Visokotlačni čistilnik K 7 Premium Power Flex Home
Za večjo moč: K 7 Premium Power Flex Home s cevjo PremiumFlex, razpršilno pištolo G 180 Q, brizgalno cevjo Vario Power, kolutom za cev in kompletom Home. Za trdovratno umazanijo.
Z visokotlačnim čistilnikom K 7 Premium Power Flex Home lahko vsako površino očistite pod pravim tlakom. Svetovalec, ki je vgrajen v aplikacijo Kärcher Home & Garden, pomaga uporabniku najti ustrezen tlak s praktičnimi nasveti za vsako situacijo čiščenja in opravilo čiščenja – za popolne rezultate. Naprava je opremljena z vodno hlajenim motorjem za dolgo življenjsko dobo in je zasnovana tako za pogosto čiščenje kot tudi za reševanje močne umazanije. Paleta opreme vključuje sprožilno pištolo s praktičnim Quick Connect adapterjem preko visokotlačne cevi PremiumFlex, zanesljiv vodni filter, ki ščiti črpalko, Vario Power pršilno cev (VPS) in roto šobo z vrtljivim točkovnim curkom. Nastavitev tlaka na VPS je mogoče prilagoditi s preprostim vrtljivim gibom, roto šoba pa hitro odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo. Druge podrobnosti o opremi vključujejo kolut za cev, sistem detergenta Plug 'n' Clean, aluminijast teleskopski ročaj in parkirni položaj za lahko dostopne dodatke. Vključuje Home Kit s čistilom za površine T 7 in 1 litrom čistila za kamen in fasado.
Značilnosti in prednosti
Teleskopski ročaj iz visokokakovostnega aluminijaAluminijast teleskopski ročaj za prevažanje izvlečete in ga pred shranjevanjem znova zložite.
Visokotlačna cev PremiumFlexGibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
Plug’n’Clean – Kärcher sistem za čistiloHitro, enostavno, udobno - zahvaljujoč sistemu Plug 'n' Clean lahko čistilo udobno zamenjate samo z eno potezo.
Izjemna zmogljivost
- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Količina pretoka (l/h)
|max. 600
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|60
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna moč (Kw)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|17,75
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|25,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|459 x 330 x 669
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: Talna šoba T 7, čistilo za kamen in fasado 3 v 1 (1 l)
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 10 m, PremiumFlex
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Vgrajena mreža za shranjevanje
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Plug 'n' Clean sistem
- Teleskopski ročaj
- Vodno hlajeni motor
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Terase
- Ograje
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Območja okoli doma in vrta
- Avtomobili
- Avtodomi
- Kolesa
- Motorji in skuterji
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
