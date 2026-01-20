Vedno tam, ko ga potrebujete: VC 4 Cordless myHome Car sesalnik s svojo majhno težo in neomejeno svobodo gibanja je še posebej vsestranski in priročen za uporabo. Ko odstranite sesalno cev, postane kompakten ročni sesalnik – popoln za čiščenje notranjosti avtomobila. Priloženi so tudi idealni dodatki za čiščenje notranjosti avtomobila in sicer nastavek za reže, dodatna dolga, fleksibilna šoba za reže za čiščenje vmesnih prostorov, mehka krtača za pohištvo 2 v 1 za občutljive površine, podaljšek cevi za boljše doseg in velik nastavek za oblazinjenje. Ko je popolnoma napolnjena, lahko naprava deluje do 30 minut. Praktične lastnosti opreme olajšajo težko delo pri sesanju. Ti vključujejo aktivno talno šobo za zanesljivo pobiranje umazanije na trdih tleh in preprogah, funkcijo pospeševanja za hiter izbruh dodatne moči, praznjenje posode za prah z enim klikom in gumb za zaklepanje, ki odpravlja potrebo po držanju napajanja. gumb. Sesalnik lahko s priloženim stenskim nosilcem lepo pospravite v majhne prostore.