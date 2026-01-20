Visokotlačni čistilnik K 7 Power Flex
Za večjo moč: visokotlačni čistilnik K 7 Power Flex s cevjo PremiumFlex, razpršilno pištolo G 180 Q, primeren za trdovratno umazanijo na terasah, poteh in avtomobilih.
Z visokotlačnim čistilnikom K 7 Power Flex lahko vsako površino očistite pod pravim pritiskom. Svetovalec, ki je vgrajen v aplikacijo Kärcher Home & Garden, pomaga uporabniku najti ustrezen tlak s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja in opravilo čiščenja – za popolne rezultate. K 7 Power Flex je opremljen z vodno hlajenim motorjem in je zasnovan tako za pogosto čiščenje kot tudi za reševanje močne umazanije, ki se na primer pogosto nabira na poteh, bazenih, kolesih ali velikih avtomobilih. Obsežen nabor opreme vključuje sprožilno pištolo s praktičnim adapterjem Quick Connect preko visokotlačne cevi PremiumFlex, zanesljiv vodni filter, ki ščiti črpalko, brizgalno cev Vario Power (VPS) in roto šobo z vrtljivim točkovnim curkom. Nastavitev tlaka na VPS je mogoče prilagoditi s preprostim vrtljivim gibom, roto šoba pa hitro odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo. Druge podrobnosti o opremi vključujejo sistem detergentov Plug 'n' Clean, aluminijast teleskopski ročaj in parkirni položaj za zlahka dostopne dodatke.
Značilnosti in prednosti
Teleskopski ročaj iz visokokakovostnega aluminijaAluminijast teleskopski ročaj za prevažanje izvlečete in ga pred shranjevanjem znova zložite.
Visokotlačna cev PremiumFlexGibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
Plug’n’Clean – Kärcher sistem za čistiloHitro, enostavno, udobno - zahvaljujoč sistemu Plug 'n' Clean lahko čistilo udobno zamenjate samo z eno potezo.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Količina pretoka (l/h)
|max. 600
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|60
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna moč (Kw)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|17,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|23
|Mere (D × Š × V) (mm)
|458 x 330 x 669
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Vgrajena mreža za shranjevanje
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopski ročaj
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
