S tlačnim čistilnikom Kärcher K 2 Power Control boste dosegali še boljše rezultate čiščenja z aplikacijo Kärcher Home & Garden in priročnim svetovalcem za uporabo, ki uporabniku ponuja priročne nasvete in trike za najrazličnejše vrste čiščenja. Aplikacija vsebuje tudi celovit servis, vključno z informacijami o napravi ter uporabi in servisni portal Kärcher. Naprava je opremljena z visokotlačno pištolo in dvema razpršilnima nastavkoma z vmesnikom Quick Connect. Tlak je mogoče nastavljati neposredno na razpršilnem nastavku Click Vario Power – za vrhunski nadzor pri vseh opravilih čiščenja. Naprava je opremljena tudi s po višini nastavljivim teleskopskim ročajem in prostorom za shranjevanje, z odstranljivo posodo za detergent za čisto polnjenje ter s priročnimi nosilci za pribor, z visokotlačno pištolo in s kablom. K 2 Premium Power Control je popolna rešitev za čiščenje koles, vrtnega orodja ali pohištva.