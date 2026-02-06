Čistilnik za terase PCL 4

Čistilnik za terase PCL 4 z rotacijskim krtačnim valjem in vgrajenim doziranjem vode temeljito in enakomerno odstranjuje umazanijo na lesenih terasah.

Z električno gnanim modelom PCL 4 lahko preprosto, temeljito in zelo enakomerno odstranite trdovratno umazanijo z lesenih teras. Čistilnik za terase preprosto priključite na vrtno cev in čiščenje se lahko začne. Kombinacija dveh rotacijskih in zamenljivih krtačnih valjev in nastavljive količine vode zanesljivo ločuje in sočasno odvaja umazanijo. Terasa je v hipu temeljito očiščena – poraba vode je le tolikšna, kot je v konkretnem primeru čiščenja nujno potrebno. Širina in položaj valjev sta zasnovana tako, da je v enem koraku mogoče očistiti dve deski vse do roba, kar dodatno prihrani čas. Zamenljiva krtačna valja omogočata temeljito in mehko čiščenje – ne samo lesa in materiala WPC, temveč tudi gladkih kamnitih plošč in ploščic z zaključeno površinsko strukturo.

Značilnosti in prednosti
Čistilnik za terase PCL 4: Kakovostna rotacijska krtačna valja (za lesene površine, vključena v obseg dobave)
Kakovostna rotacijska krtačna valja (za lesene površine, vključena v obseg dobave)
Temeljito in enakomerno čiščenje zunanjih lesenih površin z dobro površinsko zmogljivostjo.
Čistilnik za terase PCL 4: Dve šobi na krtačnih valjih
Dve šobi na krtačnih valjih
Ločevanje in odvajanje umazanije v enem koraku. Odstranjevanje trdovratne umazanije.
Čistilnik za terase PCL 4: Ventil za regulacijo porabe vode
Ventil za regulacijo porabe vode
Čiščenje z varčno porabo vode.
Centralna pritrditev krtačnih valjev
  • Čiščenje vse do roba – tudi v vogalih in ob robovih.
Izmenljivi krtačni valji
  • Krtačni valji za lesene površine so primerni za čiščenje lesenih desk na terasah in oblog WPC. Kot dodatna oprema so na voljo krtačni valji za kamen, ki so primerni za gladke ploščice z zaključeno površinsko strukturo.
Močan motor za pogon krtačnih valjev
  • Preprosto, neutrudljivo delo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 10
Področje tlaka Nizek tlak
Poraba vode pri 4 barih (l/h) max. 180
Nazivna poraba moči (Kw) 0,6
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 600 - 800
Delovna širina krtačnih valjev (mm) 300
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 5
Teža vključno z embalažo (Kg) 6,703
Mere (D × Š × V) (mm) 1281 x 307 x 350

Obseg dobave

  • Valjčne krtače za lesene površine: 2 Kos(i)

Oprema

  • 2 šobi za vodo
  • Ventil za regulacijo količine vode
  • Rob za odlaganje
  • Ergonomska ročaj in držalo

Video posnetki

Področja uporabe
  • Terase
  • balkon
  • Lesene površine
  • Zeleni lišaj
  • Mah
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.