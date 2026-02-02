Baterijski sesalnik VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Baterijski sesalnik VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus brez vrečke zagotavlja trajne rezultate čiščenja brez truda. Z orodjem za čiščenje filtra in drugo baterijo za daljši čas delovanja.
Svoboda gibanja se sreča z udobjem. S sesalnikom VC 6 Cordless ourFamily sesanje postane pravo veselje: številne pametne funkcije vključujejo praznjenje posode za prah z enim klikom, funkcijo Boost, ergonomsko obliko za čiščenje na težko dostopnih mestih in LED lučke na aktivni talni šobi, zaradi česar je prah bolj viden in zagotavlja zanesljivo pobiranje umazanije. Druge prednosti vključujejo tiho delovanje, ločeno orodje za čiščenje filtra in lahko berljiv prikaz stanja baterije, ki prikazuje obvestila o napakah. Na voljo je tudi priročna funkcija Power Lock, ki odpravlja potrebo po nenehnem držanju gumba za vklop. Zahvaljujoč stenskemu nosilcu z vgrajeno funkcijo polnjenja, shranjevanje in polnjenje sesalnika ne bi moglo biti preprostejše. Zmogljiv motor BLDC (250 W) v kombinaciji z napetostjo baterije 25,2 V razbremeni težko delo pri sesanju. Čas delovanja je 50 minut, druga baterija pa pomeni, da ga lahko uporabljate še dlje. Orodje za čiščenje filtra in priloženi drugi filter za dovod zraka naredita čiščenje otročje lahko: preprosto namestite orodje za čiščenje filtra, vstavite drugi filter za dovod zraka in začnite s čiščenjem.
Značilnosti in prednosti
Optimizirana tehnologijaZmogljiva 25,2 V baterija, odlično usklajena z aktivno talno šobo. Optimiziran čas delovanja 50 minut v običajnem načinu delovanja. 250 W motor, aktivna talna šoba, Power Lock in tristopenjski filtrirni sistem brez vrečke.
Praktično zasnovan filtrirni sistemTristopenjski filtrirni sistem s ciklonskim filtrom, filtrom vstopnega zraka in HEPA higienskim filtrom. HEPA higienski filter (EN 1822:1998) za posebno čist izhodni zrak. Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
Aktivna talna šobaMotorizirana valjasta krtača za optimalno pobiranje umazanije. Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom. Zagotavlja zanesljivo čiščenje površin.
2-stopenjska regulacija moči
- Zadosten čas delovanja za čiščenje večjih gospodinjstev.
- Opcijsko povečanje moči.
Stenski nosilec s polnilno funkcijo
Stenski nosilec s polnilno funkcijo
- Priročen polnilni sistem s preprostim obešanjem sesalnika na nosilec.
- Možnost shranjevanja hitrih nastavkov.
- Prostorsko varčna zasnova, sesalnik je vedno pripravljen za uporabo.
- Stenski nosilec omogoča preprosto in hitro shranjevanje sesalnika.
- Priročen polnilni sistem s preprostim obešanjem sesalnika na nosilec.
Preprosta uporaba
- Glede na pogoje lahko moč sesanja hitro in enostavno prilagodite razmeram.
- Opcijsko povečanje moči.
- Vključuje funkcijo Power Lock za preprosto uporabo.
Intuitivni prikaz informacij in stanja napolnjenosti
- Lahko čitljiv LED-prikazovalnik za prikaz informacij in sporočil o napakah.
- Jasen prikaz stanja napolnjenosti baterije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost posode (ml)
|800
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|25,2
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|Normalen način: / pribl. 50 Način z povečano močjo: / pribl. 11
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|235
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,55
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obseg dobave
- Baterija: 25,2 V/2,5 Ah baterija (2 enoti)
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter vstopnega zraka: 2 Kos(i)
- Orodje za čiščenje filtrov
- Velika univerzalna talna šoba z LED diodami
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjenje in mehka krtača za prah (2-v-1)
- Sesalna cev: Kovina
- Velik stenski nosilec s polnilno enoto
Oprema
- Mehki ročaj
- Filtrirni sistem brez vrečke
- Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Preproge
- Tekstilne površine
- Stopnice
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.