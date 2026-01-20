Baterijski sesalnik VC 6 Cordless ourFamily
Zanesljivo in neutrudljivo sesanje v večjih gospodinjstvih: brezžični ročni sesalnik VC 6 Cordless ourFamily izstopa s svojo lahkostjo, filtrirnim sistemom brez vrečke in svojo veliko sesalno močjo.
Čiščenje je lahko tako preprosto: z ročnim sesalnikom VC 6 Cordless ourFamily je sesanje pravi užitek. Številne pametne funkcije vključujejo praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcijo povečanja moči, ergonomično obliko za čiščenje na težko dostopnih mestih in svetlečimi diodami na aktivni talni šobi, ki omogočajo boljšo vidnost prahu in zagotavljajo zanesljivo pobiranje umazanije. Dodatne prednosti vključujejo tudi tiho delovanje, posebno orodje za čiščenje filtra in lahko čitljiv prikazovalnik stanja baterije, ki vedno prikazuje trenutno stanje baterije in pomembna sporočila. Zraven spada tudi priročna funkcija Power Lock, zaradi katere med uporabo ni treba stalno pritiskati gumba za vklop. Stenski nosilec z vgrajeno polnilno funkcijo omogoča preprosto shranjevanje in polnjenje sesalnika. Vse trdo delo pri sesanju opravlja zmogljivi enosmerni brezkrtačni motor (250 W) v kombinaciji s 25.2 V baterijo.
Značilnosti in prednosti
Optimizirana tehnologijaZmogljiva 25,2 V baterija, odlično usklajena z aktivno talno šobo. Optimiziran čas delovanja 50 minut v običajnem načinu delovanja. 250 W motor, aktivna talna šoba, Power Lock in tristopenjski filtrirni sistem brez vrečke.
Praktično zasnovan filtrirni sistemTristopenjski filtrirni sistem s ciklonskim filtrom, filtrom vstopnega zraka in HEPA higienskim filtrom. HEPA higienski filter (EN 1822:1998) za posebno čist izhodni zrak. Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
Aktivna talna šobaMotorizirana valjasta krtača za optimalno pobiranje umazanije. Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom. Zagotavlja zanesljivo čiščenje površin.
2-stopenjska regulacija moči
- Zadosten čas delovanja za čiščenje večjih gospodinjstev.
- Opcijsko povečanje moči.
Stenski nosilec s polnilno funkcijo
- Stenski nosilec omogoča preprosto in hitro shranjevanje sesalnika.
- Priročen polnilni sistem s preprostim obešanjem sesalnika na nosilec.
Intuitivni prikaz informacij in stanja napolnjenosti
- Lahko čitljiv LED-prikazovalnik za prikaz informacij in sporočil o napakah.
- Jasen prikaz stanja napolnjenosti baterije.
Preprosta uporaba
- Glede na pogoje lahko moč sesanja hitro in enostavno prilagodite razmeram.
- Opcijsko povečanje moči.
- Vključuje funkcijo Power Lock za preprosto uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost posode (ml)
|800
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|25,2
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|Normalen način: / pribl. 50 Način z povečano močjo: / pribl. 11
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|235
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,55
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obseg dobave
- Baterija: 25,2 V/2,5 Ah baterija (1 enota)
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter vstopnega zraka: 1 Kos(i)
- Velika univerzalna talna šoba z LED diodami
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjenje in mehka krtača za prah (2-v-1)
- Sesalna cev: Kovina
- Velik stenski nosilec s polnilno enoto
Oprema
- Mehki ročaj
- Filtrirni sistem brez vrečke
- Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Preproge
- Tekstilne površine
- Stopnice
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.