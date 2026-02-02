Baterijski sesalnik VC 6 Cordless ourFamily Pet
VC 6 Cordless ourFamily Pet sesalnik brez vrečke se ponaša z visoko sesalno močjo in ustreznimi dodatki za pobiranje skoraj vseh dlak hišnih ljubljenčkov in odmrlih kožnih celic.
Baterijski sesalnik VC 6 Cordless ourFamily Pet navdušuje z odličnimi rezultati, udobnim rokovanjem in maksimalno svobodo gibanja v času delovanja do 50 minut. Zmogljiv 250-vatni BLDC motor zagotavlja lahkotno sesanje in temeljite rezultate čiščenja, tudi ko je treba odstraniti dlake hišnih ljubljenčkov in odmrle kožne celice. Ima tudi funkcijo povečanja za dodatno moč, ko je to potrebno. Motorizirana šoba za tla z LED lučko čisti trda tla in preproge. Na voljo je tudi motorna mini turbo krtača za oblazinjeno pohištvo in vzmetnice. Za dodatno udobje ima funkcijo praznjenja posode za prah z enim klikom, ergonomsko obliko za enostaven dostop pod pohištvom in trinivojski indikator baterije. Druga prednost je tihi hrup delovanja pri sesanju, ki ne prestraši hišnih ljubljenčkov. Z gumbom za zaklepanje vam ni treba ves čas držati gumba za vklop. Kompaktno napravo lahko uporabljate tudi kot ročni sesalnik, na primer za čiščenje pohištva. Obseg dobave vključuje nastavek za reže, mehko krtačo za pohištvo 2 v 1, orodje za čiščenje filtra, kot tudi drugi nadomestni filter in stenski nosilec s funkcijo polnjenja.
Značilnosti in prednosti
Optimizirana tehnologijaZmogljiva 25,2 V baterija, odlično usklajena z aktivno talno šobo. Optimiziran čas delovanja 50 minut v običajnem načinu delovanja. 250 W motor, aktivna talna šoba, Power Lock in tristopenjski filtrirni sistem brez vrečke.
Praktično zasnovan filtrirni sistemTristopenjski filtrirni sistem s ciklonskim filtrom, filtrom vstopnega zraka in HEPA higienskim filtrom. Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
Dodatni dodatki posebej za lastnike hišnih ljubljenčkovMotorizirana mini turbo krtača z lahkoto odstrani skoraj vse odpadle dlake hišnih ljubljenčkov z oblazinjenega pohištva. Enostavno čiščenje filtra – pomembno za območja z visoko koncentracijo umazanije v gospodinjstvih s hišnimi ljubljenčki, ko je treba filter čistiti pogosteje.
Aktivna talna šoba
- Motorizirana valjasta krtača za optimalno pobiranje umazanije.
- Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom.
- Zagotavlja zanesljivo čiščenje površin.
2-stopenjska regulacija moči
- Zadosten čas delovanja za čiščenje večjih gospodinjstev.
- Opcijsko povečanje moči.
Stenski nosilec s polnilno funkcijo
- Stenski nosilec omogoča preprosto in hitro shranjevanje sesalnika.
- Priročen polnilni sistem s preprostim obešanjem sesalnika na nosilec.
Intuitivni prikaz informacij in stanja napolnjenosti
- Lahko čitljiv LED-prikazovalnik za prikaz informacij in sporočil o napakah.
- Jasen prikaz stanja napolnjenosti baterije.
Preprosta uporaba
- Glede na pogoje lahko moč sesanja hitro in enostavno prilagodite razmeram.
- Opcijsko povečanje moči.
- Vključuje funkcijo Power Lock za preprosto uporabo.
Vsestranska uporaba
- Možnost vgradnje dodatne opreme za popolno čiščenje vseh področij v vašem domu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost posode (ml)
|800
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|25,2
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|Normalen način: / pribl. 50 Način z povečano močjo: / pribl. 11
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|235
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,55
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obseg dobave
- Baterija: 25,2 V/2,5 Ah baterija (1 enota)
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter vstopnega zraka: 2 Kos(i)
- Orodje za čiščenje filtrov
- Velika univerzalna talna šoba z LED diodami
- Mini turbo krtača
- Ozka šoba
- Nastavek za pohištvo 2 v 1
- Sesalna cev: Kovina
- Velik stenski nosilec s polnilno enoto
Oprema
- Mehki ročaj
- Filtrirni sistem brez vrečke
- Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
Video posnetki
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Preproge
- Dlake hišnih ljubljenčkov
Dodatna oprema
