Vrhunska zmogljivost in dolga življenjska doba: K 5 WCM Premium z vodno hlajenim motorjem v trenutku odstrani umazanijo. Pritisk na razpršilnii cevi Vario Power (VPS) je mogoče preprosto nastaviti z vrtenjem – za posebej ciljno, površini prijazno čiščenje. Druge odlične lastnosti vključujejo qrotacijski curek, integriran kolut za cev za praktično shranjevanje neposredno na napravi, kot tudi vgrajen vodni filter, ki zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.