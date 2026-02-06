Čistlinik za terase PCL 3-18 temeljito in dosledno odstranjuje umazanijo in druge oblike nečistoč, kot je mah ali sivi film, z lesenih teras. Preprosto ga priključite na vrtno cev in že ste pripravljeni: vrtljive valjčne krtače in integrirani sistem za distribucijo vode odstranijo umazanijo, ki se nato neposredno spere. Količino vode, ki se uporablja v tem procesu, je mogoče regulirati tako, da se porabi le toliko vode, kolikor zahteva čiščenje. Optimizirana širina in položaj valjčnih ščetk omogočata čiščenje dveh desk naenkrat, vse do robov. Poleg tega za menjavo valjčnih ščetk ni potrebno orodje, kar pomeni, da je – poleg lesa in WPC – mogoče temeljito in brez napora očistiti tudi gladke kamnite ploščice. Zahvaljujoč brezžičnemu delovanju je naprava popolna tudi za čiščenje brezpotij. Obseg dobave vključuje 18-voltno zamenljivo baterijo in hitri polnilec.