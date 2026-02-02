Baterijski sesalnik VC 6 Cordless ourFamily Pet navdušuje z odličnimi rezultati, udobnim rokovanjem in maksimalno svobodo gibanja v času delovanja do 50 minut. Zmogljiv 250-vatni BLDC motor zagotavlja lahkotno sesanje in temeljite rezultate čiščenja, tudi ko je treba odstraniti dlake hišnih ljubljenčkov in odmrle kožne celice. Ima tudi funkcijo povečanja za dodatno moč, ko je to potrebno. Motorizirana šoba za tla z LED lučko čisti trda tla in preproge. Na voljo je tudi motorna mini turbo krtača za oblazinjeno pohištvo in vzmetnice. Za dodatno udobje ima funkcijo praznjenja posode za prah z enim klikom, ergonomsko obliko za enostaven dostop pod pohištvom in trinivojski indikator baterije. Druga prednost je tihi hrup delovanja pri sesanju, ki ne prestraši hišnih ljubljenčkov. Z gumbom za zaklepanje vam ni treba ves čas držati gumba za vklop. Kompaktno napravo lahko uporabljate tudi kot ročni sesalnik, na primer za čiščenje pohištva. Obseg dobave vključuje nastavek za reže, mehko krtačo za pohištvo 2 v 1, orodje za čiščenje filtra, kot tudi drugi nadomestni filter in stenski nosilec s funkcijo polnjenja.