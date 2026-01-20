Baterijski sesalnik VC 4 Cordless myHome
Lahek sesalnik za neutrudljivo sesanje: brezžični ročni sesalnik VC 4 Cordless myHome omogoča enostavno sesanje v manjšem gospodinjstvu.
Največja svoboda gibanja in največje udobje: pri brezžičnem ročnem sesalniku VC 4 Cordless myHome s časom delovanja do 30 minut, uporabniku ni treba za sabo vleči velike enote. S številnimi pametnimi funkcijami je sesanje užitek: praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcija povečanja moči, tiho delovanje, ergonomična oblika in aktivna talna šoba za zanesljivo pobiranje umazanije na trdih tleh in preprogah. Priročna funkcija Power Lock zagotavlja, da med uporabo ni treba stalno pritiskati gumba za vklop. Njegova skrbno zasnovana oblika omogoča čiščenje tudi na težko dostopnih mestih, na primer ob kavču ali pod pohištvom.
Značilnosti in prednosti
Optimizirana tehnologijaZmogljiva 21,6 V baterija, odlično usklajena z aktivno talno šobo. Optimiziran čas delovanja 30 minut v običajnem načinu delovanja.
2-stopenjska regulacija močiDovolj časa za čiščenje majhnih gospodinjstev. Opcijsko povečanje moči. Do 18 minut delovanja pri največji moči.
Preprosta uporabaGlede na pogoje lahko moč sesanja hitro in enostavno prilagodite razmeram. Preprosto praznjenje filtra z enim klikom. Vključuje funkcijo Power Lock za preprosto uporabo.
Praktično zasnovan filtrirni sistem
- Tristopenjski filtrirni sistem s ciklonskim filtrom, filtrom vstopnega zraka in penastim filtrom.
- Naknadni nakup filtrskih vrečk ni potreben.
- Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
Aktivna talna šoba
- Motorizirana valjasta krtača za optimalno pobiranje umazanije.
- Zagotavlja zanesljivo čiščenje površin.
- Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom.
Preprosto shranjevanje brezžičnega sesalnika
- Stenski nosilec omogoča preprosto in hitro shranjevanje sesalnika.
- Prostorsko varčna zasnova, sesalnik je vedno pripravljen za uporabo.
- Priročno polnjenje na fiksnem mestu.
Vsestranska uporaba
- Možnost vgradnje dodatne opreme za popolno čiščenje vseh področij v vašem domu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost posode (ml)
|650
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|21,6
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|Normalen način: / pribl. 30 Način z povečano močjo: / pribl. 18
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|345
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,35
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 236 x 1115
Obseg dobave
- Baterija: 21,6 V/2,5 Ah baterija (1 enota)
- Penasti filter
- Filter vstopnega zraka: 1 Kos(i)
- Univerzalna talna šoba
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjenje in mehka krtača za prah (2-v-1)
- Sesalna cev: Plastika
- Majhen stenski nosilec
Oprema
- Filtrirni sistem brez vrečke
- Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
Video posnetki
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Preproge
- Tekstilne površine
- Stopnice
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.