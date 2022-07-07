NAJVEČJA MOČ ZA VELIKE IN MALE.

Novi baterijski sesalniki niso le videti odlično. Njihova dobro premišljena ergonomska zasnova omogoča enostavno sesanje, tudi pod pohištvom, tako da je vaš dom brezhiben. Pri dolgotrajnem sesanju preprosto uporabite gumb za zaklepanje, s čimer si prihranite pritiskanje na gumb za vklop. In ko smo že pri varčevanju: sistem brez vrečk pomeni, da vam ni treba kupovati dragih vrečk za prah. In namesto mukotrpnega odstranjevanja in zamenjave vrečke preprosto izpraznite filter za prah s pritiskom na gumb. Majhne domove lahko očistite brez kabla in skoraj brez napora s sesalnikom VC 4 Cordless myHome. Za večje domove je prava izbira sesalnik VC 6 Cordless ourFamily. Njegov še zmogljivejši brezkrtačni motor in LED-osvetlitev na talni šobi vam pomagata čistiti do 50 minut, da bo vaš celoten dom spet videti WOW.

Kdor ceni maksimalno udobje in inovativno tehnologijo, se bo odločil za sesalnik VC 7 Cordless yourMax. Z inovativnim senzorjem za prah je sesanje še lažje in učinkovitejše. Samodejno zaznavanje prahu in nadzor moči omogočata še daljši čas delovanja do 60 minut.