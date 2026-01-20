HBX 5.30 Automatic

Zaboj cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi – nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.

Vedno popolnoma pospravljen: eleganten zaboj za cevi je nameščen na steno, da prihranite prostor, in je s priključno cevjo povezan s pipo. Zahvaljujoč stenskemu nosilcu je ohišje za cevi mogoče zavrteti celo za več kot 180° in tako zlahka doseže vsak kotiček vrta. Vrtno cev je mogoče enostavno podaljšati do največ 30 metrov. Obstajajo ustrezne stopnje zaklepanja: cev se popolnoma samodejno zaskoči v kratkih intervalih. Z nežnim potegom za konec cevi sprostite zaklepni mehanizem, tako da se cev samodejno in nadzorovano umakne, brez pregibov ali vozlov. Zaboj za cev dosega tudi točke s FlexChange, inovativnim montažnim sistemom za preprosto preklapljanje ohišja za cev med stenskim nosilcem in konico cevi. Stenski nosilec je tudi odstranljiv in ima reže za šobe in dodatke za zalivanje. Zaboj za cevi je tudi odporen na UV žarke in zmrzal, zato ga lahko postavite na steno vaše hiše vse leto. Za preprečevanje kraje se lahko namesti kabelska ključavnica. Kärcher nudi 5-letno garancijo na izdelek.

Značilnosti in prednosti
HBX 5.30 Automatic: FlexChange
FlexChange
Brez vijakov, brez orodja, brez stresa: z edinstvenim sistemom Kärcher FlexChange lahko škatlo za cev v nekaj sekundah odstranite iz stenskega nosilca ali konice cevi (npr. pozimi).
HBX 5.30 Automatic: Praktično držalo za šobe
Praktično držalo za šobe
Šobe in pršilne cevke lahko obesite na stenski nosilec za priročno shranjevanje.
HBX 5.30 Automatic: Samodejen povratek sesalne cevi
Samodejen povratek sesalne cevi
Na kratko povlecite za konec cevi in navijalo cevi bo popolnoma samodejno umaknilo cev. Maksimalno udobje brez vozlov, gonilk ali umazanja rok.
Odvod cevi na spodnji strani škatle
  • Za boljšo zaščito pred vremenskimi vplivi in daljšo življenjsko dobo.
Stenska cevna škatla z uporabo 180°
  • Pritrjen na stenski nosilec je ohišje za cev obrnjeno za več kot 180°. To omogoča maksimalno svobodo gibanja pri zalivanju vrta, ne da bi se cev zvijala.
Robusten in odstranljiv stenski nosilec
  • Uporaba robustnih materialov s kovinskim jedrom zagotavlja dolgotrajno vzdržljivost in stabilnost. Še posebej praktično: odstranljiv stenski nosilec pomeni, da se ne boste zataknili.
Integrirana cevna zavora
  • Samodejni umik cevi je kombiniran z zavoro cevi, tako da se cev kontrolirano in počasi avtomatsko navije nazaj v cevno škatlo. 
Integrirano vodilo za cev
  • Brez zvijanja in vozlanja: cev se enakomerno vleče in vodi. 
Ergonomski ročaj
  • Ergonomski ročaj za prenašanje omogoča enostavno prenašanje škatle za cevi z eno roko.
Pripravljeno za uporabo
  • Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.
Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina cevi (m) 30
Premer cevi (mm) 11
Priključna cev (m) 1,5 (1/2")
Porušni tlak (bar) 24
Razmik vijakov za stensko montažo (mm) 79
Mere montažne plošče (Š × V) (mm) 93 x 100
Barva Črna
Teža (Kg) 11,801
Teža vključno z embalažo (Kg) 15,85
Mere (D × Š × V) (mm) 810 x 220 x 595

Obseg dobave

  • Spojka za cev: 2 Kos(i)
  • Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 1 Kos(i)
  • Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
  • Razpršilna pištola: 1 Kos(i)

Oprema

  • Komplet
  • Samodejno umikanje cevi
  • Vodilo za cev
  • Nosilec šobe
  • Vzorec škropljenja: stožčasti curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
  • Stenski nosilec vključuje vijake
  • PrimoFlex priključna cev: 1.5 m
HBX 5.30 Automatic
HBX 5.30 Automatic
HBX 5.30 Automatic
HBX 5.30 Automatic
HBX 5.30 Automatic

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.