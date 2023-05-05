Močno čiščenje, ki vas bo navdušilo! K 7 WCM Premium Home je popoln (čistilni) partner za pogosto uporabo in močno umazanijo: s svojim močnim vodno hlajenim motorjem naredi konec umazaniji na poteh, terasah, vrtnem orodju in večjih vozilih. Home Kit vsebuje čistilo za površine T 7 in 1 liter čistila za kamen in fasado 3-v-1. Za posebej učinkovito in nežno čiščenje površin lahko razpršilno cev Vario Power (VPS) nastavite s preprostim vrtenjem. Zaradi vgrajenega koluta za cev je shranjevanje visokotlačne cevi otročje lahko, vse druge dodatke pa preprosto shranite na sami napravi. Druge značilnosti razpršilne cevi vključujejo rotacijski curek, ki zagotavlja uspešno in brezkompromisno čiščenje tudi pri trdovratni umazaniji. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije, poleg tega lahko vse dodatke shranite neposredno na napravo.