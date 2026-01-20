Baterijski sesalnik VC 4 Cordless myHome Car

Kompakten, lahek in vedno pri roki: kot brezžični sesalnik s filtrirnim sistemom brez vrečke je VC 4 Cordless myHome Car popoln za majhna gospodinjstva in za čiščenje notranjosti avtomobila.

Vedno tam, ko ga potrebujete: VC 4 Cordless myHome Car sesalnik s svojo majhno težo in neomejeno svobodo gibanja je še posebej vsestranski in priročen za uporabo. Ko odstranite sesalno cev, postane kompakten ročni sesalnik – popoln za čiščenje notranjosti avtomobila. Priloženi so tudi idealni dodatki za čiščenje notranjosti avtomobila in sicer nastavek za reže, dodatna dolga, fleksibilna šoba za reže za čiščenje vmesnih prostorov, mehka krtača za pohištvo 2 v 1 za občutljive površine, podaljšek cevi za boljše doseg in velik nastavek za oblazinjenje. Ko je popolnoma napolnjena, lahko naprava deluje do 30 minut. Praktične lastnosti opreme olajšajo težko delo pri sesanju. Ti vključujejo aktivno talno šobo za zanesljivo pobiranje umazanije na trdih tleh in preprogah, funkcijo pospeševanja za hiter izbruh dodatne moči, praznjenje posode za prah z enim klikom in gumb za zaklepanje, ki odpravlja potrebo po držanju napajanja. gumb. Sesalnik lahko s priloženim stenskim nosilcem lepo pospravite v majhne prostore.

Značilnosti in prednosti
Baterijski sesalnik VC 4 Cordless myHome Car: Optimizirana tehnologija
Zmogljiva 21,6 V baterija, odlično usklajena z aktivno talno šobo. Optimiziran čas delovanja 30 minut v običajnem načinu delovanja.
Baterijski sesalnik VC 4 Cordless myHome Car: 2-stopenjska regulacija moči
Dovolj časa za čiščenje majhnih gospodinjstev. Opcijsko povečanje moči. Do 18 minut delovanja pri največji moči.
Baterijski sesalnik VC 4 Cordless myHome Car: Dodatni pripomočki posebej za čiščenje notranjosti avtomobila
Dolga, gibljiva šoba za reže in gibljiva podaljška za lažje doseganje vseh površin v avtomobilu. Velik nastavek za oblazinjenje za hitro in temeljito čiščenje avtomobilskih sedežev.
Preprosta uporaba
  • Glede na pogoje lahko moč sesanja hitro in enostavno prilagodite razmeram.
  • Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
  • Vključuje funkcijo Power Lock za preprosto uporabo.
Praktično zasnovan filtrirni sistem
  • Tristopenjski filtrirni sistem s ciklonskim filtrom, filtrom vstopnega zraka in penastim filtrom.
  • Naknadni nakup filtrskih vrečk ni potreben.
  • Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
Aktivna talna šoba
  • Motorizirana valjasta krtača za optimalno pobiranje umazanije.
  • Zagotavlja zanesljivo čiščenje površin.
  • Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom.
Preprosto shranjevanje brezžičnega sesalnika
  • Stenski nosilec omogoča preprosto in hitro shranjevanje sesalnika.
  • Prostorsko varčna zasnova, sesalnik je vedno pripravljen za uporabo.
  • Priročno polnjenje na fiksnem mestu.
Vsestranska uporaba
  • Možnost vgradnje dodatne opreme za popolno čiščenje vseh področij v vašem domu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 100 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zvočna moč (dB(A)) < 78
Zmogljivost posode (ml) 650
Tip baterije Litij-ionska baterija
Napetost (V) 21,6
Čas delovanja s polno baterijo (/min) Normalen način: / pribl. 30 Način z povečano močjo: / pribl. 18
Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min) 345
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 2,35
Teža vključno z embalažo (Kg) 5
Mere (D × Š × V) (mm) 230 x 236 x 1115

Obseg dobave

  • Baterija: 21,6 V/2,5 Ah baterija (1 enota)
  • Penasti filter
  • Filter vstopnega zraka: 1 Kos(i)
  • Univerzalna talna šoba
  • Ozka šoba
  • Dolga fleksibilna šoba za reže
  • Gibka podaljšana sesalna šoba
  • Velika šoba za oblazinjenje
  • Nastavek za pohištvo 2 v 1
  • Sesalna cev: Plastika
  • Majhen stenski nosilec

Oprema

  • Filtrirni sistem brez vrečke
  • Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
Video posnetki

Področja uporabe
  • Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
  • Preproge
  • Tekstilne površine
  • Stopnice
  • Notranjost avtomobila
Dodatna oprema
