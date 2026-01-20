Baterijski sesalnik VC 4 Cordless myHome Pet
Kompakten, brez potrebe po filtrski vrečki in kot nalašč za odstranjevanje dlak hišnih ljubljenčkov: brezžični sesalnik VC 4 myHome Pet je odlična možnost za majhna gospodinjstva s hišnimi ljubljenčki.
Kompakten, a zelo zmogljiv brezžični sesalnik: VC 4 Cordless myHome Pet je hitro pri roki in zanesljivo odstrani prah, umazanijo in dlake hišnih ljubljenčkov z vseh tal in površin. Brezžični sesalnik brez vrečke ponuja impresivno kombinacijo visokega udobja, majhne teže in neomejene svobode gibanja. Poleg tega nizka raven hrupa preprečuje, da bi se hišni ljubljenčki prestrašili. Ko je popolnoma napolnjena, lahko naprava deluje do 30 minut. Uporablja se lahko kot sesalnik za tla ali kot ročni sesalnik. Aktivna, motorizirana šoba za tla zagotavlja temeljito pobiranje umazanije in dlak s trdih tal in preprog. In motorizirana mini turbo krtača zanesljivo odstrani vkoreninjeno umazanijo, drobtine, odmrle kožne celice in dlake z oblazinjenega pohištva, postelj za hišne ljubljenčke in vzmetnic. Druge funkcije opreme: praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcija povečanja za hiter izbruh dodatne moči na zahtevo in gumb za zaklepanje, ki odstrani potrebo po držanju gumba za vklop. Šoba za reže, mehka krtača za pohištvo 2 v 1 in stenski nosilec dopolnjujejo obseg ponudbe.
Značilnosti in prednosti
Optimizirana tehnologijaZmogljiva 21,6 V baterija, odlično usklajena z aktivno talno šobo. Optimiziran čas delovanja 30 minut v običajnem načinu delovanja.
2-stopenjska regulacija močiDovolj časa za čiščenje majhnih gospodinjstev. Opcijsko povečanje moči. Do 18 minut delovanja pri največji moči.
Dodatni dodatki posebej za lastnike hišnih ljubljenčkovMotorizirana mini turbo krtača z lahkoto odstrani skoraj vse odpadle dlake hišnih ljubljenčkov z oblazinjenega pohištva.
Preprosta uporaba
- Glede na pogoje lahko moč sesanja hitro in enostavno prilagodite razmeram.
- Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
- Vključuje funkcijo Power Lock za preprosto uporabo.
Praktično zasnovan filtrirni sistem
- Tristopenjski filtrirni sistem s ciklonskim filtrom, filtrom vstopnega zraka in penastim filtrom.
- Naknadni nakup filtrskih vrečk ni potreben.
- Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
Aktivna talna šoba
- Motorizirana valjasta krtača za optimalno pobiranje umazanije.
- Zagotavlja zanesljivo čiščenje površin.
- Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom.
Preprosto shranjevanje brezžičnega sesalnika
- Stenski nosilec omogoča preprosto in hitro shranjevanje sesalnika.
- Prostorsko varčna zasnova, sesalnik je vedno pripravljen za uporabo.
- Priročno polnjenje na fiksnem mestu.
Vsestranska uporaba
- Možnost vgradnje dodatne opreme za popolno čiščenje vseh področij v vašem domu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost posode (ml)
|650
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|21,6
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|Normalen način: / pribl. 30 Način z povečano močjo: / pribl. 18
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|345
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,35
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 236 x 1115
Obseg dobave
- Baterija: 21,6 V/2,5 Ah baterija (1 enota)
- Penasti filter
- Filter vstopnega zraka: 1 Kos(i)
- Univerzalna talna šoba
- Mini turbo krtača
- Ozka šoba
- Nastavek za pohištvo 2 v 1
- Sesalna cev: Plastika
- Majhen stenski nosilec
Oprema
- Filtrirni sistem brez vrečke
- Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
Video posnetki
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Preproge
- Dlake hišnih ljubljenčkov
Dodatna oprema
