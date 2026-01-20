Visokotlačni čistilnik K 2 Premium Power Control Home
K 2 Premium Power Control visokotlačni čistilnik z rezervoarjem za detergent za manjšo umazanijo in Home Kit. Vključuje svetovalca za praktično uporabo z nasveti za čiščenje prek aplikacije.
Visokotlačni čistilnik Kärcher K 2 Premium Power Control dosega še boljše rezultate čiščenja z aplikacijo Kärcher Home & Garden. Aplikacija vsebuje uporabnega svetovalca, ki uporabniku pomaga s praktičnimi nasveti in triki za vsako opravilo čiščenja. Aplikacija ponuja tudi celovito storitev, vključno z informacijami o napravi, aplikaciji in servisnem portalu Kärcher. Naprava je opremljena z visokotlačno pištolo in dvema razpršilnima cevkama s Quick Connect adapterjem. Nivo tlaka lahko nastavite neposredno na razpršilni cevi Click Vario Power – za največji nadzor pri vsakem čiščenju. K 2 Power Control with Home Kit s čistilom za površine T 1 in 500 ml detergenta "Patio & Deck" zagotavlja čiščenje večjih površin brez škropljenja. Naprava je opremljena tudi s po višini nastavljivim teleskopskim ročajem za udoben transport in shranjevanje, snemljivo posodo za detergent za čisto polnjenje ter praktičnimi držali za dodatke, visokotlačno pištolo in kablom. K 2 Premium Power Control je popoln za čiščenje koles, vrtnega orodja ali vrtnega pohištva.
Značilnosti in prednosti
Aplikacija Home & GardenZ aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje. Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja. Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.
Razpršilna pištola in razpršilni nastavki s priključkom Quick Connect.Preprosto vstavite in zasučete – na voljo sta dva različna razpršilna nastavka. Optimalna nastavitev tlaka: izbira med 3 vrednostmi tlaka in ena nastavitev za detergent. Preprosto upravljanje: simboli na razpršilnih nastavkih prikazujejo nastavitve.
Po višini nastavljiv teleskopski ročaj.Za udobno višino. V celoti ga lahko zložite, kar omogoča optimalno shranjevanje.
Čista raztopina v posodi
- Čisto in udobno: posodo za detergent je mogoče odstraniti za polnjenje.
- Praktična posoda za čistilo olajšuje uporabo čistil.
- Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta toka (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Količina pretoka (l/h)
|max. 360
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|20
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,111
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|246 x 280 x 586
Obseg dobave
- Komplet Home Kit: K 3 Power: talna šoba T 1, čistilo Patio & Deck, 0,5 l
- Visokotlačna pištola: G 120 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Click razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 7 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Rezervoar
- Teleskopski ročaj
- Integriran vodni filter
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
