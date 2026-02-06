RVF 7 Comfort Extra

Samostojno sesanje in brisanje podlage: RVF 7 Comfort s kamero in umetno inteligenco čisti trda tla in preproge z nizkim vlaknom, medtem ko večfunkcijska postaja zagotavlja še večjo avtonomijo.

Izkusite enostavno čiščenje tal z inteligentnim RVF 7 Comfort Extra. Inovativni robotski sesalnik in mop ne čisti le trdih tal, temveč tudi preproge z nizkimi vlakni – in to popolnoma avtonomno. Zahvaljujoč inteligentni navigaciji LiDAR, kameri in tehnologiji umetne inteligence prepozna ovire in se brezhibno premika po vseh prostorih. S sesalno močjo do 10.000 paskalov brez napora odstranjuje umazanijo med kemičnim čiščenjem, preizkušena Kärcherjeva tehnologija valjev pa zagotavlja odlično mokro čiščenje. Večfunkcijska postaja RVF 7 Comfort Extra omogoča še večjo avtonomijo. Takoj ko zmanjka sveže vode ali ko so posode za umazano vodo in suho umazanijo polne, se RVF 7 Comfort Extra samodejno premakne na postajo. Tam se dolije sveža voda, umazana voda in suha umazanija pa se odstranijo – vse brez kakršnega koli posredovanja. RVF 7 Comfort Extra priročno upravljajte prek aplikacije in uživajte v več prostega časa, medtem ko vaš dom ohranja bleščeče čist.

Značilnosti in prednosti
RVF 7 Comfort Extra: Preizkušena tehnologija valjev
Vrtljivi valj se nenehno vlaži s svežo vodo in po vsakem vrtenju temeljito obriše. To zagotavlja higiensko in učinkovito mokro čiščenje trdih tal.
RVF 7 Comfort Extra: Inteligentno zaznavanje umazanije
RVF 7 Comfort Extra zazna stopnjo umazanije in nato samodejno prilagodi parametre čiščenja, da zagotovi učinkovito in temeljito čiščenje.
RVF 7 Comfort Extra: Kamera v živo z oddaljenim dostopom
Do žive kamere vašega povezanega sesalnika RVF 7 Comfort Extra lahko dostopate kadar koli prek aplikacije, kar vam omogoča spremljanje vašega doma, ko ste na poti.
Natančna navigacija z LiDAR in umetno inteligenco
  • Omogoča hitro in natančno zaznavanje prostorov, tudi v temi. To pomeni, da robotski sesalnik vedno ohranja smer in zanesljivo čisti.
  • Dodatni laserski senzor in inteligentna kamera prepoznata majhne ali ploščate predmete, kot so čevlji, nogavice ali kabli, ki so za LiDAR nevidni.
  • Če sistem laserskih kamer zazna ovire, se te prenesejo na shranljive zemljevide.
Dvižni valj za krpe in glavna krtača s tehnologijo proti nabiranju dlak
  • Če RVF 7 Comfort Extra zazna mokro umazanijo ali tekočino na tleh, se glavna krtača za suho sesanje samodejno dvigne.
  • Če RVF 7 Comfort Extra med mokrim čiščenjem zazna preprogo, se valj za brisanje samodejno dvigne, da zaščiti preprogo pred vlago (individualno nastavljivo v aplikaciji).
  • Glavna krtača je opremljena s posebnim elementom proti zapletanju las, tako da je veliko manj verjetno, da se bodo dolgi lasje ovili okoli krtače in jih je zato mogoče veliko lažje odstraniti.
Sistem z dvema rezervoarjema in integriranim senzorjem
  • Valji iz mikrovlaken se nenehno vlažijo z vodo iz rezervoarja za svežo vodo, medtem ko se umazana voda zbira v ločenem rezervoarju. Za čista tla – vsakič, ko brišete tla.
večnamenska postaja
  • Večnamenska postaja samodejno izprazni in napolni rezervoarje za vodo ter izprazni posodo za suho umazanijo. Robot nato samostojno nadaljuje s čiščenjem.
  • Po vsakem čiščenju se valj za brisanje pomivalnega stroja samodejno očisti s toplo vodo in nato posuši s toplim zrakom.
Sprememba načina s pritiskom na gumb
  • Hitra in enostavna sprememba načina čiščenja s pritiskom na gumb neposredno na napravi ali na večnamenski postaji, upravljanje je intuitivno, priročno in možno brez aplikacije.
Valj, pralni v pralnem stroju
  • Valj za brisanje tal je pralen v pralnem stroju do 60 °C. To pomeni, da je mogoče učinkovito odstraniti tudi trdovratno umazanijo, ki se je sčasoma nabrala v valju iz mikrovlaken.
  • Druga možnost čiščenja valja iz mikrovlaken, poleg čiščenja v večnamenski postaji.
Priročno upravljanje z aplikacijo
  • Prilagojena nastavitev parametrov čiščenja: ustvarjanje zemljevidov za različna tla, nastavitev prepovedanih območij, poimenovanje prostorov, nastavitev časov čiščenja in še veliko več.
  • Sesalna moč, porabo vode in druge nastavitve čiščenja je mogoče nastaviti individualno za vsak prostor.
  • Napredek čiščenja je mogoče neprekinjeno spremljati in priklicati podrobna poročila o čiščenju.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Čas polnjenja baterije (min) 230
Tip baterije Litij-ionska baterija
Napetost baterije (V) 14,4
Kapaciteta baterije (Ah) 5,2
Zvočna moč (dB(A)) < 67
Sesalna moč (Pa) max. 13000
Rezervoar za svežo vodo (ml) 300
Rezervoar za umazano vodo (ml) 130
Posoda za odpadke (ml) 250
Čas čiščenja na eno polnjenje (min) 150 (vakuum)
Površinska zmogljivost (m²) 160 (vakuum) / 60 (sesalnik in krpa)
večnamenska postaja za rezervoar za svežo vodo (l) 3
večnamenska postaja za rezervoar za umazano vodo (l) 2,4
večnamenska postaja za filter vrečko (l) 4
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Dimenzije robota (D x Š x V) (mm) 105
Premer robota (mm) 360
dimenzije večnamenske postaje (D x Š x V) (mm) 450 x 400 x 520
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 5,62
Teža vključno z embalažo (Kg) 20,115
Mere (D × Š × V) (mm) 350 x 350 x 105

