Impresivna zmogljivost: baterijski ročni sesalnik CVH 2 je lahka, enostavna, a zmogljiva naprava za odstranjevanje občasne umazanije, kot so drobtine, prah in dlake, s pohištva, tal in avtomobilov. Njegova kompaktna in lahka oblika pomeni, da je ta sesalnik enostaven za uporabo in shranjevanje. Poleg tega pralni dvostopenjski filtrirni sistem, ki ga sestavlja fina jeklena mreža za grobo umazanijo in lase ter spodnji filter HEPA (EN 1822:1998), zagotavlja, da je izpušni zrak izjemno čist.