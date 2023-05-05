Visokotlačni čistilnik K Mini

Kärcherjev najmanjši visokotlačni čistilnik hitro odstranjuje umazanijo, zaradi njegove lahke izvedbe in praktične velikosti ga je mogoče preprosto transportirati in shranjevati.

Kompakten in lahek: K Mini je Kärcherjev najmanjši visokotlačni čistilnik. Zaradi njegove kompaktne in lahke izvedbe ga je mogoče preprosto transportirati in shranjevati. Ta mala, vendar zmogljiva naprava je idealna za hitro in učinkovito čiščenje balkonov, pohištva na vrtu in terasi ter koles in manjših avtomobilov. Njegova uporaba je intuitivna: visokotlačno pištolo, visokotlačno cev in razpršilno cev Vario Power lahko namestite v nekaj korakih. Sistem Quick Connect omogoča preprosto in hitro priključitev visokotlačne cevi na napravo in visokotlačno pištolo. Izredno tanka petmetrska visokotlačna cev PremiumFlex preprečuje moteče vozlanje ter ponuja največjo prilagodljivost in svobodo gibanja med visokotlačnim čiščenjem. Odstranljiv nosilec dodatkov omogoča ustrezno shranjevanje vseh priloženih dodatkov. Po zaključenem čiščenju lahko priključni kabel navijete okoli podstavka in ga utrdite s sponko. Zaradi majhne izvedbe lahko K Mini preprosto shranite v shrambo ali na prostem.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik K Mini: Kompakten in lahek
Kompakten in lahek
Lahko ga preprosto shranite v shrambo ali na prostem. Preprost transport za prilagodljivo čiščenje.
Visokotlačni čistilnik K Mini: Snemljiv nosilec dodatkov
Snemljiv nosilec dodatkov
Udobno in prostorsko varčno shranjevanje dodatkov.
Visokotlačni čistilnik K Mini: Izredno tanka visokotlačna cev PremiumFlex
Izredno tanka visokotlačna cev PremiumFlex
Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja. Največja prilagodljivost pri čiščenju.
Praktično navitje kabla
  • Hitro in preprosto navijanje in odvijanje priključnega kabla.
  • Priključni kabel je trdno navit okoli podstavka naprave.
Quick Connect System
  • Za preprosto in hitro pritrditev ter sprostitev visokotlačne cevi na enoto in pištolo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta toka (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar/Mpa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Količina pretoka (l/h) max. 360
Površinska zmogljivost (m²/h) 20
Dovodna temperatura (°C) max. 40
Priključna moč (W) 1400
Priključni kabel (m) 5
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 3,93
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,836
Mere (D × Š × V) (mm) 278 x 233 x 296

Obseg dobave

  • Podaljšek razpršilne cevi
  • Visokotlačna pištola: G 110 Q Short
  • Razpršilna cev s ploščatim curkom
  • Visokotlačna cev: 5 m, PremiumFlex
  • Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''

Oprema

  • Quick Connect na napravi
  • Integriran vodni filter
  • Shranjevanje kabla
Visokotlačni čistilnik K Mini

Video posnetki

Dodatna oprema
Čistilna sredstva
