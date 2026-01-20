Največja svoboda gibanja in največje udobje: pri brezžičnem ročnem sesalniku VC 4 Cordless myHome s časom delovanja do 30 minut, uporabniku ni treba za sabo vleči velike enote. S številnimi pametnimi funkcijami je sesanje užitek: praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcija povečanja moči, tiho delovanje, ergonomična oblika in aktivna talna šoba za zanesljivo pobiranje umazanije na trdih tleh in preprogah. Priročna funkcija Power Lock zagotavlja, da med uporabo ni treba stalno pritiskati gumba za vklop. Njegova skrbno zasnovana oblika omogoča čiščenje tudi na težko dostopnih mestih, na primer ob kavču ali pod pohištvom.