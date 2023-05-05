Kompakten in lahek: K Mini Plus je najmanjši Kärcherjev visokotlačni čistilnik. Zahvaljujoč kompaktni velikosti in majhni teži ga je mogoče enostavno prenašati in shraniti. Majhen paket moči je idealen za hitro in uičinkovito čiščenje balkonov, vrtnega in dvoriščnega pohištva, avtomobilov, koles. Rokovanje s tem mini čistilnikov je samoumevno: brizgalno pištolo, podaljšek cevi in cev Vario Power je mogoče sestaviti v nekaj korakih. Preprosto pritisnite visokotlačno cev v in iz naprave ter brizgalno pištolo s sistemom Quick Connect. Petmetrska izjemno tanka visokotlačna cev PremiumFlex preprečuje nastajanje nadležnih vozlov in nudi maksimalno fleksibilnost ter svobodo gibanja. Snemljivo držalo za dodatke omogoča pravilno shranjevanje. Zahvaljujoč kompletu cevi s 6 metrov dolgo vrtno cevjo, dvema univerzalnima priključkoma za cev (eden z Aqua Stop) in razdelilnikom za pipo (za domače priključke) je K Mini Plus takoj pripravljen za uporabo. Komplet cevi lahko pospravite v priročno vrečko za dodatke.