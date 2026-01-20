Z visokotlačnim čistilnikom K 7 Premium Power Flex Home lahko vsako površino očistite pod pravim tlakom. Svetovalec, ki je vgrajen v aplikacijo Kärcher Home & Garden, pomaga uporabniku najti ustrezen tlak s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja in opravilo čiščenja – za popolne rezultate. Naprava je opremljena z vodno hlajenim motorjem za dolgo življenjsko dobo in je zasnovana tako za pogosto čiščenje kot tudi za reševanje močne umazanije. Paleta opreme vključuje sprožilno pištolo s praktičnim Quick Connect adapterjem preko visokotlačne cevi PremiumFlex, zanesljiv vodni filter, ki ščiti črpalko, Vario Power pršilno cev (VPS) in roto šobo z vrtljivim točkovnim curkom. Nastavitev tlaka na VPS je mogoče prilagoditi s preprostim vrtljivim gibom, roto šoba pa hitro odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo. Druge podrobnosti o opremi vključujejo kolut za cev, sistem detergenta Plug 'n' Clean, aluminijast teleskopski ročaj in parkirni položaj za lahko dostopne dodatke. Vključuje Home Kit s čistilom za površine T 7 in 1 litrom čistila za kamen in fasado.