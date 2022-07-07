Baterijski sesalniki
Baterijski sesalniki so pripravljeni za takojšnjo uporabo in navdušujejo z največjo svobodo gibanja, zmogljivostjo in časom delovanja baterije do 60 minut. Njihova dobro premišljena ergonomska zasnova omogoča enostavno sesanje, tudi pod pohištvom, tako da je vaš dom brezhiben. Prah in umazanija sta odstranjena v trenutku. In ko smo že pri varčevanju: sistem brez vrečk pomeni, da vam ni treba kupovati dragih vrečk za prah.
NAJVEČJA MOČ ZA VELIKE IN MALE.
Novi baterijski sesalniki niso le videti odlično. Njihova dobro premišljena ergonomska zasnova omogoča enostavno sesanje, tudi pod pohištvom, tako da je vaš dom brezhiben. Pri dolgotrajnem sesanju preprosto uporabite gumb za zaklepanje, s čimer si prihranite pritiskanje na gumb za vklop. In ko smo že pri varčevanju: sistem brez vrečk pomeni, da vam ni treba kupovati dragih vrečk za prah. In namesto mukotrpnega odstranjevanja in zamenjave vrečke preprosto izpraznite filter za prah s pritiskom na gumb. Majhne domove lahko očistite brez kabla in skoraj brez napora s sesalnikom VC 4 Cordless myHome. Za večje domove je prava izbira sesalnik VC 6 Cordless ourFamily. Njegov še zmogljivejši brezkrtačni motor in LED-osvetlitev na talni šobi vam pomagata čistiti do 50 minut, da bo vaš celoten dom spet videti WOW.
Kdor ceni maksimalno udobje in inovativno tehnologijo, se bo odločil za sesalnik VC 7 Cordless yourMax. Z inovativnim senzorjem za prah je sesanje še lažje in učinkovitejše. Samodejno zaznavanje prahu in nadzor moči omogočata še daljši čas delovanja do 60 minut.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Praktičen stenski nosilec s polnilcem
Dobro premišljen filtrirni sistem
Dodatki, ki jih je enostavno zamenjati
Aktivna talna šoba z LED osvetlitvijo
Intuitiven prikaz povratnih informacij in polnjenja
Tehnologija senzorja prahu
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Praktičen stenski nosilec s polnilcem
Dobro premišljen filtrirni sistem
Dodatki, ki jih je enostavno zamenjati
Aktivna talna šoba z LED osvetlitvijo
Intuitiven prikaz povratnih informacij in polnjenja
VC 4 CORDLESS myHOME
Praktičen stenski nosilec
Dobro premišljen filtrirni sistem
Dodatki, ki jih je enostavno zamenjati
Aktivna šoba za tla
Čistoča, ki je navdušujoča – in tudi enostavna.
V domu se vsak dan ustvari veliko umazanije, vključno z drobtinami hrane, dlakami hišnih ljubljenčkov in drobnim hišnim prahom. Zato občasno potrebujete pomoč hitrega in prilagodljivega partnerja za čiščenje. Naši baterijski sesalniki so pripravljeni za takojšnjo uporabo in odstranijo umazanijo s pohištva, tal in vseh površin v trenutku, brez večjih težav. Njihova kompaktna in lahka zasnova pomeni, da so naši zmogljivi sesalniki preprosti tudi za upravljanje in shranjevanje. Z našimi baterijskimi sesalniki imate tudi največjo svobodo gibanja, ne da bi morali vleči veliko napravo za seboj ali večkrat izključiti napajalni kabel in ga znova priključiti nekje drugje. Dosežete lahko tudi težko dostopna mesta, na primer ob robu kavča ali pod policami. Z vsestransko uporabno dodatno opremo je mogoče baterijske sesalnike hitro in preprosto pretvoriti v ročne sesalnike.
Ročni baterijski sesalnik
Baterijski sesalnik CVH 2
Neverjetna zmogljivost: baterijski CVH 2 je lahek, kompakten in zato vedno pri roki za manjša čistilna dela v kuhinji, dnevni sobi in spalnici ali notranjosti vozila. Umazanija, kot so drobtine, lasje in prah, zaradi visoke sesalne moči nima možnosti. Dvostopenjski filtrirni sistem, ki je enostaven za čiščenje, zagotavlja zelo čist izpušni zrak.