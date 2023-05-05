Visokotlačni čistilnik K Mini Plus
Kärcherjev najmanjši visokotlačni čistilnik odstrani umazanijo v trenutku, je enostaven za transport in shranjevanje ter zahvaljujoč kompletu cevi takoj pripravljen za uporabo.
Kompakten in lahek: K Mini Plus je najmanjši Kärcherjev visokotlačni čistilnik. Zahvaljujoč kompaktni velikosti in majhni teži ga je mogoče enostavno prenašati in shraniti. Majhen paket moči je idealen za hitro in uičinkovito čiščenje balkonov, vrtnega in dvoriščnega pohištva, avtomobilov, koles. Rokovanje s tem mini čistilnikov je samoumevno: brizgalno pištolo, podaljšek cevi in cev Vario Power je mogoče sestaviti v nekaj korakih. Preprosto pritisnite visokotlačno cev v in iz naprave ter brizgalno pištolo s sistemom Quick Connect. Petmetrska izjemno tanka visokotlačna cev PremiumFlex preprečuje nastajanje nadležnih vozlov in nudi maksimalno fleksibilnost ter svobodo gibanja. Snemljivo držalo za dodatke omogoča pravilno shranjevanje. Zahvaljujoč kompletu cevi s 6 metrov dolgo vrtno cevjo, dvema univerzalnima priključkoma za cev (eden z Aqua Stop) in razdelilnikom za pipo (za domače priključke) je K Mini Plus takoj pripravljen za uporabo. Komplet cevi lahko pospravite v priročno vrečko za dodatke.
Značilnosti in prednosti
Kompakten in lahekLahko ga preprosto shranite v shrambo ali na prostem. Preprost transport za prilagodljivo čiščenje.
Snemljiv nosilec dodatkovUdobno in prostorsko varčno shranjevanje dodatkov.
Izredno tanka visokotlačna cev PremiumFlexVisokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja. Največja prilagodljivost pri čiščenju.
Praktično navitje kabla
- Hitro in preprosto navijanje in odvijanje priključnega kabla.
- Priključni kabel je trdno navit okoli podstavka naprave.
Quick Connect System
- Za preprosto in hitro pritrditev ter sprostitev visokotlačne cevi na enoto in pištolo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta toka (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Količina pretoka (l/h)
|max. 360
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|20
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (W)
|1400
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,93
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,92
|Mere (D × Š × V) (mm)
|278 x 233 x 296
Obseg dobave
- Podaljšek razpršilne cevi
- Visokotlačna pištola: G 110 Q Short
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Visokotlačna cev: 5 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
- Komplet za priklop na pipo (zunaj in znotraj)
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Integriran vodni filter
- Shranjevanje kabla
