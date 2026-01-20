Kompakten, a zelo zmogljiv brezžični sesalnik: VC 4 Cordless myHome Pet je hitro pri roki in zanesljivo odstrani prah, umazanijo in dlake hišnih ljubljenčkov z vseh tal in površin. Brezžični sesalnik brez vrečke ponuja impresivno kombinacijo visokega udobja, majhne teže in neomejene svobode gibanja. Poleg tega nizka raven hrupa preprečuje, da bi se hišni ljubljenčki prestrašili. Ko je popolnoma napolnjena, lahko naprava deluje do 30 minut. Uporablja se lahko kot sesalnik za tla ali kot ročni sesalnik. Aktivna, motorizirana šoba za tla zagotavlja temeljito pobiranje umazanije in dlak s trdih tal in preprog. In motorizirana mini turbo krtača zanesljivo odstrani vkoreninjeno umazanijo, drobtine, odmrle kožne celice in dlake z oblazinjenega pohištva, postelj za hišne ljubljenčke in vzmetnic. Druge funkcije opreme: praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcija povečanja za hiter izbruh dodatne moči na zahtevo in gumb za zaklepanje, ki odstrani potrebo po držanju gumba za vklop. Šoba za reže, mehka krtača za pohištvo 2 v 1 in stenski nosilec dopolnjujejo obseg ponudbe.