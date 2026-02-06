Z električno gnanim modelom PCL 4 lahko preprosto, temeljito in zelo enakomerno odstranite trdovratno umazanijo z lesenih teras. Čistilnik za terase preprosto priključite na vrtno cev in čiščenje se lahko začne. Kombinacija dveh rotacijskih in zamenljivih krtačnih valjev in nastavljive količine vode zanesljivo ločuje in sočasno odvaja umazanijo. Terasa je v hipu temeljito očiščena – poraba vode je le tolikšna, kot je v konkretnem primeru čiščenja nujno potrebno. Širina in položaj valjev sta zasnovana tako, da je v enem koraku mogoče očistiti dve deski vse do roba, kar dodatno prihrani čas. Zamenljiva krtačna valja omogočata temeljito in mehko čiščenje – ne samo lesa in materiala WPC, temveč tudi gladkih kamnitih plošč in ploščic z zaključeno površinsko strukturo.