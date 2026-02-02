Sesalnik VC 2
Primeren za praktično čiščenje stanovanj in manjših hiš: kompaktni sesalnik z vrečico VC 2 je enostaven za uporabo.
Kärcherjev VC 2 vas bo navdušil s svojim higienskim in udobnim filtrskim sistemom: za polne vrečke boste zlahka poskrbeli, ne da bi prišli v stik z umazanijo. Ta kompaktni sesalnik za prah je posebej primeren za uporabo v stanovanjih ali manjših hišah. Zaradi svoje šobe za fuge in čopiča za pohištvo je idealen za temeljito čiščenje trdih talnih oblog in preprog, pa tudi za čiščenje ozkih in težko dostopnih prostorov ter občutljivih površin. Dodatna prednost sesalnika VC 2 je njegov HEPA higienski filter, ki zanesljivo filtrira najbolj drobne delce umazanije, kot so cvetni prah in drugi delci, ki povzročajo alergije. Dodatno udobnost pri opravilu zagotavlja posebej vgrajeni predel z dodatno opremo, nadzor moči na napravi in praktično shranjevanje.
Značilnosti in prednosti
Sistem za filtrirne vrečke, ki je preprost za uporaboPreprosto vzdrževanje. Ni stika z umazanijo.
Shranjevanje priboraDodatno opremo lahko lepo pospravite na napravo. Šobe so tako vedno pri roki.
Snemljiva talna šobaMožnost vgradnje dodatne opreme za popolno čiščenje vseh področij v vašem domu.
Odlagalno mesto
- Hitro in varno odlaganje naprave v primeru prekinitve dela.
HEPA 13 filter
- Zanesljivo filtrira najmanjše umazane delce, kot so npr. cvetni prah ali alergeni.
- Čist izpušni zrak – za zdrav način življenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna vhodna moč (W)
|700
|Polmer (m)
|7,5
|Kapaciteta filtrirne vrečke (l)
|2,8
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|76
|Zvočna moč (dB(A))
|76
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|435 x 288 x 249
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.5 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Teleskopska sesalna cev, material: Kovina
- Filtrska vrečka: Koprena
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Talna šoba
- Ozka šoba
- Krtača za pohištvo
Oprema
- Preklopna sesalna šoba za suho sesanje
- Praktično odlagalno mesto
- Samodejno navijanje kabla
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Preproge
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Občutljive površine
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.