Visokotlačni čistilnik K 2 Premium Power Control
Tlačni čistilnik K 2 Premium Power Control s posodo za detergent za blažjo umazanijo. Vključen je priročen svetovalec za uporabo s priročnimi nasveti za čiščenje v aplikaciji.
S tlačnim čistilnikom Kärcher K 2 Power Control boste dosegali še boljše rezultate čiščenja z aplikacijo Kärcher Home & Garden in priročnim svetovalcem za uporabo, ki uporabniku ponuja priročne nasvete in trike za najrazličnejše vrste čiščenja. Aplikacija vsebuje tudi celovit servis, vključno z informacijami o napravi ter uporabi in servisni portal Kärcher. Naprava je opremljena z visokotlačno pištolo in dvema razpršilnima nastavkoma z vmesnikom Quick Connect. Tlak je mogoče nastavljati neposredno na razpršilnem nastavku Click Vario Power – za vrhunski nadzor pri vseh opravilih čiščenja. Naprava je opremljena tudi s po višini nastavljivim teleskopskim ročajem in prostorom za shranjevanje, z odstranljivo posodo za detergent za čisto polnjenje ter s priročnimi nosilci za pribor, z visokotlačno pištolo in s kablom. K 2 Premium Power Control je popolna rešitev za čiščenje koles, vrtnega orodja ali pohištva.
Značilnosti in prednosti
Aplikacija Home & GardenZ aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje. Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja. Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Razpršilna pištola in razpršilni nastavki s priključkom Quick Connect.Preprosto vstavite in zasučete – na voljo sta dva različna razpršilna nastavka. Optimalna nastavitev tlaka: izbira med 3 vrednostmi tlaka in ena nastavitev za detergent. Preprosto upravljanje: simboli na razpršilnih nastavkih prikazujejo nastavitve.
Po višini nastavljiv teleskopski ročaj.Za udobno višino. V celoti ga lahko zložite, kar omogoča optimalno shranjevanje.
Čista raztopina v posodi
- Čisto in udobno: posodo za detergent je mogoče odstraniti za polnjenje.
- Praktična posoda za čistilo olajšuje uporabo čistil.
- Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta toka (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Količina pretoka (l/h)
|max. 360
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|20
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,111
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|246 x 280 x 586
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 120 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Click razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 7 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Rezervoar
- Teleskopski ročaj
- Integriran vodni filter
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.