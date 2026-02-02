Baterijski sesalnik VC 6 Cordless ourFamily Extra
Popolnoma opremljen vsestranski: VC 6 Cordless ourFamily Extra sesalnik brez vrečke ima celo vrsto dodatkov, ki olajšajo težko delo pri čiščenju. Plus samostoječa parkirna postaja, ki je ni treba pritrditi na steno.
Vsestransko uporaben zahvaljujoč obsežnemu naboru dodatkov: VC 6 Cordless ourFamily Extra je popolnoma opremljen za vsako nalogo, ki se zahteva od sesalnika. Zagotavlja maksimalno udobje s časom delovanja do 50 minut. 250 W BLDC motor omogoča enostavno sesanje, ne glede na to, ali čistite celotno hišo ali pospravljate manjša razlitja. Motorizirana šoba za tla z LED osvetlitvijo enako temeljito posesa trda tla kot preproge. Na voljo je tudi motorna mini turbo krtača za oblazinjeno pohištvo in vzmetnice. Za dodatno udobje ima funkcijo praznjenja posode za prah z enim klikom, funkcijo povečanja za dodatno moč sesanja, ergonomsko obliko za enostaven dostop pod pohištvo, tristopenjski indikator baterije in tiho sesanje. Z gumbom za zaklepanje vam ni treba ves čas držati gumba za vklop. Majhna teža pomeni, da lahko napravo uporabljate tudi kot kompakten ročni sesalnik. Obseg dobave vključuje LED nastavek za reže za temne vogale in kote, mehko krtačo za pohištvo 2 v 1, orodje za čiščenje filtra, kot tudi drugi nadomestni filter in prostostoječo parkirno postajo, ki vključuje funkcijo shranjevanja dodatkov in polnjenja.
Značilnosti in prednosti
Optimizirana tehnologijaZmogljiva 25,2 V baterija, odlično usklajena z aktivno talno šobo. Optimiziran čas delovanja 50 minut v običajnem načinu delovanja. 250 W motor, aktivna talna šoba, Power Lock in tristopenjski filtrirni sistem brez vrečke.
Praktično zasnovan filtrirni sistemTristopenjski filtrirni sistem s ciklonskim filtrom, filtrom vstopnega zraka in HEPA higienskim filtrom. Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
Dodatni dodatki za dodatna področja uporabeOblazinjeno pohištvo ali ozke kotičke je še lažje očistiti z dodatnimi šobami, kot sta mini turbo krtača in LED šoba za reže. Motorizacija mini turbo krtače in osvetlitev LED nastavka za reže zagotavljata boljše odstranjevanje in zaznavanje umazanije. Samostoječa polnilna postaja odpravlja potrebo po pritrditvi polnilne postaje na steno.
Aktivna talna šoba
- Motorizirana valjasta krtača za optimalno pobiranje umazanije.
- Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom.
- Zagotavlja zanesljivo čiščenje površin.
2-stopenjska regulacija moči
- Zadosten čas delovanja za čiščenje večjih gospodinjstev.
- Opcijsko povečanje moči.
Intuitivni prikaz informacij in stanja napolnjenosti
- Lahko čitljiv LED-prikazovalnik za prikaz informacij in sporočil o napakah.
- Jasen prikaz stanja napolnjenosti baterije.
Preprosta uporaba
- Glede na pogoje lahko moč sesanja hitro in enostavno prilagodite razmeram.
- Opcijsko povečanje moči.
- Vključuje funkcijo Power Lock za preprosto uporabo.
Vsestranska uporaba
- Možnost vgradnje dodatne opreme za popolno čiščenje vseh področij v vašem domu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost posode (ml)
|800
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|25,2
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|Normalen način: / pribl. 50 Način z povečano močjo: / pribl. 11
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|235
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,55
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obseg dobave
- Baterija: 25,2 V/2,5 Ah baterija (1 enota)
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter vstopnega zraka: 2 Kos(i)
- Orodje za čiščenje filtrov
- Velika univerzalna talna šoba z LED diodami
- Mini turbo krtača
- LED - šoba za reže
- Nastavek za pohištvo 2 v 1
- Sesalna cev: Kovina
- Samostoječa parkirna postaja s funkcijo polnjenja
Oprema
- Mehki ročaj
- Filtrirni sistem brez vrečke
- Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
Video posnetki
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Preproge
- Stopnice
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.