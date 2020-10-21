Vsestranski akumulatorski sesalnik
Brezmejna svoboda – ne glede na to, ali gre za vrtno lopo, avto ali teraso: Vsestranski 18/36-voltni akumulatorski sesalniki vsaki umazaniji napovejo vojno. Naprave se s pomočjo izmenljivega akumulatorja Kärcher Battery Power kadarkoli lotijo tako mokre kot suhe umazanije – tudi če v bližini ni vtičnice. Za še več prilagodljivosti pa lahko akumulatorje uporabljate tudi v drugih napravah z ustrezne 18- oz. 36-voltne akumulatorske platforme Kärcher Battery Power.
Kompaktni 18-voltni akumulator Kärcher Battery Power WD 1 Compact Battery
WD 3 Battery (PREMIUM) – 36 V Battery POWER
Velika svoboda gibanja in pripravljenost za takojšnjo uporabo
Želite posesati svoj avto brez vtičnice v bližini? Z brezžičnim večnamenskim sesalnikom s tem ne bo težav.
18-voltni akumulator Kärcher Battery Power
Komplet kompaktnih akumulatorjev WD 1 Compact Battery
Želite na hitro posesati svoj avtomobil? Brez težav. S posebnimi dodatki za čiščenje notranjosti avtomobila in zahvaljujoč kompaktni zasnovi vas večnamenski 18-voltni akumulatorski sesalnik z akumulatorske platforme Kärcher Battery Power navduši s svojo vsestranskostjo, ki pri čiščenju ne pozna meja. Mali silak!
Za še več prilagodljivosti je mogoče izmenljivi 18-voltni akumulator Kärcher Battery Power uporabiti tudi v drugih napravah z 18-voltne akumulatorske platforme Kärcher Battery Power.
Napetost: 18 V
Prostornina vsebnika: 7 l
Trajanje delovanja z akumulatorjem: 10 min*
Filtrska kartuša: da
Talna šoba: ne
* Največja zmogljivost po napolnitvi akumulatorja iz kompleta.
36-voltni akumulator Kärcher Battery Power
Komplet WD 3 Battery/WD 3 Battery Premium
Več svobode gibanja kot kdajkoli prej! Večnamenski akumulatorski sesalnik ponuja brezžično svobodo ob popolni funkcionalnosti. Z akumulatorjem WD 3 Battery se spopade z vsakršno umazanijo, naj bo ta mokra ali suha.
In za še več vsestranskosti je mogoče izmenljivi 36-voltni akumulator Kärcher Battery Power uporabiti tudi v drugih napravah s 36-voltne akumulatorske platforme Kärcher Battery Power.
Napetost: 36 V
Prostornina vsebnika: 17 l (različica Premium s kovinskim vsebnikom)
Trajanje delovanja z akumulatorjem: 15 min*
Filtrska kartuša: da
Talna šoba: da
* Največja zmogljivost po napolnitvi akumulatorja iz kompleta.