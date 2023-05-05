Tako je videti sodobno visokotlačno čiščenje: koristen svetovalec za uporabo uporabniku pomaga prek aplikacije Home & Garden, saj ponuja priročne nasvete za različne vrste čiščenja – za še boljše rezultate čiščenja s tlačnim čistilnikom K 3 Premium Power Control. Aplikacija ponuja tudi celovit servis, vključno z informacijami o napravi, uporabi in s servisnim portalom Kärcher. Dodatna praktična funkcija: tlak je mogoče nastavljati neposredno na razpršilnih nastavkih in preverjati na zaslonu razpršilne pištole G 120 Q Power Control. Tako bo za vsako površino uporabljen najprimernejši tlak. Preklop z visokotlačnega čiščenja na način čiščenja z detergentom je mogoč brez menjave razpršilnega nastavka, nanašanje detergenta iz integrirane posode za detergent pa je hitro in udobno. Kärcher K 3 Premium Power Control vas bo prav tako prepričal z navijalnikom cevi za udobno uporabo, raztegljivim teleskopskim ročajem za priročen transport in shranjevanje, s stojalom za večjo stabilnost, z nosilci za pribor, visokotlačno pištolo in kabel ter s sistemom Kärcher Quick Connect. Stojalo je mogoče prav tako uporabiti kot pomožen ročaj za prenašanje.