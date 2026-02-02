Vsestransko uporaben zahvaljujoč obsežnemu naboru dodatkov: VC 6 Cordless ourFamily Extra je popolnoma opremljen za vsako nalogo, ki se zahteva od sesalnika. Zagotavlja maksimalno udobje s časom delovanja do 50 minut. 250 W BLDC motor omogoča enostavno sesanje, ne glede na to, ali čistite celotno hišo ali pospravljate manjša razlitja. Motorizirana šoba za tla z LED osvetlitvijo enako temeljito posesa trda tla kot preproge. Na voljo je tudi motorna mini turbo krtača za oblazinjeno pohištvo in vzmetnice. Za dodatno udobje ima funkcijo praznjenja posode za prah z enim klikom, funkcijo povečanja za dodatno moč sesanja, ergonomsko obliko za enostaven dostop pod pohištvo, tristopenjski indikator baterije in tiho sesanje. Z gumbom za zaklepanje vam ni treba ves čas držati gumba za vklop. Majhna teža pomeni, da lahko napravo uporabljate tudi kot kompakten ročni sesalnik. Obseg dobave vključuje LED nastavek za reže za temne vogale in kote, mehko krtačo za pohištvo 2 v 1, orodje za čiščenje filtra, kot tudi drugi nadomestni filter in prostostoječo parkirno postajo, ki vključuje funkcijo shranjevanja dodatkov in polnjenja.