učinkovito odstraniti tudi trdovratno umazanijo, ki se je sčasoma nabrala v valju iz mikrovlaken.
- Druga možnost čiščenja valja iz mikrovlaken, poleg čiščenja v večnamenski postaji.
Priročno upravljanje z aplikacijo
- Prilagojena nastavitev parametrov čiščenja: ustvarjanje zemljevidov za različna tla, nastavitev prepovedanih območij, poimenovanje prostorov, nastavitev časov čiščenja in še veliko več.
- Sesalna moč, porabo vode in druge nastavitve čiščenja je mogoče nastaviti individualno za vsak prostor.
- Napredek čiščenja je mogoče neprekinjeno spremljati in priklicati podrobna poročila o čiščenju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Čas polnjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost baterije (V)
|14,4
|Kapaciteta baterije (Ah)
|5,2
|Zvočna moč (dB(A))
|< 67
|Sesalna moč (Pa)
|max. 13000
|Rezervoar za svežo vodo (ml)
|300
|Rezervoar za umazano vodo (ml)
|130
|Posoda za odpadke (ml)
|250
|Čas čiščenja na eno polnjenje (min)
|150 (vakuum)
|Površinska zmogljivost (m²)
|160 (vakuum) / 60 (sesalnik in krpa)
|večnamenska postaja za rezervoar za svežo vodo (l)
|3
|večnamenska postaja za rezervoar za umazano vodo (l)
|2,4
|večnamenska postaja za filter vrečko (l)
|4
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimenzije robota (D x Š x V) (mm)
|105
|Premer robota (mm)
|360
|dimenzije večnamenske postaje (D x Š x V) (mm)
|450 x 400 x 520
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,62
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|20,115
|Mere (D × Š × V) (mm)
|350 x 350 x 105
Obseg dobave
- Krtača za čiščenje
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo za tla RM 536, 500 ml, Foam Stop brez vonja, 2 x 30 ml
- Posoda za odpadke
- Količina filter vrečk: 5 Kos(i)
- Stranska krtača: 4 x
- Enota za brisanje
- Valj iz mikrofibre: 2 Kos(i)
- Filter: 2 x
- Orodje za čiščenje
- Rezervoar za svežo vodo
- Rezervoar za umazano vodo
- večnamenska postaja
Oprema
- Senzorji proti padcu
- avtonomno čiščenje
- Zaznavanje umazanije z umetno inteligenco
- Zaznavanje ovir z umetno inteligenco
- Kamera v živo
- Senzor za preproge
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Povezava preko WLAN
- Povezava preko Bluetooth
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- Glasovni izhod
- Laserski navigacijski sistem (LiDAR)
- Funkcija časovnika: možnih več časovnikov
- Način suhega čiščenja
- Kombinirani način čiščenja (mokro in suho)
- avtonomno čiščenje: Vroča voda
- Avtomatsko sušenje krpe: Vroče
- Samodejno polnjenje rezervoarja
- Samodejno praznjenje rezervoarja
- Samodejno praznjenje prahu
- Pometanje tik ob robu
- dvižna čistilna krtača
- dvižna krpa
- Material filtrske vrečke: Koprena
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Na preprogah z nizkim dlakami
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.