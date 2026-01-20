Ročni čistilnik KHB 6 Battery
Ročni baterijski srednjetlačni čistilnik se uporablja za čiščenje brez priključitve na napajanje, za delovanje potrebuje 18-V izmenljivo baterijo in polnilnik, ki sta na voljo kot dodatka.
Nimate dostopa do električne vtičnice? Ni problema! Lahek ročni srednjetlačni čistilnik KHB 6 Battery, zasnovan na 18-voltni platformi Kärcher Battery, bo pri vas doma očistil vse ne glede na dostop do električne vtičnice. Samo priključite cev in že lahko začnete. Z nežno šobo za ploski curek boste neželene nečistoče odstranili z vrtnega pohištva, igral in še veliko več. So cvetlična korita prekrita s cvetnim prahom in zemljo? Torej je na vrsti učinkovita rotacijska šoba, s katero boste brez težav odstranili tudi trdovratnejšo umazanijo. Obe šobi sta priloženi. Trpežna in zmogljiva izmenljiva litij-ionska baterija (18 V/2,4 Ah) ter polnilnik sta na voljo kot dodatna oprema. Trpežno in zmogljivo izmenljivo litij-ionsko baterijo lahko uporabite v vseh akumulatorskih napravah, ki temeljijo na platformi 18 V Kärcher Battery Power. LCD-prikazovalnik na akumulatorju na osnovi inovativne tehnologije Real Time Technology prikazuje preostalo kapaciteto med delom, polnjenjem in shranjevanjem. Z bogato ponudbo pribora je KHB 6 Battery še bolj vsestranski. Tako lahko dokupite na primer šobo za peno, pralno krtačo in sesalno cev za uporabo vode iz alternativnih virov.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery PowerTehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice. Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Učinkovit in idealno prilagojen srednji tlakNajvečji tlak 24 bar za učinkovito, mobilno in preprosto vmesno čiščenje. Preprosta zamenjava šob Quick Connect. Šoba s ploskim curkom za nežno čiščenje in rotacijska šoba za trdovratnejšo umazanijo sta priloženi.
Lahka in inovativna zasnova napraveIzjemna svoboda pri gibanju in prilagodljivost med čiščenjem. Ročni baterijski srednjetlačni čistilnik za vmesno čiščenje. Z ločeno dobavljivo sesalno cevjo, da boste neodvisni od priključitve na vodno omrežje.
Dodatna oprema za vsestransko rabo
- Za stopnice in manjše površine: model PS 20 Handheld.
- Razpršilna cev Multi Jet MJ 24 s 5 različnimi šobami.
- Za težko dostopna mesta: 360-stopinjski zglob modela VJ 24 Handheld.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Tlak (bar)
|max. 24
|Področje tlaka
|Srednji tlak
|Količina pretoka (l/h)
|max. 200
|Napetost (V)
|18
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,076
|Mere (D × Š × V) (mm)
|302 x 89 x 252
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
- DB 24 razpršilni nastavek
Oprema
- Sesanje vode
- Razpršilna cev: dolga
- Šoba s ploščatim curkom
- Integriran vodni filter
- Filter naprave
Video posnetki
Področja uporabe
- Vrtna korita
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Smetnjaki
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Kolesa
- Ograje
- Vrtna igrala
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
