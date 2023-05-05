Visokotlačni čistilnik K 2 Power Control
Vaš svetovalec za uporabo v aplikaciji: tlačni čistilnik Kärcher K 2 Power Control za čiščenje koles, vrtnega orodja ali pohištva.
Postanite strokovnjak za čiščenje z aplikacijo Kärcher Home & Garden: v kombinaciji s tlačnim čistilnikom Kärcher K 2 Power Control boste dosegali vrhunske rezultate čiščenja. Aplikacija s priročnim svetovalcem za uporabo uporabniku nudi priročne nasvete in trike za najrazličnejše vrste čiščenja. Aplikacija ponuja tudi celovit servis, vključno z informacijami o napravi ter uporabi in servisni portal Kärcher. Tlačni čistilnik je opremljen z visokotlačno pištolo in dvema razpršilnima nastavkoma z vmesnikom Quick Connect. Tlak je mogoče nastavljati neposredno na razpršilnem nastavku Click Vario Power – za vrhunski nadzor pri vseh opravilih čiščenja. Naprava je opremljena tudi s po višini nastavljivim teleskopskim ročajem in prostorom za shranjevanje, sesalno cevjo za preprosto dovajanje detergenta, priročnimi nosilci za pribor, z visokotlačno pištolo in s kablom ter petmetrsko cevjo.
Značilnosti in prednosti
Aplikacija Home & GardenZ aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje. Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja. Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Razpršilna pištola in razpršilni nastavki s priključkom Quick Connect.Preprosto vstavite in zasučete – na voljo sta dva različna razpršilna nastavka. Optimalna nastavitev tlaka: izbira med 3 vrednostmi tlaka in ena nastavitev za detergent. Preprosto upravljanje: simboli na razpršilnih nastavkih prikazujejo nastavitve.
Po višini nastavljiv teleskopski ročaj.Za udobno višino. V celoti ga lahko zložite, kar omogoča optimalno shranjevanje.
Integrirana sesalna cev.
- Za hiter, preprost in udoben nanos čistilnega sredstva z visokotlačnim čistilnikom.
- Preprosta uporaba: sesalna cev za uporabo detergenta.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta toka (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Količina pretoka (l/h)
|max. 360
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|20
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,992
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|246 x 280 x 586
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 120 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Click razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 5 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesanje
- Teleskopski ročaj
- Integriran vodni filter
Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Območja okoli doma in vrta
- Majhni avtomobili
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.