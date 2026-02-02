Kärcherjev VC 2 vas bo navdušil s svojim higienskim in udobnim filtrskim sistemom: za polne vrečke boste zlahka poskrbeli, ne da bi prišli v stik z umazanijo. Ta kompaktni sesalnik za prah je posebej primeren za uporabo v stanovanjih ali manjših hišah. Zaradi svoje šobe za fuge in čopiča za pohištvo je idealen za temeljito čiščenje trdih talnih oblog in preprog, pa tudi za čiščenje ozkih in težko dostopnih prostorov ter občutljivih površin. Dodatna prednost sesalnika VC 2 je njegov HEPA higienski filter, ki zanesljivo filtrira najbolj drobne delce umazanije, kot so cvetni prah in drugi delci, ki povzročajo alergije. Dodatno udobnost pri opravilu zagotavlja posebej vgrajeni predel z dodatno opremo, nadzor moči na napravi in praktično shranjevanje.