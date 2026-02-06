Čistilnik za terase PCL 3-18 Battery Set
Čistilnik za terase PCL 3-18 poskrbi, da vaša lesena terasa zasije. Čiščenje je hitro in brez napora zahvaljujoč dvema vrtljivima valjčnima krtačama in integriranemu sistemu za distribucijo vode. Priložena baterija in hitri polnilec.
Čistlinik za terase PCL 3-18 temeljito in dosledno odstranjuje umazanijo in druge oblike nečistoč, kot je mah ali sivi film, z lesenih teras. Preprosto ga priključite na vrtno cev in že ste pripravljeni: vrtljive valjčne krtače in integrirani sistem za distribucijo vode odstranijo umazanijo, ki se nato neposredno spere. Količino vode, ki se uporablja v tem procesu, je mogoče regulirati tako, da se porabi le toliko vode, kolikor zahteva čiščenje. Optimizirana širina in položaj valjčnih ščetk omogočata čiščenje dveh desk naenkrat, vse do robov. Poleg tega za menjavo valjčnih ščetk ni potrebno orodje, kar pomeni, da je – poleg lesa in WPC – mogoče temeljito in brez napora očistiti tudi gladke kamnite ploščice. Zahvaljujoč brezžičnemu delovanju je naprava popolna tudi za čiščenje brezpotij. Obseg dobave vključuje 18-voltno zamenljivo baterijo in hitri polnilec.
Značilnosti in prednosti
Dve vrtljivi valjčni krtači (vključeni v obseg dobave za lesene površine)Temeljito čiščenje zunanjih površin iz lesa in WPC.
Integrirana distribucija vodeOdlični rezultati čiščenja – umazanija se odstrani in spere vse naenkrat.
Ergonomski ventil za regulacijo vodeKoličino vode je mogoče prilagoditi ravni umazanije.
18 V Kärcher akumulatorska baterija
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom baterije: čas delovanja, čas polnjenja in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Zamenljivo baterijo lahko uporabljate v napravah s platformo 18 V Battery Power.
Izmenljivi krtačni valji
- Primerno za čiščenje lesenih teras in WPC talnih oblog.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Maks. tlak (bar)
|max. 10
|Področje tlaka
|Nizek tlak
|Poraba vode pri 4 barih (l/h)
|max. 180
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|500 - 600
|Delovna širina krtačnih valjev (mm)
|300
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|max. 20 (2,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 17 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|363 x 307 x 1324
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
Oprema
- 2 šobi za vodo
- Ventil za regulacijo količine vode
- Rob za odlaganje
- Ergonomska ročaj in držalo
Video posnetki
Področja uporabe
- Terase
- balkon
- Lesene površine
- Mah
