Visokotlačni čistilnik K 5 WCM
Zmogljivost, ki prepriča: visokotlačni čistilnik K 5 WCM z vodno hlajenim in močnim motorjem je kot nalašč za odstranjevanje umazanije na poteh, terasah in vozilih.
Zmogljivost, ki navduši: K 5 WCM z zmogljivim, dolgotrajnim in vodno hlajenim motorjem odstrani umazanijo s poti, teras in vozil. Pritisk na razpršilni cevi Vario Power je mogoče enostavno nastaviti z vrtenjem – za posebej učinkovito in nežno čiščenje. Druge odlične lastnosti vključujejo vrteč se točkovni curek in vodni filter, ki zanesljivo ščiti črpalko pred delci umazanije.
Značilnosti in prednosti
Integrirana sesalna cev za detergent
- Udobna in enostavna uporaba čistil.
- Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.
Čisto in urejeno
- Cev, razpršilno cev, pištolo in kabel lahko shranite neposredno na napravi.
Visokotlačna cev PremiumFlex
- Gibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.
- Visokotlačno cev lahko zvijete in razvijete brez vozlanja.
Quick Connect System
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Količina pretoka (l/h)
|max. 500
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|40
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,456
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|15,92
|Mere (D × Š × V) (mm)
|369 x 329 x 901
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 8 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Vodno hlajeni motor
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
- Sesanje vode
Video posnetki
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.