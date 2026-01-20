Baterijski sesalnik VC 7 Signature Line

Sesalnik VC 7 Signature Line z inovativnim senzorjem za prah in drugo baterijo. Z orodjem za čiščenje filtra, šobo za reže, mini turbo krtačo, mehko krtačo za prah in stenskim nosilcem s funkcijo polnjenja.

Samo naši najbolj inovativni in zmogljivi izdelki nosijo podpis tehnološkega pionirja in ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja. Zaradi tega je nova linija VC 7 Signature Line takoj prepoznavna kot najboljša naprava v svoji kategoriji. S poudarki, kot so senzor za prah, aktivna šoba za tla ali 2-stopenjski nadzor moči, postavlja tudi nove standarde glede rezultatov čiščenja in časa delovanja. Zahvaljujoč drugi bateriji je VC 7 Signature Line vedno pripravljen za uporabo, da hitro očisti pot v velikih gospodinjstvih.

Značilnosti in prednosti
Baterijski sesalnik VC 7 Signature Line: Prednosti Signature Line
Prednosti Signature Line
Podpis ustanovitelja podjetja Alfreda Kärcherja označuje izdelek kot najboljšo Kärcherjevo napravo v svoji kategoriji. Druge ekskluzivne ugodnosti vključujejo podporo za aplikacije in podaljšano garancijo.
Baterijski sesalnik VC 7 Signature Line: Druga baterija
Druga baterija
Za neskončen čas delovanja.
Baterijski sesalnik VC 7 Signature Line: Senzor prahu
Senzor prahu
Samodejno zaznavanje prahu in nadzor moči. Inteligentna nastavitev moči za daljši čas delovanja. Intuitivna in preprosta uporaba.
Aktivna talna šoba
  • Motorizirana valjasta krtača za optimalno pobiranje umazanije.
  • Izredna gibljivost omogoča preprosto čiščenje pod pohištvom.
  • Zagotavlja zanesljivo čiščenje površin.
Praktično zasnovan filtrirni sistem
  • Tristopenjski filtrirni sistem s ciklonskim filtrom, filtrom vstopnega zraka in HEPA higienskim filtrom.
  • HEPA higienski filter (EN 1822:1998) za posebno čist izhodni zrak.
  • Preprosto praznjenje filtra z enim klikom.
Preprosta uporaba
  • Glede na pogoje lahko moč sesanja hitro in enostavno prilagodite razmeram.
  • Opcijsko povečanje moči.
  • Vključuje funkcijo Power Lock za preprosto uporabo.
Intuitivni prikaz informacij in stanja napolnjenosti
  • Lahko čitljiv LED-prikazovalnik za prikaz informacij in sporočil o napakah.
  • Jasen prikaz stanja napolnjenosti baterije.
Stenski nosilec s polnilno funkcijo
  • Stenski nosilec omogoča preprosto in hitro shranjevanje sesalnika.
  • Priročen polnilni sistem s preprostim obešanjem sesalnika na nosilec.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 100 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zvočna moč (dB(A)) < 78
Zmogljivost posode (ml) 800
Tip baterije Litij-ionska baterija
Napetost (V) 25,2
Kapaciteta (Ah) 2,5
Čas delovanja s polno baterijo (/min) Normalen način: / pribl. 60 Način z povečano močjo: / pribl. 8
Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min) 220
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 2,57
Teža vključno z embalažo (Kg) 6,2
Mere (D × Š × V) (mm) 235 x 266 x 1130

Obseg dobave

  • Baterija: 25,2 V/2,5 Ah baterija (2 enoti)
  • Vrsta filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
  • Filter vstopnega zraka: 2 Kos(i)
  • Orodje za čiščenje filtrov
  • Velika univerzalna talna šoba z LED diodami
  • Mini turbo krtača
  • Ozka šoba
  • Nastavek za pohištvo 2 v 1
  • Sesalna cev: Kovina
  • Velik stenski nosilec s polnilno enoto

Oprema

  • Mehki ročaj
  • Filtrirni sistem brez vrečke
  • Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
  • Prašni senzor
Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Preproge
  • Tekstilne površine
  • Stopnice
Dodatna oprema
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.