Maksimalna prilagodljivost – tudi brez elektrike. Z modelom G 7.180 brez težav. Zahvaljujoč močnemu bencinskemu motorju je visokotlačni čistilnik neodvisen od električnega omrežja. Nova razpršilna cev prinaša izboljšano izkušnjo čiščenja. Model G 7 180 je zaradi stabilnega ogrodja in velikih koles primeren tudi za delo na zahtevnem terenu. Optimizirane lastnosti in nova dodatna oprema predstavljajo občutno izboljšanje v primerjavi s prejšnjo serijo G. G 7.180 – idealen za terase, dovoze, prikolice, tovornjake in mnogo drugega.