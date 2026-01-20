Drsno konico lahko postavite kjerkoli. Enostavno se privije v tla in zagotavlja izjemno stabilen oprijem zahvaljujoč robustni kovinski konici. Zahvaljujoč vgrajeni vodni tehtnici v talno konico ga je mogoče namestiti tudi na neravnem terenu. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji FlexChange lahko zaboj s cevjo preprosto in brez orodja namestite na talno konico. Zahvaljujoč polmeru vrtenja 360° je mogoče s cevjo doseči tudi vsak kotiček vrta in tako zagotoviti maksimalno svobodo gibanja pri zalivanju.