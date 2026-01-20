Z visokotlačnim čistilnikom K 5 Power Control Flex Home lahko vsako površino očistite pod pravim tlakom. Svetovalec v aplikaciji Kärcher Home & Garden, pomaga uporabniku najti ustrezen tlak s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja in opravilo čiščenja – za popolne rezultate. Za maksimalen nadzor je mogoče nivo tlaka enostavno prilagoditi z obračanjem pršilne cevi ali preveriti na sprožilni pištoli G 160 Q Power Control. Visokotlačni čistilnik navdušuje tudi s sistemom detergentov Kärcher Plug 'n' Clean za enostavno menjavo detergentov, visokotlačno cevjo PremiumFlex za dodatno udobje, visokokakovostnim aluminijastim teleskopskim ročajem za enostaven transport in sistemom Quick Connect za prihranek časa in truda pri vstavljanje visokotlačne cevi v napravo in iz nje ter pištolo za sprožitev, kot tudi položaj za parkiranje, da zagotovite dostop do dodatkov v vsakem trenutku. Vključuje Home Kit s talno šobo T 5 in 1 litrom čistila za kamen in fasado za čiščenje velikih površin brez brizganja.