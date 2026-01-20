Visokotlačni čistilnik Kärcher K 2 Premium Power Control dosega še boljše rezultate čiščenja z aplikacijo Kärcher Home & Garden. Aplikacija vsebuje uporabnega svetovalca, ki uporabniku pomaga s praktičnimi nasveti in triki za vsako opravilo čiščenja. Aplikacija ponuja tudi celovito storitev, vključno z informacijami o napravi, aplikaciji in servisnem portalu Kärcher. Naprava je opremljena z visokotlačno pištolo in dvema razpršilnima cevkama s Quick Connect adapterjem. Nivo tlaka lahko nastavite neposredno na razpršilni cevi Click Vario Power – za največji nadzor pri vsakem čiščenju. K 2 Power Control with Home Kit s čistilom za površine T 1 in 500 ml detergenta "Patio & Deck" zagotavlja čiščenje večjih površin brez škropljenja. Naprava je opremljena tudi s po višini nastavljivim teleskopskim ročajem za udoben transport in shranjevanje, snemljivo posodo za detergent za čisto polnjenje ter praktičnimi držali za dodatke, visokotlačno pištolo in kablom. K 2 Premium Power Control je popoln za čiščenje koles, vrtnega orodja ali vrtnega pohištva.