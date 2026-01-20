Za impresivno močno čiščenje! K 7 WCM FJ Home je popoln (čistilni) partner za pogosto uporabo in močno umazanijo: njegov zmogljiv vodno hlajen motor odpravi umazanijo na poteh, terasah, vrtni opremi in večjih vozilih. Komplet Home Kit zagotavlja čiščenje večjih površin okoli doma brez brizganja in je priložen čistilu za površine T 7 ter 1 l čistilu za kamen in fasade. Vključno s penastim curkom in 1 l avtošamponom za maksimalno moč raztapljanja umazanije. Za še posebej učinkovito in nežno čiščenje površin je mogoče razpršilno cev Vario Power (VPS) nastaviti z enostavnim vrtenjem. Med drugimi funkcijami je tudi odstranjevalec umazanije z vrtljivim točkovnim curkom, ki zagotavlja odlične rezultate čiščenja brez kompromisov tudi pri trdovratni umazaniji. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije. Vso priloženo opremo je mogoče shraniti tudi na sami napravi.