Za impresivno močno čiščenje! K 7 WCM Car & Home je popoln (čistilni) partner za pogosto uporabo in močno umazanijo: njegov zmogljiv vodno hlajen motor odstrani umazanijo na poteh, terasah, vrtni opremi in večjih vozilih. Vključuje komplet Home Kit s čistilom za površine T 7 in 1 l čistila za kamen in fasade. Vključuje tudi vrtljivo krtačo za pranje za odstranjevanje sivega filma, suho krpo, penilni curek, ki zagotavlja dobro oprijemljivo peno in maksimalno moč raztapljanja umazanije, ter 1 l avtomobilskega šampona. Za še posebej učinkovito in nežno čiščenje površin je mogoče razpršilno cev Vario Power (VPS) nastaviti z enostavnim vrtenjem. Med drugimi funkcijami je še nastavek za odstranjevanje umazanije z vrtljivim točkovnim curkom, ki zagotavlja odlične rezultate čiščenja brez kompromisov tudi pri trdovratni umazaniji. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije. Vso priloženo opremo je mogoče shraniti tudi na sami napravi.