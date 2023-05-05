Zmogljivost, ki navduši: K 5 WCM z zmogljivim, dolgotrajnim in vodno hlajenim motorjem odstrani umazanijo s poti, teras in vozil. Pritisk na razpršilni cevi Vario Power je mogoče enostavno nastaviti z vrtenjem – za posebej učinkovito in nežno čiščenje. Druge odlične lastnosti vključujejo vrteč se točkovni curek in vodni filter, ki zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.