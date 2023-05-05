Visokotlačni čistilnik K 7 WCM Premium Home
K 7 WCM Premium Home visokotlačni čistilnik z vodno hlajenim motorjem učinkovito in močno odstranjuje umazanijo na terasah in vozilih. Vključen je tudi kolut za cev in Home Kit.
Močno čiščenje, ki vas bo navdušilo! K 7 WCM Premium Home je popoln (čistilni) partner za pogosto uporabo in močno umazanijo: s svojim močnim vodno hlajenim motorjem naredi konec umazaniji na poteh, terasah, vrtnem orodju in večjih vozilih. Home Kit vsebuje čistilo za površine T 7 in 1 liter čistila za kamen in fasado 3-v-1. Za posebej učinkovito in nežno čiščenje površin lahko razpršilno cev Vario Power (VPS) nastavite s preprostim vrtenjem. Zaradi vgrajenega koluta za cev je shranjevanje visokotlačne cevi otročje lahko, vse druge dodatke pa preprosto shranite na sami napravi. Druge značilnosti razpršilne cevi vključujejo rotacijski curek, ki zagotavlja uspešno in brezkompromisno čiščenje tudi pri trdovratni umazaniji. Vgrajen vodni filter zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije, poleg tega lahko vse dodatke shranite neposredno na napravo.
Značilnosti in prednosti
Izjemna zmogljivostVodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.
Kolut za cev za praktično rokovanjeUrejeno in prostorsko varčno shranjevanje: s praktičnim kolutom za cev je visokotlačna cev optimalno zaščitena in lahko dostopna. Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Integrirana sesalna cev za detergentUdobna in enostavna uporaba čistil. Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Quick Connect System
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Velika kolesa
- Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti.
- Preprosto manevriranje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Količina pretoka (l/h)
|max. 600
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|60
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Priključna moč (Kw)
|3
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|17,677
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|24,657
|Mere (D × Š × V) (mm)
|369 x 394 x 946
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: Talna šoba T 7, čistilo za kamen in fasado 3 v 1 (1 l)
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 10 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Vodno hlajeni motor
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
Video posnetki
Področja uporabe
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Zunanje stopnice
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtno orodje in oprema
- Avtomobili
- Avtodomi
- Motorji in skuterji
- Kolesa
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.