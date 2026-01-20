Z visokotlačnim čistilnikom K 7 Power Flex lahko vsako površino očistite pod pravim pritiskom. Svetovalec, ki je vgrajen v aplikacijo Kärcher Home & Garden, pomaga uporabniku najti ustrezen tlak s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja in opravilo čiščenja – za popolne rezultate. K 7 Power Flex je opremljen z vodno hlajenim motorjem in je zasnovan tako za pogosto čiščenje kot tudi za reševanje močne umazanije, ki se na primer pogosto nabira na poteh, bazenih, kolesih ali velikih avtomobilih. Obsežen nabor opreme vključuje sprožilno pištolo s praktičnim adapterjem Quick Connect preko visokotlačne cevi PremiumFlex, zanesljiv vodni filter, ki ščiti črpalko, brizgalno cev Vario Power (VPS) in roto šobo z vrtljivim točkovnim curkom. Nastavitev tlaka na VPS je mogoče prilagoditi s preprostim vrtljivim gibom, roto šoba pa hitro odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo. Druge podrobnosti o opremi vključujejo sistem detergentov Plug 'n' Clean, aluminijast teleskopski ročaj in parkirni položaj za zlahka dostopne dodatke.