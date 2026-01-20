Ground Spike
Drsna konica za doze za cevi Kärcher za prilagodljivo postavitev kamor koli na vrtu. Zaboj za cev se lahko vrti okoli 360° na talni konici za maksimalno svobodo gibanja.
Drsno konico lahko postavite kjerkoli. Enostavno se privije v tla in zagotavlja izjemno stabilen oprijem zahvaljujoč robustni kovinski konici. Zahvaljujoč vgrajeni vodni tehtnici v talno konico ga je mogoče namestiti tudi na neravnem terenu. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji FlexChange lahko zaboj s cevjo preprosto in brez orodja namestite na talno konico. Zahvaljujoč polmeru vrtenja 360° je mogoče s cevjo doseči tudi vsak kotiček vrta in tako zagotoviti maksimalno svobodo gibanja pri zalivanju.
Značilnosti in prednosti
LibelaIntegrirana vodna tehtnica omogoča navpično privijanje talne konice, tudi na neravnem terenu.
Zaboj za vrtno cev s 360° uporaboPosodo za cev, nameščeno na talno konico, je mogoče zavrteti za 360° okoli lastne osi, kar omogoča udobno zalivanje v vsakem kotu vrta, ne da bi se cev zvijala.
Enostavna montažaOzemljitveno konico je mogoče enostavno priviti v tla na zahtevanem mestu z uporabo dveh izvijačev kot vzvodov.
Zanesljivo držanje
- Robustno kovinsko vreteno zagotavlja izjemno stabilen oprijem v tleh.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,03
|Mere (D × Š × V) (mm)
|190 x 190 x 487
Video posnetki