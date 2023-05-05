Visokotlačni čistilnik K 5 WCM Premium
Vrhunsko čiščenje, vrhunska zmogljivost: visokotlačni čistilnik K 5 WCM Premium z vodno hlajenim motorjem in kolutom za cev je popoln za odstranjevanje umazanije na poteh, terasah in vozilih.
Vrhunska zmogljivost in dolga življenjska doba: K 5 WCM Premium z vodno hlajenim motorjem v trenutku odstrani umazanijo. Pritisk na razpršilnii cevi Vario Power (VPS) je mogoče preprosto nastaviti z vrtenjem – za posebej ciljno, površini prijazno čiščenje. Druge odlične lastnosti vključujejo qrotacijski curek, integriran kolut za cev za praktično shranjevanje neposredno na napravi, kot tudi vgrajen vodni filter, ki zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.
Značilnosti in prednosti
Izjemna zmogljivostVodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Kolut za cev za praktično rokovanjeUrejeno in prostorsko varčno shranjevanje: s praktičnim kolutom za cev je visokotlačna cev optimalno zaščitena in lahko dostopna. Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Integrirana sesalna cev za detergentUdobna in enostavna uporaba čistil. Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Quick Connect System
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Količina pretoka (l/h)
|max. 500
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|40
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,956
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|17,274
|Mere (D × Š × V) (mm)
|369 x 389 x 901
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 8 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Vodno hlajeni motor
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
- Sesanje vode
Video posnetki
Področja uporabe
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Zunanje stopnice
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtno orodje in oprema
- Srednje veliki avtomobili in karavani
- Motorji in skuterji
- Kolesa
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
