Samo naši najbolj inovativni in zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja. Zaradi tega je nova linija VC 7 Signature Line takoj prepoznavna kot najboljša naprava v svoji kategoriji. S poudarki, kot so senzor za prah, aktivna šoba za tla ali 2-stopenjski nadzor moči, postavlja tudi nove standarde glede rezultatov čiščenja in časa delovanja. Zahvaljujoč drugi bateriji je VC 7 Signature Line vedno pripravljen za uporabo, da hitro očisti pot v velikih gospodinjstvih.