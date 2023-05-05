Visokotlačni čistilnik G 7.180

Visokotlačni čistilnik G 7.180 z bencinskim motorjem omogoča avtonomno delo brez električnega kabla. In prepriča z odličnimi zmogljivostmi.

Maksimalna prilagodljivost – tudi brez elektrike. Z modelom G 7.180 brez težav. Zahvaljujoč močnemu bencinskemu motorju je visokotlačni čistilnik neodvisen od električnega omrežja. Nova razpršilna cev prinaša izboljšano izkušnjo čiščenja. Model G 7 180 je zaradi stabilnega ogrodja in velikih koles primeren tudi za delo na zahtevnem terenu. Optimizirane lastnosti in nova dodatna oprema predstavljajo občutno izboljšanje v primerjavi s prejšnjo serijo G. G 7.180 – idealen za terase, dovoze, prikolice, tovornjake in mnogo drugega.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik G 7.180: Zložljiv okvir
Zložljiv okvir
Z zložljivim okvirjem je G 7.180 vedno preprosto in priročno spravljen.
Visokotlačni čistilnik G 7.180: Nova dodatna oprema
Nova dodatna oprema
Izboljšana, nova dodatna oprema skrbi za še močnejše in udobnejše čiščenje.
Visokotlačni čistilnik G 7.180: Snemljiv rezervoar za čistilna sredstva
Snemljiv rezervoar za čistilna sredstva
S snemljivim rezervoarjem za čistilna sredstva je dolivanje čistila zelo preprosto. Rezervoar je mogoče z lahkoto očistiti.
Posebno velika kolesa
  • S posebno velikimi kolesi je mogoča tudi uporaba na zahtevnem terenu.
Avtomatizirana dušilna loputa
  • Avtomatizirana dušilna loputa za preprost začetek čiščenja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Tlak (bar/Mpa) 18 - 180 / 1,8 - 18
Količina pretoka (l/h) 590
Dovodna temperatura (°C) max. 40
Moč (hp) max. 4,7
Vrsta pogona Bencin
Delovna prostornina (cm³) 160
Barva antracit
Teža vključno z embalažo (Kg) 36,5
Teža brez dodatkov (Kg) 29,2
Mere (D × Š × V) (mm) 570 x 500 x 920

Obseg dobave

  • Visokotlačna cev: 10 m
  • Visokotlačna pištola: G 180 Q
  • Razpršilna cev s ploščatim curkom
  • Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Področja uporabe
  • Srednje veliki avtomobili in karavani
  • čolni
  • Avtodomi
  • (Dvoriščni) vhodi, dovozi
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
