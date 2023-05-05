Kompakten in lahek: K Mini je Kärcherjev najmanjši visokotlačni čistilnik. Zaradi njegove kompaktne in lahke izvedbe ga je mogoče preprosto transportirati in shranjevati. Ta mala, vendar zmogljiva naprava je idealna za hitro in učinkovito čiščenje balkonov, pohištva na vrtu in terasi ter koles in manjših avtomobilov. Njegova uporaba je intuitivna: visokotlačno pištolo, visokotlačno cev in razpršilno cev Vario Power lahko namestite v nekaj korakih. Sistem Quick Connect omogoča preprosto in hitro priključitev visokotlačne cevi na napravo in visokotlačno pištolo. Izredno tanka petmetrska visokotlačna cev PremiumFlex preprečuje moteče vozlanje ter ponuja največjo prilagodljivost in svobodo gibanja med visokotlačnim čiščenjem. Odstranljiv nosilec dodatkov omogoča ustrezno shranjevanje vseh priloženih dodatkov. Po zaključenem čiščenju lahko priključni kabel navijete okoli podstavka in ga utrdite s sponko. Zaradi majhne izvedbe lahko K Mini preprosto shranite v shrambo ali na prostem.