Čiščenje z ročnim visokotlačnim čistilnikom je preprosto in učinkovito. Priročno in kompaktno napravo lahko tu in tam uporabljate za čiščenje brez dolge priprave. Z nežno šobo z ravnim curkom lahko umazanijo z vrtnega pohištva, igrač, zabojnikov in številnih drugih predmetov in površin odstranite v kratkem času. Široka paleta dodatne opreme, kot so curek pene, krtača za pranje, sesalna cev in šoba 5 v 1, omogoča nadaljnje aplikacije. Baterija in polnilnik nista vključena v obseg dobave.