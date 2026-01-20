Visokotlačni čistilnik K 2 Premium FJ
Poslovite se od umazanije: ohranite svojo nepremičnino, vrtno pohištvo in manjše vrtne površine v najboljšem stanju z visokotlačnim čistilnikom K 2 Premium FJ. Vključno s penastim curkom.
Naj umazanija na avtomobilih, stopnicah, vrtnem orodju in zunanjem pohištvu postane stvar preteklosti: visokotlačni čistilnik K 2 Premium FJ z enojno brizgalno cevjo in brusilnikom umazanije z vrtljivim točkovnim curkom je idealna rešitev za občasno čiščenje okoli vaše nepremičnine. Gladko tekoča kolesa omogočajo enostaven transport čistilnika K 2 Premium FJ, kamor koli ga potrebujete. Za dodatno udobje sistem Quick Connect omogoča enostavno namestitev in odstranitev 4-metrske visokotlačne cevi iz naprave in sprožilne pištole. Vso priloženo opremo lahko enostavno shranite na samem čistilniku K 2 Premium FJ. Vključno s peno za dobro oprijemo peno in maksimalno moč raztapljanja umazanije.
Značilnosti in prednosti
Čisto in urejenoCev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Velika kolesaZa varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti. Preprosto manevriranje.
Quick Connect SystemVisokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta toka (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/Mpa)
|max. 110 / max. 11
|Količina pretoka (l/h)
|max. 360
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|20
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|1,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,225
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,525
|Mere (D × Š × V) (mm)
|242 x 285 x 790
Obseg dobave
- Šoba za peno: 0.3 l
- Čistilna sredstva: Šampon RM 562 za avto (pripravljen za uporabo)
- Visokotlačna pištola: G 120 Q
- Enojna pršilna cev
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 4 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
- Integriran vodni filter
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.