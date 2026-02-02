CVH 2
Zmogljiv reševalec težav: CVH 2 na baterijski pogon je lahek ter še posebej primeren kot zanesljiv pomočnik pri čistilnih opravilih v kuhinji, dnevni sobi, spalnici in avtomobilu.
Impresivna zmogljivost: baterijski ročni sesalnik CVH 2 je lahka, enostavna, a zmogljiva naprava za odstranjevanje občasne umazanije, kot so drobtine, prah in dlake, s pohištva, tal in avtomobilov. Njegova kompaktna in lahka oblika pomeni, da je ta sesalnik enostaven za uporabo in shranjevanje. Poleg tega pralni dvostopenjski filtrirni sistem, ki ga sestavlja fina jeklena mreža za grobo umazanijo in lase ter spodnji filter HEPA (EN 1822:1998), zagotavlja, da je izpušni zrak izjemno čist.
Značilnosti in prednosti
Lahko in kompaktnoBrez napora opravite majhna vsakodnevna čistilna opravila.
Pripravljeno za uporaboZahvaljujoč kompaktni zasnovi in enostavni uporabi dodatkov se lahko uporablja kadarkoli in kjerkoli.
Dvostopenjski sistem filtrovIdealna kombinacija fine jeklene mreže za grobo umazanijo in lase ter HEPA filtra (EN 1822:1998).
Visoka zmogljivost čiščenja
- Optimalna sesalna moč za vse vrste manjših čistilnih opravil.
Pralni filter in posoda za prah
- Enostavno čiščenje pod tekočo vodo in možnost ponovne uporabe.
Praktični dodatki
- Primerno za občutljive površine in težko dostopna mesta.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Posoda (l)
|0,15
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost sesanja (W)
|70
|Trajanje min. način (min)
|10
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost baterije (V)
|7,2
|Napetost (V)
|7,2
|Kapaciteta baterije (Ah)
|2
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (h)
|4
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,65
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|330 x 76 x 76
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: 5 V / 2 A USB kabel + adapter (vsakega po 1)
- 2-v-1 nastavek za reže
- Vrsta filtra HEPA: HEPA Filter (EN 1822:1998)
Video posnetki
Področja uporabe
- čiščenje pohištva
- Notranjost avtomobila
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.