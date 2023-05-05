Visokotlačni čistilnik K 3 Premium Power Control
Nadstandardna različica tlačnega čistilnika K 3 Power Control vključuje tudi navijalnik za cev. Svetovalec za uporabo ponuja nasvete v aplikaciji – za boljše rezultate čiščenja.
Tako je videti sodobno visokotlačno čiščenje: koristen svetovalec za uporabo uporabniku pomaga prek aplikacije Home & Garden, saj ponuja priročne nasvete za različne vrste čiščenja – za še boljše rezultate čiščenja s tlačnim čistilnikom K 3 Premium Power Control. Aplikacija ponuja tudi celovit servis, vključno z informacijami o napravi, uporabi in s servisnim portalom Kärcher. Dodatna praktična funkcija: tlak je mogoče nastavljati neposredno na razpršilnih nastavkih in preverjati na zaslonu razpršilne pištole G 120 Q Power Control. Tako bo za vsako površino uporabljen najprimernejši tlak. Preklop z visokotlačnega čiščenja na način čiščenja z detergentom je mogoč brez menjave razpršilnega nastavka, nanašanje detergenta iz integrirane posode za detergent pa je hitro in udobno. Kärcher K 3 Premium Power Control vas bo prav tako prepričal z navijalnikom cevi za udobno uporabo, raztegljivim teleskopskim ročajem za priročen transport in shranjevanje, s stojalom za večjo stabilnost, z nosilci za pribor, visokotlačno pištolo in kabel ter s sistemom Kärcher Quick Connect. Stojalo je mogoče prav tako uporabiti kot pomožen ročaj za prenašanje.
Značilnosti in prednosti
Aplikacija Home & GardenZ aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje. Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja. Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Pištola Power Control s Quick Connect in visokotlačnimi cevmiOptimalna nastavitev za vsako površino. Tri nastavitve tlaka in ena nastavitev za čistilo. Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve. Quick Connect za preprosto namestitev visokotlačne cevi in dodatkov-
Navijalnik za cev za udobno uporaboVisokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora. Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete. Nizko težišče za varno namestitev celo na nagnjenih površinah.
Čista raztopina v posodi
- Čisto in udobno: posodo za detergent je mogoče odstraniti za polnjenje.
- Praktična posoda za čistilo olajšuje uporabo čistil.
- Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Količina pretoka (l/h)
|max. 380
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|25
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,615
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,874
|Mere (D × Š × V) (mm)
|340 x 281 x 677
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 120 Q Power Control
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 7 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Rezervoar
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Motorji in skuterji
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
