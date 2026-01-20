Ko se sesanje iz opravila spremeni v izkušnjo čiščenja: VC 7 Cordless yourMax navdušuje z najnovejšo tehnologijo, obsežno opremo in enostavnim upravljanjem. Inovativni senzor za prah zazna umazanijo, ustrezno prilagodi sesalno moč, kar zagotavlja učinkovito uporabo baterije do 60 minut. Zmogljiv 350-vatni motor BLDC in napetost baterije 25,2 V olajšata težko delo, funkcija BOOST zagotavlja maksimalno sesalno moč s pritiskom na gumb. Druge prednosti sesalnika vključujejo preprosto praznjenje posode za prah z enim klikom, ergonomsko obliko za čiščenje tudi težje dostopnih mest ter LED lučke na aktivni talni šobi, zaradi katerih je prah bolj viden. Čiščenje filtra je zahvaljujoč priloženmu orodju in nadomenstnemu filtru zelo enostavno. Sesalniku so priložene različne šibe s katerimi bo čiščenje katerega koli prostora otročje lahko: nastavek za reže odstrani umazanijo iz kotičkov iz špranj, nastavek 2 v 1 je popoln pripomoček za čiščenje pohištva in oblazinjenih površin, mehka krtača pa je odlična za občutljive površine. Druge priročne funkcije vključujejo indikator stanja baterije ter stenski nosilec s funkcijo polnjenja.