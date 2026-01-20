Baterijski sesalnik VC 7 Cordless yourMax
Čiščenje brez napora z najdaljšim časom delovanja: baterijski sesalnik VC 7 Cordless yourMax se ponaša z relativno nizko težo, filtrirnim sistemov brez vrečke in inovativnim senzorjem za prah.
Ko se sesanje iz opravila spremeni v izkušnjo čiščenja: VC 7 Cordless yourMax navdušuje z najnovejšo tehnologijo, obsežno opremo in enostavnim upravljanjem. Inovativni senzor za prah zazna umazanijo, ustrezno prilagodi sesalno moč, kar zagotavlja učinkovito uporabo baterije do 60 minut. Zmogljiv 350-vatni motor BLDC in napetost baterije 25,2 V olajšata težko delo, funkcija BOOST zagotavlja maksimalno sesalno moč s pritiskom na gumb. Druge prednosti sesalnika vključujejo preprosto praznjenje posode za prah z enim klikom, ergonomsko obliko za čiščenje tudi težje dostopnih mest ter LED lučke na aktivni talni šobi, zaradi katerih je prah bolj viden. Čiščenje filtra je zahvaljujoč priloženmu orodju in nadomenstnemu filtru zelo enostavno. Sesalniku so priložene različne šibe s katerimi bo čiščenje katerega koli prostora otročje lahko: nastavek za reže odstrani umazanijo iz kotičkov iz špranj, nastavek 2 v 1 je popoln pripomoček za čiščenje pohištva in oblazinjenih površin, mehka krtača pa je odlična za občutljive površine. Druge priročne funkcije vključujejo indikator stanja baterije ter stenski nosilec s funkcijo polnjenja.
Značilnosti in prednosti
Senzor prahuSamodejno zaznavanje prahu in nadzor moči. Inteligentna nastavitev moči za daljši čas delovanja. Intuitivna in preprosta uporaba.
Optimizirana tehnologijaZmogljiva 25,2 V baterija, odlično usklajena z aktivno talno šobo. Optimiziran čas delovanja 60 minut v običajnem načinu delovanja. 350 W motor, aktivna talna šoba, Power Lock in tristopenjski filtrirni sistem brez vrečke.
Praktično zasnovan filtrirni sistemTristopenjski filtrirni sistem s ciklonskim filtrom, filtrom vstopnega zraka in HEPA higienskim filtrom. HEPA higienski filter (EN 1822:1998) za posebno čist izhodni zrak. Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
Aktivna talna šoba
- Motorizirana valjasta krtača za optimalno pobiranje umazanije.
- Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom.
- Zagotavlja zanesljivo čiščenje površin.
2-stopenjska regulacija moči
- Zadosten čas delovanja za čiščenje večjih gospodinjstev.
- Opcijsko povečanje moči.
Stenski nosilec s polnilno funkcijo
- Stenski nosilec omogoča preprosto in hitro shranjevanje sesalnika.
- Priročen polnilni sistem s preprostim obešanjem sesalnika na nosilec.
Intuitivni prikaz informacij in stanja napolnjenosti
- Lahko čitljiv LED-prikazovalnik za prikaz informacij in sporočil o napakah.
- Jasen prikaz stanja napolnjenosti baterije.
Preprosta uporaba
- Glede na pogoje lahko moč sesanja hitro in enostavno prilagodite razmeram.
- Opcijsko povečanje moči.
- Vključuje funkcijo Power Lock za preprosto uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost posode (ml)
|800
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|25,2
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|Normalen način: / pribl. 60 Način z povečano močjo: / pribl. 8
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|220
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,57
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obseg dobave
- Baterija: 25,2 V/2,5 Ah baterija (1 enota)
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter vstopnega zraka: 2 Kos(i)
- Orodje za čiščenje filtrov
- Velika univerzalna talna šoba z LED diodami
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjenje in mehka krtača za prah (2-v-1)
- Mehka krtača
- Sesalna cev: Kovina
- Velik stenski nosilec s polnilno enoto
Oprema
- Mehki ročaj
- Filtrirni sistem brez vrečke
- Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
- Prašni senzor
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Preproge
- Tekstilne površine
- Stopnice
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.