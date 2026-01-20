Visokotlačni čistilnik K 2 Premium FJ

Poslovite se od umazanije: ohranite svojo nepremičnino, vrtno pohištvo in manjše vrtne površine v najboljšem stanju z visokotlačnim čistilnikom K 2 Premium FJ. Vključno s penastim curkom.

Naj umazanija na avtomobilih, stopnicah, vrtnem orodju in zunanjem pohištvu postane stvar preteklosti: visokotlačni čistilnik K 2 Premium FJ z enojno brizgalno cevjo in brusilnikom umazanije z vrtljivim točkovnim curkom je idealna rešitev za občasno čiščenje okoli vaše nepremičnine. Gladko tekoča kolesa omogočajo enostaven transport čistilnika K 2 Premium FJ, kamor koli ga potrebujete. Za dodatno udobje sistem Quick Connect omogoča enostavno namestitev in odstranitev 4-metrske visokotlačne cevi iz naprave in sprožilne pištole. Vso priloženo opremo lahko enostavno shranite na samem čistilniku K 2 Premium FJ. Vključno s peno za dobro oprijemo peno in maksimalno moč raztapljanja umazanije.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik K 2 Premium FJ: Čisto in urejeno
Čisto in urejeno
Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.
Visokotlačni čistilnik K 2 Premium FJ: Velika kolesa
Velika kolesa
Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti. Preprosto manevriranje.
Visokotlačni čistilnik K 2 Premium FJ: Quick Connect System
Quick Connect System
Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta toka (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar/Mpa) max. 110 / max. 11
Količina pretoka (l/h) max. 360
Površinska zmogljivost (m²/h) 20
Dovodna temperatura (°C) max. 40
Priključna moč (Kw) 1,4
Priključni kabel (m) 5
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 4,225
Teža vključno z embalažo (Kg) 6,525
Mere (D × Š × V) (mm) 242 x 285 x 790

Obseg dobave

  • Šoba za peno: 0.3 l
  • Čistilna sredstva: Šampon RM 562 za avto (pripravljen za uporabo)
  • Visokotlačna pištola: G 120 Q
  • Enojna pršilna cev
  • Razpršilna cev z vrtljivim curkom
  • Visokotlačna cev: 4 m
  • Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''

Oprema

  • Quick Connect na napravi
  • Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesalna cev
  • Integriran vodni filter
Visokotlačni čistilnik K 2 Premium FJ
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.