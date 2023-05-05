Visokotlačni čistilnik G 7.180
Visokotlačni čistilnik G 7.180 z bencinskim motorjem omogoča avtonomno delo brez električnega kabla. In prepriča z odličnimi zmogljivostmi.
Maksimalna prilagodljivost – tudi brez elektrike. Z modelom G 7.180 brez težav. Zahvaljujoč močnemu bencinskemu motorju je visokotlačni čistilnik neodvisen od električnega omrežja. Nova razpršilna cev prinaša izboljšano izkušnjo čiščenja. Model G 7 180 je zaradi stabilnega ogrodja in velikih koles primeren tudi za delo na zahtevnem terenu. Optimizirane lastnosti in nova dodatna oprema predstavljajo občutno izboljšanje v primerjavi s prejšnjo serijo G. G 7.180 – idealen za terase, dovoze, prikolice, tovornjake in mnogo drugega.
Značilnosti in prednosti
Zložljiv okvirZ zložljivim okvirjem je G 7.180 vedno preprosto in priročno spravljen.
Nova dodatna opremaIzboljšana, nova dodatna oprema skrbi za še močnejše in udobnejše čiščenje.
Snemljiv rezervoar za čistilna sredstvaS snemljivim rezervoarjem za čistilna sredstva je dolivanje čistila zelo preprosto. Rezervoar je mogoče z lahkoto očistiti.
Posebno velika kolesa
- S posebno velikimi kolesi je mogoča tudi uporaba na zahtevnem terenu.
Avtomatizirana dušilna loputa
- Avtomatizirana dušilna loputa za preprost začetek čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Tlak (bar/Mpa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Količina pretoka (l/h)
|590
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Moč (hp)
|max. 4,7
|Vrsta pogona
|Bencin
|Delovna prostornina (cm³)
|160
|Barva
|antracit
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|36,5
|Teža brez dodatkov (Kg)
|29,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|570 x 500 x 920
Obseg dobave
- Visokotlačna cev: 10 m
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Področja uporabe
- Srednje veliki avtomobili in karavani
- čolni
- Avtodomi
- (Dvoriščni) vhodi, dovozi
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
