Ground Spike

Drsna konica za doze za cevi Kärcher za prilagodljivo postavitev kamor koli na vrtu. Zaboj za cev se lahko vrti okoli 360° na talni konici za maksimalno svobodo gibanja.

Drsno konico lahko postavite kjerkoli. Enostavno se privije v tla in zagotavlja izjemno stabilen oprijem zahvaljujoč robustni kovinski konici. Zahvaljujoč vgrajeni vodni tehtnici v talno konico ga je mogoče namestiti tudi na neravnem terenu. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji FlexChange lahko zaboj s cevjo preprosto in brez orodja namestite na talno konico. Zahvaljujoč polmeru vrtenja 360° je mogoče s cevjo doseči tudi vsak kotiček vrta in tako zagotoviti maksimalno svobodo gibanja pri zalivanju.

Značilnosti in prednosti
Ground Spike: Libela
Libela
Integrirana vodna tehtnica omogoča navpično privijanje talne konice, tudi na neravnem terenu.
Ground Spike: Zaboj za vrtno cev s 360° uporabo
Zaboj za vrtno cev s 360° uporabo
Posodo za cev, nameščeno na talno konico, je mogoče zavrteti za 360° okoli lastne osi, kar omogoča udobno zalivanje v vsakem kotu vrta, ne da bi se cev zvijala.
Ground Spike: Enostavna montaža
Enostavna montaža
Ozemljitveno konico je mogoče enostavno priviti v tla na zahtevanem mestu z uporabo dveh izvijačev kot vzvodov.
Zanesljivo držanje
  • Robustno kovinsko vreteno zagotavlja izjemno stabilen oprijem v tleh.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 1,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,03
Mere (D × Š × V) (mm) 190 x 190 x 487
Ground Spike
Ground Spike
Ground Spike

Video posnetki