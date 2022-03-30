Dodatki za sesalnike za suho/mokro sesanje
Kärcher ponuja obsežen in uporaben nabor dodatkov za vsakodnevno uporabo kot tudi za posebne namene. Paleta dodatne opreme zajema od sesalne šobe, ustrezne cevi do posebnih filtrirnih sistemov. Za sesalnike za suho/mokro sesanje so na voljo različne velikosti baterij in polnilniki baterij. Kärcherjevi sesalniki za suho/mokro sesanje s kablom in baterijami v kombinaciji s obsežno dodatno opremo za vsako čiščenje, nudijo pravo konfiguracijo. Za odlične rezultate čiščenja in visoko raven udobja za uporabnika.
Sedaj so sesalniki za suho/mokro sesanje še bolj vsestranski. Za to poskrbijo originalni dodatki Kärcher WD.
Naj gre za ozke prostore v notranjosti vozila, priklop električnega orodja ali sesanje vrtalnega prahu. Samo s pravim pripomočkom lahko sesalniki za suho/mokro sesanje pokažejo svojo polno večnamensko naravo in umazaniji ne puščajo možnosti. Dodatki so bili posebej razviti za Kärcherjeve sesalnike za suho/mokro sesanje, skupaj z napravami pokažejo zelo impresivno učinkovitost čiščenja in razširijo možnosti uporabe.
FIltri
Kärcher patronski filtri in ploščati nagubani filtri navdušujejo z veliko površino filtra na majhnem prostoru in jih je mogoče enostavno zamenjati. Za nove sesalnike za suho/mokro sesanje, Kärcher zdaj namesto papirnatih filtrirnih vrečk ponuja filtrirne vrečke iz flisa, ki navdušujejo z dodatnimi prednostmi: so bolj odporne na trganje in nudijo boljšo stopnjo ločevanja.
Vgrajeni iskalnik filtrov prikazuje, katere filtrske vrečke ali filtri delujejo za katere naprave. Po številki naročila naprave, ki jo najdete na tipski ploščici, je mogoče zlahka prepoznati pravo filtrsko vrečko in filter.
Kateri filter in filtrska vrečka sta primerna za različne modele sesalnikov za suho/mokro sesanje??
Kompleti dodatkov
Kärcherjevi kompleti dodatkov so zelo praktični in vsestranski: opremljeni z različnimi šobami s katerimi lahko hitro in preprosto rešite najrazličnejše težave s čiščenjem.
Šobe
Posebno razvite šobe zagotavljajo tudi popolne rezultate čiščenja: preklopna talna šoba na primer zagotavlja hitro in preprosto odstranitev suhe, mokre, fine ali grobe umazanije.
Posebni postopki čiščenja
Posebni postopki čiščenja zahtevajo posebne rešitve: Kärcherjev vrtalni lovilec prahu na primer omogoča varno vrtanje brez prahu na vseh običajnih stenah in stropih, tako da posesa diretkno prah iz vrtanja.
Dodatki za baterijske sesalnike za suho/mokro sesanje
Neomejena svoboda: z zamenljivimi baterijami in hitrimi polnilniki platforme Kärcher Battery Power 18 V ali 36 V so baterijski sesalniki za suho/mokro sesanje pripravljeni za uporabo kadar koli, tudi če v bližini ni električne vtičnice.
Za še večjo prilagodljivost se lahko baterije uporabljajo tudi v drugih napravah 18 V ali 36 V baterijske platforme Kärcher Battery Power.