Obseg dobave

  • Krtača za čiščenje
  • Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo za tla RM 536, 500 ml, Foam Stop brez vonja, 2 x 30 ml
  • Posoda za odpadke
  • Količina filter vrečk: 5 Kos(i)
  • Stranska krtača: 4 x
  • Enota za brisanje
  • Valj iz mikrofibre: 2 Kos(i)
  • Filter: 2 x
  • Orodje za čiščenje
  • Rezervoar za svežo vodo
  • Rezervoar za umazano vodo
  • večnamenska postaja

Oprema

  • Senzorji proti padcu
  • avtonomno čiščenje
  • Zaznavanje umazanije z umetno inteligenco
  • Zaznavanje ovir z umetno inteligenco
  • Kamera v živo
  • Senzor za preproge
  • uporaba s pomočjo aplikacije
  • Povezava preko WLAN
  • Povezava preko Bluetooth
  • pametne storitve/funkcije v aplikaciji
  • Glasovni izhod
  • Laserski navigacijski sistem (LiDAR)
  • Funkcija časovnika: možnih več časovnikov
  • Način suhega čiščenja
  • Kombinirani način čiščenja (mokro in suho)
  • avtonomno čiščenje: Vroča voda
  • Avtomatsko sušenje krpe: Vroče
  • Samodejno polnjenje rezervoarja
  • Samodejno praznjenje rezervoarja
  • Samodejno praznjenje prahu
  • Pometanje tik ob robu
  • dvižna čistilna krtača
  • dvižna krpa
  • Material filtrske vrečke: Koprena
Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Na preprogah z nizkim dlakami
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.