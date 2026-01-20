Naj umazanija na avtomobilih, stopnicah, vrtnem orodju in zunanjem pohištvu postane stvar preteklosti: visokotlačni čistilnik K 2 Premium FJ z enojno brizgalno cevjo in brusilnikom umazanije z vrtljivim točkovnim curkom je idealna rešitev za občasno čiščenje okoli vaše nepremičnine. Gladko tekoča kolesa omogočajo enostaven transport čistilnika K 2 Premium FJ, kamor koli ga potrebujete. Za dodatno udobje sistem Quick Connect omogoča enostavno namestitev in odstranitev 4-metrske visokotlačne cevi iz naprave in sprožilne pištole. Vso priloženo opremo lahko enostavno shranite na samem čistilniku K 2 Premium FJ. Vključno s peno za dobro oprijemo peno in maksimalno moč raztapljanja umazanije.