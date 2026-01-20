Čiščenje je lahko tako preprosto: z ročnim sesalnikom VC 6 Cordless ourFamily je sesanje pravi užitek. Številne pametne funkcije vključujejo praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcijo povečanja moči, ergonomično obliko za čiščenje na težko dostopnih mestih in svetlečimi diodami na aktivni talni šobi, ki omogočajo boljšo vidnost prahu in zagotavljajo zanesljivo pobiranje umazanije. Dodatne prednosti vključujejo tudi tiho delovanje, posebno orodje za čiščenje filtra in lahko čitljiv prikazovalnik stanja baterije, ki vedno prikazuje trenutno stanje baterije in pomembna sporočila. Zraven spada tudi priročna funkcija Power Lock, zaradi katere med uporabo ni treba stalno pritiskati gumba za vklop. Stenski nosilec z vgrajeno polnilno funkcijo omogoča preprosto shranjevanje in polnjenje sesalnika. Vse trdo delo pri sesanju opravlja zmogljivi enosmerni brezkrtačni motor (250 W) v kombinaciji s 25.2 V baterijo.