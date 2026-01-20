Baterijski sesalnik VC 7 Signature Line
Sesalnik VC 7 Signature Line z inovativnim senzorjem za prah in drugo baterijo. Z orodjem za čiščenje filtra, šobo za reže, mini turbo krtačo, mehko krtačo za prah in stenskim nosilcem s funkcijo polnjenja.
Samo naši najbolj inovativni in zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja. Zaradi tega je nova linija VC 7 Signature Line takoj prepoznavna kot najboljša naprava v svoji kategoriji. S poudarki, kot so senzor za prah, aktivna šoba za tla ali 2-stopenjski nadzor moči, postavlja tudi nove standarde glede rezultatov čiščenja in časa delovanja. Zahvaljujoč drugi bateriji je VC 7 Signature Line vedno pripravljen za uporabo, da hitro očisti pot v velikih gospodinjstvih.
Značilnosti in prednosti
Prednosti Signature LinePodpis ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja označuje izdelek kot najboljšo Kärcherjevo napravo v svoji kategoriji. Druge ekskluzivne ugodnosti vključujejo podporo za aplikacije in podaljšano garancijo.
Druga baterijaZa neskončen čas delovanja.
Senzor prahuSamodejno zaznavanje prahu in nadzor moči. Inteligentna nastavitev moči za daljši čas delovanja. Intuitivna in preprosta uporaba.
Aktivna talna šoba
- Motorizirana valjasta krtača za optimalno pobiranje umazanije.
- Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom.
- Zagotavlja zanesljivo čiščenje površin.
Praktično zasnovan filtrirni sistem
- Tristopenjski filtrirni sistem s ciklonskim filtrom, filtrom vstopnega zraka in HEPA higienskim filtrom.
- HEPA higienski filter (EN 1822:1998) za posebno čist izhodni zrak.
- Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
Preprosta uporaba
- Glede na pogoje lahko moč sesanja hitro in enostavno prilagodite razmeram.
- Opcijsko povečanje moči.
- Vključuje funkcijo Power Lock za preprosto uporabo.
Intuitivni prikaz informacij in stanja napolnjenosti
- Lahko čitljiv LED-prikazovalnik za prikaz informacij in sporočil o napakah.
- Jasen prikaz stanja napolnjenosti baterije.
Stenski nosilec s polnilno funkcijo
- Stenski nosilec omogoča preprosto in hitro shranjevanje sesalnika.
- Priročen polnilni sistem s preprostim obešanjem sesalnika na nosilec.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost posode (ml)
|800
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|25,2
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|Normalen način: / pribl. 60 Način z povečano močjo: / pribl. 8
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|220
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,57
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|235 x 266 x 1130
Obseg dobave
- Baterija: 25,2 V/2,5 Ah baterija (2 enoti)
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter vstopnega zraka: 2 Kos(i)
- Orodje za čiščenje filtrov
- Velika univerzalna talna šoba z LED diodami
- Mini turbo krtača
- Ozka šoba
- Nastavek za pohištvo 2 v 1
- Sesalna cev: Kovina
- Velik stenski nosilec s polnilno enoto
Oprema
- Mehki ročaj
- Filtrirni sistem brez vrečke
- Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
- Prašni senzor
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Preproge
- Tekstilne površine
- Stopnice
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.