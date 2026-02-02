Svoboda gibanja se sreča z udobjem. S sesalnikom VC 6 Cordless ourFamily sesanje postane pravo veselje: številne pametne funkcije vključujejo praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcijo Boost, ergonomsko obliko za čiščenje na težko dostopnih mestih in LED lučke na aktivni talni šobi, zaradi česar je prah bolj viden in zagotavlja zanesljivo pobiranje umazanije. Druge prednosti vključujejo tiho delovanje, ločeno orodje za čiščenje filtra in lahko berljiv prikaz stanja baterije, ki prikazuje obvestila o napakah. Na voljo je tudi priročna funkcija Power Lock, ki odpravlja potrebo po nenehnem držanju gumba za vklop. Zahvaljujoč stenskemu nosilcu z vgrajeno funkcijo polnjenja, shranjevanje in polnjenje sesalnika ne bi moglo biti preprostejše. Zmogljiv motor BLDC (250 W) v kombinaciji z napetostjo baterije 25,2 V razbremeni težko delo pri sesanju. Čas delovanja je 50 minut, druga baterija pa pomeni, da ga lahko uporabljate še dlje. Orodje za čiščenje filtra in priloženi drugi filter za dovod zraka naredita čiščenje otročje lahko: preprosto namestite orodje za čiščenje filtra, vstavite drugi filter za dovod zraka in začnite s čiščenjem.