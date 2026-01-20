HBX 5.30 Automatic
Zaboj cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi – nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.
Vedno popolnoma pospravljen: eleganten zaboj za cevi je nameščen na steno, da prihranite prostor, in je s priključno cevjo povezan s pipo. Zahvaljujoč stenskemu nosilcu je ohišje za cevi mogoče zavrteti celo za več kot 180° in tako zlahka doseže vsak kotiček vrta. Vrtno cev je mogoče enostavno podaljšati do največ 30 metrov. Obstajajo ustrezne stopnje zaklepanja: cev se popolnoma samodejno zaskoči v kratkih intervalih. Z nežnim potegom za konec cevi sprostite zaklepni mehanizem, tako da se cev samodejno in nadzorovano umakne, brez pregibov ali vozlov. Zaboj za cev dosega tudi točke s FlexChange, inovativnim montažnim sistemom za preprosto preklapljanje ohišja za cev med stenskim nosilcem in konico cevi. Stenski nosilec je tudi odstranljiv in ima reže za šobe in dodatke za zalivanje. Zaboj za cevi je tudi odporen na UV žarke in zmrzal, zato ga lahko postavite na steno vaše hiše vse leto. Za preprečevanje kraje se lahko namesti kabelska ključavnica. Kärcher nudi 5-letno garancijo na izdelek.
Značilnosti in prednosti
FlexChangeBrez vijakov, brez orodja, brez stresa: z edinstvenim sistemom Kärcher FlexChange lahko škatlo za cev v nekaj sekundah odstranite iz stenskega nosilca ali konice cevi (npr. pozimi).
Praktično držalo za šobeŠobe in pršilne cevke lahko obesite na stenski nosilec za priročno shranjevanje.
Samodejen povratek sesalne ceviNa kratko povlecite za konec cevi in navijalo cevi bo popolnoma samodejno umaknilo cev. Maksimalno udobje brez vozlov, gonilk ali umazanja rok.
Odvod cevi na spodnji strani škatle
- Za boljšo zaščito pred vremenskimi vplivi in daljšo življenjsko dobo.
Stenska cevna škatla z uporabo 180°
- Pritrjen na stenski nosilec je ohišje za cev obrnjeno za več kot 180°. To omogoča maksimalno svobodo gibanja pri zalivanju vrta, ne da bi se cev zvijala.
Robusten in odstranljiv stenski nosilec
- Uporaba robustnih materialov s kovinskim jedrom zagotavlja dolgotrajno vzdržljivost in stabilnost. Še posebej praktično: odstranljiv stenski nosilec pomeni, da se ne boste zataknili.
Integrirana cevna zavora
- Samodejni umik cevi je kombiniran z zavoro cevi, tako da se cev kontrolirano in počasi avtomatsko navije nazaj v cevno škatlo.
Integrirano vodilo za cev
- Brez zvijanja in vozlanja: cev se enakomerno vleče in vodi.
Ergonomski ročaj
- Ergonomski ročaj za prenašanje omogoča enostavno prenašanje škatle za cevi z eno roko.
Pripravljeno za uporabo
- Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina cevi (m)
|30
|Premer cevi (mm)
|11
|Priključna cev (m)
|1,5 (1/2")
|Porušni tlak (bar)
|24
|Razmik vijakov za stensko montažo (mm)
|79
|Mere montažne plošče (Š × V) (mm)
|93 x 100
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|11,801
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|15,85
|Mere (D × Š × V) (mm)
|810 x 220 x 595
Obseg dobave
- Spojka za cev: 2 Kos(i)
- Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 1 Kos(i)
- Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
- Razpršilna pištola: 1 Kos(i)
Oprema
- Komplet
- Samodejno umikanje cevi
- Vodilo za cev
- Nosilec šobe
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
- Stenski nosilec vključuje vijake
- PrimoFlex priključna cev: 1.5 m
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ BB
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
OPUŠČENI IZDELKI
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
- K3 Premium Full Control
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHP 4 *AT
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home
Dodatna oprema
