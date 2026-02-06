Ročni čistilnik KHB 4-18

Ročni visokotlačni čistilnik olajša čiščenje. Baterija in polnilec nista vključena.

Čiščenje z ročnim visokotlačnim čistilnikom je preprosto in učinkovito. Priročno in kompaktno napravo lahko tu in tam uporabljate za čiščenje brez dolge priprave. Z nežno šobo z ravnim curkom lahko umazanijo z vrtnega pohištva, igrač, zabojnikov in številnih drugih predmetov in površin odstranite v kratkem času. Široka paleta dodatne opreme, kot so curek pene, krtača za pranje, sesalna cev in šoba 5 v 1, omogoča nadaljnje aplikacije. Baterija in polnilnik nista vključena v obseg dobave.

Značilnosti in prednosti
Ročni čistilnik KHB 4-18: Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery Power
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery Power
Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice. Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Ročni čistilnik KHB 4-18: Učinkovit in idealno prilagojen srednji tlak
Učinkovit in idealno prilagojen srednji tlak
Tlak 21 barov za učinkovito, mobilno in enostavno vmesno čiščenje. Preprosta zamenjava šob Quick Connect. Vključena šoba s ploščatim curkom za nežno čiščenje.
Ročni čistilnik KHB 4-18: Lahka in kompaktna zasnova naprave
Lahka in kompaktna zasnova naprave
Izjemna svoboda pri gibanju in prilagodljivost med čiščenjem. Ročni baterijski srednjetlačni čistilnik za vmesno čiščenje. Z ločeno dobavljivo sesalno cevjo, da boste neodvisni od priključitve na vodno omrežje.
Dodatna oprema za vsestransko rabo
  • Za stopnice in manjše površine: model PS 20 Handheld.
  • MJ 24 Handheld združuje 5 šob v eni razpršilni cevi – za čiščenje in zalivanje.
  • Za težko dostopna mesta: 360-stopinjski zglob modela VJ 24 Handheld.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Tlak (bar) 21
Področje tlaka Srednji tlak
Dovodna temperatura (°C) max. 40
Količina pretoka (l/h) max. 170
Čas delovanja s polno baterijo (min) 14 (2,5 Ah)
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 1,3
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,982
Mere (D × Š × V) (mm) 292 x 89 x 228

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''

Oprema

  • Sesanje vode
  • Razpršilna cev: dolga
  • Šoba s ploščatim curkom
  • Integriran vodni filter
  • Filter naprave
Področja uporabe
  • Vrtna korita
  • Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
  • Smetnjaki
  • Vrtno orodje in oprema
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Kolesa
  • Ograje
  • Vrtna igrala
Dodatna oprema
