Čistilnik za terase PCL 4
Čistilnik za terase PCL 4 z rotacijskim krtačnim valjem in vgrajenim doziranjem vode temeljito in enakomerno odstranjuje umazanijo na lesenih terasah.
Z električno gnanim modelom PCL 4 lahko preprosto, temeljito in zelo enakomerno odstranite trdovratno umazanijo z lesenih teras. Čistilnik za terase preprosto priključite na vrtno cev in čiščenje se lahko začne. Kombinacija dveh rotacijskih in zamenljivih krtačnih valjev in nastavljive količine vode zanesljivo ločuje in sočasno odvaja umazanijo. Terasa je v hipu temeljito očiščena – poraba vode je le tolikšna, kot je v konkretnem primeru čiščenja nujno potrebno. Širina in položaj valjev sta zasnovana tako, da je v enem koraku mogoče očistiti dve deski vse do roba, kar dodatno prihrani čas. Zamenljiva krtačna valja omogočata temeljito in mehko čiščenje – ne samo lesa in materiala WPC, temveč tudi gladkih kamnitih plošč in ploščic z zaključeno površinsko strukturo.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna rotacijska krtačna valja (za lesene površine, vključena v obseg dobave)Temeljito in enakomerno čiščenje zunanjih lesenih površin z dobro površinsko zmogljivostjo.
Dve šobi na krtačnih valjihLočevanje in odvajanje umazanije v enem koraku. Odstranjevanje trdovratne umazanije.
Ventil za regulacijo porabe vodeČiščenje z varčno porabo vode.
Centralna pritrditev krtačnih valjev
- Čiščenje vse do roba – tudi v vogalih in ob robovih.
Izmenljivi krtačni valji
- Krtačni valji za lesene površine so primerni za čiščenje lesenih desk na terasah in oblog WPC. Kot dodatna oprema so na voljo krtačni valji za kamen, ki so primerni za gladke ploščice z zaključeno površinsko strukturo.
Močan motor za pogon krtačnih valjev
- Preprosto, neutrudljivo delo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. tlak (bar)
|10
|Področje tlaka
|Nizek tlak
|Poraba vode pri 4 barih (l/h)
|max. 180
|Nazivna poraba moči (Kw)
|0,6
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|600 - 800
|Delovna širina krtačnih valjev (mm)
|300
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,703
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1281 x 307 x 350
Obseg dobave
- Valjčne krtače za lesene površine: 2 Kos(i)
Oprema
- 2 šobi za vodo
- Ventil za regulacijo količine vode
- Rob za odlaganje
- Ergonomska ročaj in držalo
Video posnetki
Področja uporabe
- Terase
- balkon
- Lesene površine
- Zeleni lišaj
- Mah
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.