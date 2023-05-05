Postanite strokovnjak za čiščenje z aplikacijo Kärcher Home & Garden: v kombinaciji s tlačnim čistilnikom Kärcher K 2 Power Control boste dosegali vrhunske rezultate čiščenja. Aplikacija s priročnim svetovalcem za uporabo uporabniku nudi priročne nasvete in trike za najrazličnejše vrste čiščenja. Aplikacija ponuja tudi celovit servis, vključno z informacijami o napravi ter uporabi in servisni portal Kärcher. Tlačni čistilnik je opremljen z visokotlačno pištolo in dvema razpršilnima nastavkoma z vmesnikom Quick Connect. Tlak je mogoče nastavljati neposredno na razpršilnem nastavku Click Vario Power – za vrhunski nadzor pri vseh opravilih čiščenja. Naprava je opremljena tudi s po višini nastavljivim teleskopskim ročajem in prostorom za shranjevanje, sesalno cevjo za preprosto dovajanje detergenta, priročnimi nosilci za pribor, z visokotlačno pištolo in s kablom ter petmetrsko cevjo.